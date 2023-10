La Google Pixel Watch d’origine reçoit désormais la mise à jour Wear OS 4

La Pixel Watch 2 récemment dévoilée par Google exécute le nouveau Wear OS 4 depuis le début, et il est maintenant enfin temps pour son prédécesseur de rejoindre la fête Wear OS 4. À partir d’aujourd’hui, Google envoie la mise à jour de Wear OS 4 à la Pixel Watch originale de l’année dernière, qui exécutait jusqu’à présent Wear OS 3.5.

Comme d’habitude avec les mises à jour logicielles de Google, le déploiement se fait par étapes et cela peut prendre des semaines pour atteindre toutes les unités. Le nouveau numéro de version, pour toutes les montres Pixel dans le monde, est TWD4.2301005.002.

Wear OS 4 prend en charge le transfert de votre montre vers un nouveau téléphone lorsque vous changez, sans avoir à effectuer une réinitialisation d’usine. À l’inverse, la nouvelle fonction de sauvegarde et de restauration vous aide à sauvegarder en toute sécurité vos données et paramètres d’une ancienne Pixel Watch et à les restaurer sur une nouvelle Pixel Watch si vous changez d’appareil portable et non de téléphone.

Il existe également une nouvelle application Google Agenda, un nouveau moteur de synthèse vocale pour une expérience TalkBack plus fiable, des notifications améliorées avec reconnaissance de lien intelligent des numéros de téléphone et des adresses et des aperçus multimédias intégrés, ainsi que de nouvelles fonctionnalités de sécurité : contrôle de sécurité, partage d’urgence, et informations d’urgence sur votre Pixel Watch.

