La golfeuse chinoise Yin Ruoning triomphe au championnat féminin de la PGA pour un titre majeur

La Chinoise Yin Ruoning a réussi un birdie de 10 pieds sur le dernier trou dimanche pour remporter le championnat féminin de la PGA pour son premier titre majeur.

Le joueur de 20 ans de Shanghai a tiré un par 67 de quatre sous pour terminer 72 trous à Baltusrol sur un 276 de huit sous et battre le Japonais Yuka Saso d’un coup.

Yin a remporté le premier prix de 1,5 million de dollars et n’est devenue que la deuxième femme chinoise à remporter un titre majeur après Feng Shanshan, qui a remporté la couronne féminine de la PGA en 2012.

Saso, une star japonaise de 22 ans d’origine philippine qui a remporté l’US Women’s Open 2021, a réussi un birdie le 18e par-5 pour égaler Yin pour la tête à 7 sous sur le tracé détrempé de Springfield, New Jersey.

Yin a répondu en atterrissant son approche à 10 pieds du trou et a roulé dans le putt de birdie bourré de tension pour la victoire dans le deuxième tournoi majeur féminin de l’année.

« Après le coup de départ, j’ai vu Yuka faire un birdie incroyable ici, je savais que je devais faire un birdie à ce trou pour gagner le championnat et je suis content de l’avoir fait », a déclaré Yin.

Une tempête en début d’après-midi a interrompu le jeu pendant près de deux heures, mais après la reprise du jeu, Yin a réussi un birdie aux 13e et 14e pour prendre une part de la tête, a paré les trois trous suivants alors que ses rivaux ont faibli et a gagné au dernier après avoir touché tous les greens du règlement en les deux derniers tours.

« Ces derniers jours, ma frappe de balle était parfaite », a déclaré Yin. « Je n’ai raté que six greens en quatre jours, donc je pense que ma frappe de balle était plutôt bonne.

«Mon objectif pour aujourd’hui, juste pas de trois coups roulés. Et je l’ai fait aussi. Je n’ai pas trop réfléchi. Juste pas de trois putts Parce que ces derniers jours, j’ai fait cinq bogeys et quatre d’entre eux étaient des trois putts. »

Un groupe de troisième place sur 278 comprenait l’Espagnole Carlota Ciganda, la Suédoise Anna Nordqvist, la Chinoise Lin Xiyu, l’Américaine Megan Khang et l’Irlandaise du Nord Stephanie Meadow.

La Japonaise Ayaka Furue, la Sud-Coréenne Jenny Shin et l’Américaine Rose Zhang ont partagé la huitième place sur 279.

Yin avait rejoint Feng en tant que seule femme chinoise à remporter un titre de la LPGA lorsqu’elle a remporté l’Open de Los Angeles en avril.

Parmi ceux qui n’ont pas pu égaler Yin dans la dernière ligne droite, il y avait Lin, qui a partagé la tête lorsque la tempête a frappé.

« C’est assez incroyable », a déclaré Lin à propos de la victoire de Yin. « Elle est jeune et elle a tellement de talent. Elle est vraiment très douée pour gérer la pression. C’est formidable de voir ça. »

Shin et Lin étaient dans l’impasse au sommet du classement lorsque le jeu a repris après la tempête, mais sept autres étaient à moins de deux coups.

Lin a tenu la tête seule après que Shin ait fait un bogey au huitième et l’a gardée jusqu’à ce que Yin ait réussi un birdie les 13e et 14e et Saso a fait son quatrième birdie en six trous à 15 pour partager la tête sur 7-sous, bien que Saso ait trébuché avec un bogey à 16.

Lin a trouvé de l’eau sur le tee au 18e par-5 et a clôturé avec un bogey pour laisser Yin seul en tête.

Saso a répondu avec un birdie à 18 ans pour partager la tête, préparant le terrain pour les exploits de clôture de Yin.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)