La Gold Cup est-elle un signe avant-coureur du succès de la Coupe du monde USMNT ?

Martin Rogers FOX Sports Insider

Plus de cinq ans se sont écoulés depuis l’annonce, ce qui signifie que les fans de football américains inconditionnels – ainsi que ceux qui se connectent un peu plus sporadiquement à ce sport – ont eu le temps de s’habituer au fait que la Coupe du Monde de la FIFA arrivera. à ces parties très bientôt.

Le tournoi de 2026 sera un moment décisif à bien des égards – étant le premier avec 48 équipes, le premier à avoir trois hôtes (avec le Mexique et le Canada rejoignant la fête) et le premier à se tenir ici depuis 1994, à l’époque où le football avait peu ou pas de traction en Amérique.

Étant donné que le beau jeu a maintenant une trajectoire forte et de plus en plus ascendante ici, nous ne pouvons qu’imaginer où l’élan supplémentaire d’une Coupe du monde à domicile fera avancer les choses.

Mais même si peu de gens doutent que la Coupe du monde sera un spectacle spectaculaire avec une touche nord-américaine bruyante et éclaboussante, la question que tout le monde veut savoir est celle pour laquelle les informations sont incomplètes.

Comment l’équipe masculine des États-Unis s’en sortira-t-elle ?

Les possibilités sont délicieuses, non ? Si, d’une manière ou d’une autre, les États-Unis pouvaient briller le plus lors de leur propre tournoi et se lancer dans une course qui a captivé le pays, des gens comme Christian Pulisic et peut-être de nouvelles stars fracassant dans les buts, ce serait quelque chose.

Les États-Unis déroutent Trinité-et-Tobago

Déterminer le potentiel de ce type de résultat est un puzzle composé de nombreuses pièces – et le moment est venu de commencer à y prêter attention.

Évaluer la viabilité future de n’importe quelle équipe nationale en Coupe du monde est un jeu joué par les fans de chaque équipe, partout, dans les années qui séparent chaque Coupe du monde. En toute honnêteté, il y a toujours un élément de conjecture et d’imprévisibilité attaché à un tel pronostic.

Pourtant, en ce qui concerne les États-Unis cette fois, il y aura une différence essentielle. Être un pays hôte vous donne une enchère automatique et signifie que vous n’avez pas à vous qualifier pour le tournoi. L’avantage est que vous n’avez pas à passer par le processus de qualification, une montagne russe longue et interminable que les États-Unis n’ont pas pu traverser en 2018.

L’inconvénient est que ces qualifications sont parfois – mais pas toujours – un baromètre important de la capacité d’une équipe à gérer la pression, de sa capacité à se gélifier en tant qu’unité et de ses chances de performer à son meilleur lorsque le temps de la Coupe du monde arrive. Les résultats des qualifications de la CONCACAF ne sont pas toujours parallèles aux performances des équipes de cette région lors de la Coupe du monde, mais cette expérience a longtemps été considérée comme un élément clé pour qu’un joueur gagne ses galons en équipe nationale.

Avec la suppression des qualifications, nous devons regarder dans différentes directions pour comprendre à quoi ressemblera l’équipe sous la direction de l’entraîneur-chef Gregg Berhalter, qui a signé il y a deux semaines un contrat à long terme qui se poursuivra jusqu’à l’événement de 2026.

Et ce qui se passe en ce moment, avec la Gold Cup de la CONCACAF en cours étant le premier des trois tournois d’été qui auront lieu chaque année avant la Coupe du monde, est une étape cruciale.

[Takeaways from USMNT’s 6-0 Gold Cup rout of Trinidad and Tobago]

« Nous essayons d’exposer autant de joueurs que possible à la compétition », a déclaré l’entraîneur par intérim BJ Callaghan aux journalistes. « Certains ont beaucoup d’expériences sur lesquelles nous continuons de nous appuyer, tandis que d’autres ne font que commencer. Dans tous les cas, ce sera précieux pour le groupe qui va de l’avant. »

L’actuelle Gold Cup est la première partie du voyage. L’équipe du tournoi est un jeune groupe composé de plusieurs joueurs qui souhaitent devenir des membres établis de la configuration.

Le plus brillant de tous jusqu’à présent a été Jesus Ferreira, qui a rebondi après une expérience éprouvante en Coupe du monde pour accumuler des tours du chapeau consécutifs, alors que les États-Unis dominaient Saint-Kitts-et-Nevis et Trinité-et-Tobago en tête du groupe A.

L’ailier Cade Cowell, âgé de seulement 19 ans, a également donné un avant-goût passionnant de ce qu’il a à offrir et est fermement sur le radar de plusieurs clubs européens.

La prochaine étape est un affrontement en quart de finale dimanche contre l’équipe de deuxième place du groupe D – le rival régional potentiel du Canada.

« Le format imite beaucoup de ce que vous verrez lors d’une Coupe du monde, où vous vous déplacez dans une ville pendant deux ou trois jours et vous vous déplacez dans la ville suivante », a ajouté Callaghan. « Exposer certains des jeunes joueurs à cela leur donnera une grande expérience tout au long de leur carrière, en essayant de faire partie de l’équipe de la Coupe du monde 2026. »

La clé sera d’essayer de créer une dynamique tout au long du chemin jusqu’en 2026. L’été prochain, la Copa America (qui sera diffusée sur les plateformes FOX) fournira un test plus sévère, alors que le tournoi continental d’Amérique du Sud se déroulera aux États-Unis. Ensuite, les Américains auront la chance de se battre contre des poids lourds tels que les équipes bien garnies d’Argentine et du Brésil.

En 2025, la Gold Cup devrait s’étendre et intégrer des équipes internationales invitées d’Amérique du Sud, d’Europe et d’Afrique. Un an plus tard, ce serait un autre indicateur puissant de la façon dont le groupe de Berhalter regarde la Coupe du monde.

Il y a un peu plus de six ans, Bruce Arena, alors entraîneur-chef de l’équipe, a fait une grande déclaration lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes. D’ici 2026, a déclaré Arena, l’équipe pourrait être un véritable concurrent pour remporter le tout.

Trois ans plus tard, et avec la débâcle de 2018 dans les livres, Arena est revenu sur ses commentaires et a déclaré qu’il était « stupide » de penser que les États-Unis pourraient gagner une Coupe du monde de si tôt.

C’est une science inexacte, vraiment. Quelle affirmation était vraie ? Nous ne le saurons pas avant un moment. Mais il est temps de commencer à en prendre connaissance.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports États-Unis Coupe d’Or Coupe du monde masculine de la FIFA

Tendance HOMME ÉTATS-UNIS