La Google Pixel Watch coûtera 339 £ et 379 € pour le modèle Wi-Fi

Hier, nous avons vu le prix du Pixel 7 et aujourd’hui, c’est au tour de Google Pixel Watch.

Par Roland Quandt, qui partageait le prix européen du Pixel 7, la première smartwatch de Google coûtera 339 £ au Royaume-Uni pour un modèle Wi-Fi uniquement. Cela se traduirait par un prix de départ probable de 379 € en Europe et éventuellement de 419 € pour le modèle LTE. C’est un prix similaire au Montre Galaxy5. Nous avons déjà signalé que la Pixel Watch compatible LTE pourrait coûter 399 $ aux États-Unis.

Google donnera tous les détails de la Pixel Watch lors de son événement du 6 octobre la semaine prochaine. La montre sera disponible en trois couleurs – Chalk, Charcoal et Obsidian. Au centre, il disposera d’un écran OLED circulaire aux bords arrondis, d’un SoC Samsung Exynos 9110, d’un co-processeur Cortex-M33, de 1,5 Go ou 2 Go de RAM, de 32 Go de stockage, d’une batterie de 300 mAh, et s’usera naturellement au démarrage. OS.

