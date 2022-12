La golfeuse légendaire de la LPGA Kathy Whitworth décède à 83 ans – NBC New York

Kathy Whitworth a établi une référence dans le golf que personne n’a jamais touchée, que ce soit Sam Snead ou Tiger Woods, Mickey Wright ou Annika Sorenstam. Ses 88 victoires sont les plus remportées par n’importe quel joueur sur une seule tournée professionnelle.

Whitworth, dont les victoires sur le circuit de la LPGA ont duré près d’un quart de siècle et qui est devenue la première femme à gagner 1 million de dollars pour sa carrière sur la LPGA, est décédée la veille de Noël, a déclaré son partenaire de longue date. Elle avait 83 ans.

Bettye Odle n’a pas révélé la cause du décès, affirmant seulement que Whitworth est décédé subitement samedi soir alors qu’il célébrait avec sa famille et ses amis.

“Kathy a quitté ce monde comme elle a vécu sa vie – aimer, rire et créer des souvenirs”, a déclaré Odle dans un communiqué publié par le LPGA Tour.

Whitworth a remporté le premier de ses 88 titres aux Kelly Girls Open en juillet 1962. Elle a remporté six majors au cours de sa carrière et a battu le record de Mickey Wright de 82 victoires en carrière lorsque Whitworth a capturé le Lady Michelob à l’été 1982.

Sa victoire finale est survenue en 1985 au United Virginia Bank Classic.

“Gagner n’a jamais vieilli”, a dit un jour Whitworth.

Tout ce qui manquait à sa carrière était l’US Women’s Open, le plus grand des tournois féminins majeurs. Après avoir été la première femme à dépasser 1 million de dollars de revenus de carrière en 1981, elle a déclaré: «J’aurais échangé le fait d’être la première à gagner un million pour gagner l’Open, mais c’était une consolation qui a enlevé une partie de la piqûre de ne pas gagner .”

Sorenstam l’a qualifiée sur Twitter de leader de la victoire de tous les temps de la LPGA et d’un “acte de classe total” qui nous manquera beaucoup.

“Merci d’avoir placé la barre si haut, Kathy”, a-t-elle écrit.

Whitworth a été l’athlète féminine AP de l’année en 1965 et en 1967, lorsqu’elle a facilement battu la championne en simple de Wimbledon, Billie Jean King. Whitworth a été intronisé au World Golf Hall of Fame en 1982.

C’est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle du décès de Kathy Whitworth, membre du Temple de la renommée de la LPGA, à l’âge de 83 ans. Ses 88 victoires de la LPGA sont les plus jamais remportées sur une tournée professionnelle. Se souvenir de la légende https://t.co/RskmaVPSKw – LPGA (@LPGA) 25 décembre 2022

Elle a été la joueuse de l’année de la LPGA à sept reprises en huit ans (de 1966 à 1973). Elle a remporté sept fois le trophée Vare pour la moyenne la plus basse et elle a été la meilleure gagnante d’argent en huit saisons.

Mais elle a été identifiée par un numéro – 88.

Snead a été crédité d’un record de 82 victoires sur le PGA Tour, un total que Woods a égalé depuis. Wright a remporté 82 fois sur le circuit de la LPGA, tandis que Sorenstam a remporté 72 victoires lorsqu’elle a pris sa retraite après la saison 2006 à 36 ans.

“Je pense que Mickey avait le meilleur swing et était probablement le plus grand golfeur”, a déclaré Betsy Rawls à Golf Digest. “Mais Kathy était la meilleure joueuse du jeu que j’aie jamais vue.”

Whitworth est né à Monahans, une petite ville de l’ouest du Texas, et a appris à jouer au golf au Nouveau-Mexique. Elle a commencé à 15 ans à Jal, au Nouveau-Mexique, sur le parcours de neuf trous construit pour les employés d’El Paso Natural Gas.

Elle a rapidement été deux fois vainqueur du New Mexico State Amateur. Après avoir brièvement fréquenté le collège d’Odessa (Texas), elle est devenue professionnelle à 19 ans et a rejoint le circuit de la LPGA en décembre 1958.

“J’ai eu beaucoup de chance car je savais ce que je voulais faire”, a déclaré Whitworth à Golf Digest. “Le golf m’a attrapé à la gorge. Je ne peux pas vous dire à quel point j’ai adoré. Je pensais que tout le monde savait ce qu’il voulait faire quand il avait 15 ans.

Wright avait le swing le plus esthétique. Whitworth était tout au sujet du broyage et de la victoire.

Whitworth a gagné huit fois en 1963 et 1965, et elle a remporté 11 victoires en 1968. Au cours d’aucune de ces années, elle n’a gagné plus de 50 000 $. Toutes ces années plus tard, le prix total du circuit LPGA pour 2023 dépassera les 100 millions de dollars.

Whitworth a continué à diriger des cliniques juniors et à rester actif dans le jeu.

“Je ne pense pas à l’héritage de 88 tournois”, a-t-elle dit un jour. “Je l’ai fait parce que je voulais gagner, pas pour établir un record ou un objectif que personne d’autre ne pourrait dépasser. Je ne suis pas une grande bizarrerie. J’ai juste eu de la chance d’avoir autant de succès. Ce que j’ai fait en étant un meilleur joueur ne fait pas de moi une meilleure personne.

“Quand on me demande comment j’aimerais qu’on se souvienne de moi, je pense que si les gens se souviennent de moi, ce sera assez bien.”

In Memoriam : les personnes que nous avons perdues en 2022