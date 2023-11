La gonorrhée devient résistante aux médicaments. Les scientifiques viennent de trouver une solution.

Pourquoi c’est important : La gonorrhée est un problème mondial majeur.

Avec plus de 82 millions de nouvelles infections Enregistrée dans le monde en 2020, la gonorrhée fait partie des maladies sexuellement transmissibles les plus courantes. L’agent pathogène, Neisseria gonorrhoeae, se propage par contact sexuel aux organes génitaux, au rectum et à la gorge.

Environ la moitié des personnes infectées ne présentent aucun symptôme, mais chez d’autres, la gonorrhée peut entraîner des douleurs articulaires et des brûlures à la miction. Non traitée, elle peut provoquer l’infertilité et la stérilité, la cécité chez les nourrissons, voire la mort.

Au fil des années, la bactérie a trouvé un moyen d’éviter presque tous les antibiotiques disponibles. Il est devenu résistant à l’azithromycine et est de plus en plus résistant à un autre antibiotique appelé la ceftriaxone, qui est désormais la norme de soins.

La défense la plus puissante combine une injection de ceftriaxone et d’azithromycine, mais certaines preuves suggèrent que la gonorrhée est évoluer pour contourner même ce traitement.

La zoliflodacine est un nouveau type d’antibiotique, ce qui laisse espérer que la bactérie y restera sensible pendant longtemps.

“Il s’agit d’un nouveau médicament qui résout véritablement un problème qui doit vraiment être résolu”, a déclaré le Dr Manica Balasegaram, directrice exécutive du Global Antibiotic Research & Development Partnership, ou GARDP, une organisation à but non lucratif qui a supervisé le développement du médicament.

“Cela n’arrive pas souvent”, a-t-il ajouté.

L’histoire : Une façon intelligente de créer de nouveaux antibiotiques.

Les sociétés pharmaceutiques ont largement abandonné le développement d’antibiotiques, jugé non rentable. Le développement de la zoliflodacine représente un nouveau modèle : GARDP, financé par de nombreux pays du Groupe des 20 et l’Union européenne, a développé le médicament en collaboration avec une société pharmaceutique américaine appelée Innoviva Specialty Therapeutics.

L’organisation à but non lucratif a parrainé l’essai de phase 3 du médicament. En échange, elle détient la licence pour vendre l’antibiotique dans environ 160 pays tandis qu’Innoviva conserve les droits de commercialisation pour les pays à revenu élevé.

“Je vais prendre des risques et dire que c’est probablement la seule manière de développer des antibiotiques à l’avenir, car l’ancien modèle ne fonctionnera tout simplement pas”, a déclaré Ramanan Laxminarayan, chercheur principal à l’Université de Princeton et président du Conseil d’administration du GARDP.

L’accord garantit que l’antibiotique sera disponible et abordable pour les habitants des pays à revenu faible ou intermédiaire.

“Personne ne gagne énormément d’argent avec le traitement de la gonorrhée, surtout lorsque vous utilisez une dose unique d’un antibiotique oral”, a déclaré le Dr Jeanne Marrazzo, directrice de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses.

“C’est une voie à suivre pour résoudre le dilemme de trouver des filières pour des produits qui ne garantissent pas de profits”, a déclaré le Dr Marrazzo.

Ce que nous ne savons pas : Le médicament ne guérit peut-être pas tous les cas.

L’essai clinique a porté sur 925 personnes dans cinq pays, le plus important jusqu’à présent pour un traitement contre la gonorrhée. Elle a montré que la zoliflodacine était aussi efficace pour traiter la gonorrhée que l’association de ceftriaxone et d’azithromycine.

L’essai a été conçu pour tester l’efficacité de la zoliflodacine dans le tractus urogénital. Basé sur Recherche précédente, il est peu probable que le médicament soit aussi efficace dans la gorge et le rectum, a déclaré le Dr Marrazzo. Mais « cela nous donnera une voie pour au moins lutter contre les infections très courantes, en particulier chez les femmes, dans le monde entier », a-t-elle déclaré.

Les fabricants de médicaments étaient plus optimistes. Le nombre d’infections de la gorge et du rectum était trop faible pour produire des résultats fermes, « mais nous sommes très encouragés car ils étaient comparables » à ceux du tractus urogénital, a déclaré le Dr Margaret Koziel, médecin-chef d’Innoviva.

Et ensuite : Les scientifiques tenteront de prévenir la résistance.

Plus un médicament est largement utilisé, plus grandes sont les chances que les agents pathogènes trouvent des moyens de se défendre contre lui. Dans les études, la zoliflodacine semble être efficace contre un large éventail de souches résistantes de gonorrhée.

Mais cela n’exclut pas la possibilité que la bactérie puisse évoluer pour esquiver le médicament. L’accord de partenariat minimise ce risque : l’organisation à but non lucratif prévoit de gérer la manière dont le médicament est distribué et de veiller à ce qu’il soit utilisé uniquement pour traiter la gonorrhée.