La golfeuse Aditi Ashok sera de retour sur son propre terrain à l’Open d’Inde féminin

Aditi Ashok, dont le nom suscite l’enthousiasme des fans de golf indiens, est de retour sur son propre terrain en Inde pour le Hero Women’s Indian Open après un écart qui s’est prolongé en raison de la pandémie.

La golfeuse de Bengaluru, âgée de 24 ans, a écrit un nouveau chapitre du golf féminin indien en devenant la première femme du pays à remporter le Ladies European Tour (LET) en remportant le titre de l’Open indien féminin en 2016.

A LIRE AUSSI | L’adolescent indien Donnarumma Gukesh devient le plus jeune à battre Magnus Carlsen en tant que champion du monde

Elle a rapidement progressé à partir de là, ajoutant deux autres victoires au LET en 2016 et 2017 et remportant une carte sur le circuit le plus difficile au monde, la LPGA aux États-Unis.

Pourtant, c’est au LET qu’Aditi a capturé l’imagination mondiale pour la première fois. Pas étonnant alors que son record sur le LET soit incroyable.

En 57 départs sur le LET, Aditi a remporté trois victoires et 18 Top-10. C’est près de 38%, ce qui signifie qu’elle a terminé dans le Top 10 au moins une fois tous les trois départs – un effort suprême à tous points de vue.

L’année dernière, aux Jeux olympiques de Tokyo, elle avait tout le pays sur le bord de son siège tôt le matin alors qu’elle était terriblement proche de monter sur le podium. Malgré une classe de maître en putting qui a ébranlé la fraternité du golf, elle n’a pas décroché de médaille puisque la n ° 1 mondiale Nelly Korda a remporté l’or tandis que la star japonaise locale Mone Inami a devancé l’ancienne n ° 1 mondiale Lydia Ko de Nouvelle-Zélande à l’argent . Ko s’est contenté du bronze et Aditi a terminé quatrième et le reste du who’s who du golf féminin était à une certaine distance derrière.

Elle n’a peut-être pas remporté de médaille olympique, mais Aditi a à elle seule mis le jeu de golf dans l’esprit des fans de sport indiens, qui ont même fait applaudir son exploit par le Premier ministre Narendra Modi.

Aditi, qui a joué régulièrement au Hero Women’s Indian Open depuis ses débuts en 2011, a réalisé de superbes performances entre 2011 et 2015 lors de ses cinq apparitions en tant qu’amatrice. Elle a fait le cut quatre fois, a terminé une fois dans le Top 10, deux fois dans le Top 15 et n’a raté le cut qu’une seule fois.

A LIRE AUSSI : Tulika Maan et Linthoi Chanambam participeront à la Ligue nationale de judo féminin à Delhi

En fait, Aditi avait remporté un événement professionnel sur le circuit national de golf féminin Hero, tout en étant amateur. Elle a continué à partir de là lorsqu’elle est devenue professionnelle en 2016. L’année 2016 était son année recrue et même si quelques filles indiennes avaient terminé dans le Top 10 lors des éditions précédentes, personne n’avait en fait soulevé cet incroyable argenterie.

Aditi a établi ce record en le remportant au DLF Golf and Country Club, où elle jouera à nouveau cette semaine alors que le tournoi débute le 20 octobre.

Il y avait des célébrations compréhensibles tout autour. Ils ne s’étaient même pas calmés pour elle et lors du tout prochain départ du Qatar Ladies Open, elle a de nouveau soulevé le trophée. Un troisième trophée LET lui est venu en 2017 lorsqu’elle a remporté le FBM Ladies Open à Abu Dhabi.

En 2017, elle est revenue pour le HWIO, mais était à égalité au 13e rang, puis elle est devenue une habituée de la LPGA. Jouant aux États-Unis, elle n’a pas pu se rendre en Inde en 2018 et 2019, puis Covid a privé les fans de sport indiens d’une chance de la voir en action. Cette année, alors que l’Open national revient à l’action, Aditi Ashok fait de même, qui a toujours exprimé une grande fierté de porter des couleurs indiennes, de jouer en Inde et d’interagir avec les jeunes du pays.

Aditi aura selon toute probabilité la plus grande galerie et elle sera impatiente de leur offrir une autre expérience passionnante.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici