La Google Pixel Watch prend plus de temps à charger maintenant

Le Pixel d’origine prend désormais 15 minutes de plus à charger qu’auparavant. Mais des temps de charge plus longs ne sont pas nécessairement une mauvaise chose. Ils peuvent garantir une bonne santé à long terme pour votre batterie et votre appareil.

Auparavant, le Google Pixel WatchLa batterie de pourrait monter jusqu’à 50 %, passant de 0 % en 30 minutes, 80 % en 55 minutes et 100 % en 80 minutes. Désormais, la montre met 45 minutes pour passer de 0 % à 50 %, 75 minutes pour passer à 80 % et 110 minutes pour atteindre 100 %.

Bien que la charge rapide soit préférée par un certain nombre d’utilisateurs car elle convient à leurs routines chargées, ce n’est pas la meilleure solution pour votre technologie. Bien que nous ne sachions pas pourquoi Google a déployé cette mise à jour du micrologiciel, nous supposons qu’il s’agit de protéger votre montre. Aussi, selon Police Androidcertains rapports font état d’une chute aléatoire de la plaque arrière de la Pixel Watch et d’une surchauffe de l’appareil pendant qu’il est en charge.

La recharge sans fil est préférée par un certain nombre de personnes en raison de sa simplicité. Mais cela génère beaucoup de chaleur et peut potentiellement endommager votre appareil. Cela raccourcit la durée de vie de votre batterie, affecte les pièces internes et les fait s’effondrer car la surchauffe fait fondre la colle au lieu de maintenir les pièces ensemble. La chute de la plaque arrière de la Pixel Watch a désormais plus de sens et il est également plus facile de comprendre pourquoi Google apporterait des modifications à la façon dont la montre se charge.

Il est important de noter que la mise à jour du micrologiciel ne s’applique qu’à la Pixel Watch d’origine. Par conséquent, ceux d’entre vous qui ont mis la main sur la nouvelle Pixel Watch 2 verra toujours les temps de charge précédents. Apparemment, le système de chargement à broches de la Pixel Watch 2 ne produit pas autant de chaleur de toute façon, ce qui, espérons-le, ne devrait pas être une source de préoccupation.