La Gold Cup du Mexique sous Jaime ‘Jimmy’ Lozano commence vite

Le Mexique, dirigé par l'entraîneur par intérim Jaime Lozano, a pris un départ rapide à la Gold Cup.

Agile et palpitante lors de la conduite vers l’avant, l’équipe nationale masculine du Mexique s’est déplacée comme un LamborJimmy lors de leur première victoire 4-0 contre le Honduras lors de la Gold Cup dimanche. Sous la direction du manager par intérim Jaime « Jimmy » Lozano, Le Tri semblait entièrement rajeuni après avoir trébuché plus tôt ce mois-ci à une place inquiétante au troisième rang de la Concacaf Nations League. Jouant un football prudent sous l’ancien entraîneur Diego Cocca, le Mexique a connu une défaite décourageante 3-0 en demi-finale contre les États-Unis et une courte victoire 1-0 contre le Panama lors du match pour la troisième place.

Mais dimanche au NRG Stadium de Houston, les choses ont considérablement changé lors du premier match de Lozano. « Cela… semble être quelque chose de magique », a déclaré Lozano à propos des améliorations immédiates de son équipe. « Il semble que tout peut basculer en trois jours. »

Alors qu’est-ce qui a changé exactement ?

En plus de vouloir probablement convaincre le nouveau leader sur la touche, les joueurs mexicains étaient plus à l’aise dans une approche offensive de Lozano. Dans une configuration 4-3-3 axée sur le chevauchement des courses sur les flancs et la liberté pour les milieux de terrain de se déplacer, le Mexique était dynamique au fur et à mesure qu’il progressait avec le ballon, créant régulièrement des occasions dangereuses en lançant des chiffres dans le dernier tiers.

C’est quelque peu remarquable quand on considère que l’équipe n’a eu que quatre jours pour s’entraîner après l’intervention de Lozano, mais compte tenu de son expérience passée avec un solide noyau de joueurs, il n’est peut-être pas si choquant que le Mexique ait pu prospérer dès le départ dans le Coupe d’Or.

Dans le onze de départ contre le Honduras, un total de six joueurs (Henry Martin, Uriel Antuna, Luis Romo, Johan Vasquez, Jorge Sanchez et Guillermo Ochoa) ont été entraînés par Lozano lors de la course du Mexique vers une médaille de bronze remarquable aux Jeux olympiques de 2020. Ce nombre passe à neuf lorsque vous incluez d’autres comme Roberto Alvarado, Cesar Montes et Carlos Rodriguez, qui étaient également aux Jeux olympiques et sur cette liste actuelle de la Gold Cup.

De la même manière que le Mexique a intelligemment contre-pressé, poussé les joueurs devant et trouvé des connexions de passes constantes lors des derniers Jeux olympiques, on pourrait en dire autant de l’équipe senior lors de la victoire 4-0 ce week-end.

« C’est un style de jeu que tout le monde dans cette convocation peut exécuter à la perfection », a déclaré Lozano après le résultat. Au contraire, le match de dimanche était davantage un témoignage de la façon dont la tactique de Cocca, avant son licenciement lundi dernier, ne correspondait pas à ce que le football mexicain devrait viser.

Se faisant un nom au niveau des clubs avec Atlas grâce aux championnats de Liga MX lors de l’Apertura 2021 et de la Clausura 2022, Cocca a pris une équipe de milieu de table de Guadalajara et en a fait une équipe gagnante par tous les moyens. Ils étaient solides défensivement. Ils n’ont pas pris de risques. Ils, comme on l’a vu avec Cocca à travers le Mexique, ont donné la priorité au placement des numéros.

Pour cette raison, les fans se sont demandé à juste titre si c’était la bonne approche tactique pour un groupe de joueurs mexicains qui tentaient de retrouver leur statut de géants de la Concacaf. Dans une région remplie d’équipes moins talentueuses, l’embauche d’un entraîneur axé sur la défense était une décision étrange de la Fédération mexicaine de football (FMF).

Et même lors de cette défaite en demi-finale de la Ligue des Nations contre leurs rivaux américains, cette configuration défensive a échoué de manière spectaculaire. Après avoir donné à l’équipe nationale masculine des États-Unis trop de respect et d’espace pour courir, le Mexique était le digne perdant d’une défaite qui aurait facilement pu avoir plus de buts de l’opposition.

« Un match contre les États-Unis peut être perdu, il y a toujours ce risque car c’est le football et la victoire peut aller dans un sens ou dans l’autre. Ce qui ne peut pas être accepté, c’est la manière dont cela s’est passé », a déclaré le commissaire de la FMF, Juan Carlos Rodriguez. Lundi après le tir de Cocca.

Jaime Lozano, qui a aidé le Mexique à remporter la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, est de retour aux commandes.

Contrairement à une approche plus rigide de Cocca, Lozano laisse ses milieux de terrain errer et s’impliquer davantage dans les opportunités du dernier tiers. Romo, en particulier, était un excellent exemple des avantages du nouveau système. Moins d’une minute après le début du match contre le Honduras, Romo a sprinté devant et a trouvé une chance de mettre le Mexique en avant 1-0 après avoir récupéré un dégagement et profité d’une opportunité près de l’extérieur de la surface de réparation.

Romo mettrait ensuite son équipe en place 2-0 à la 23e minute suite à une tête redirigée de Jesus Gallardo sur un corner. Constamment dangereux en attaque, Le Tri trouverait ensuite des buts en deuxième mi-temps d’Oberlin Pineda et du milieu de terrain Luis Chavez.

« [I’m] très heureux, car l’équipe méritait une telle performance », a déclaré Romo à TUDN après le match. « Commencer par un départ rapide et un avantage, je pense que c’est motivant. »

Cela dit, ce n’était qu’un seul match.

S’il est facile de se perdre dans l’excitation du résultat, l’hyperbole du LamborJimmy surnom et la foule annoncée de plus de 66 000 personnes, les adversaires du Mexique n’ont pas vraiment fait grand-chose pour les tester. Le Honduras manquait d’idées pour aller de l’avant, recourant souvent à donner le ballon au capitaine Alberth Elis et espérant que quelque chose émergerait. En transition, ils ne pouvaient pas suivre le rythme Le Triles joueurs offensifs de qui ont créé un total de 13 tirs dans la surface.

Bien que Lozano ait déclaré qu’il « avait réalisé un rêve d’entraîner l’équipe senior du Mexique », il est resté pondéré quant à l’état actuel de sa liste. « Tout n’a pas été réglé parce que nous avons gagné 4-0 aujourd’hui, et je ne pense pas non plus que tout ait été un désastre parce que les choses n’ont pas fonctionné en Coupe du monde et elles n’ont pas fonctionné en Ligue des Nations », a déclaré le directeur.

Il peut continuer à arranger les choses, cependant.

Dans ce qui était plus un essai routier dimanche, Lozano aura bientôt l’occasion de montrer s’il est capable de prendre les virages serrés et les lignes droites rapides du circuit de la Gold Cup. Des tests décents nous attendent avec un match contre Haïti jeudi et les invités du tournoi, le Qatar dimanche – bien que le Mexique devrait être favorisé pour les gagner et dominer le groupe.

Si cela est accompli, nous pourrions alors commencer à parler de Lozano aux manières douces comme une véritable option à long terme, mais d’abord, il devra réussir à se frayer un chemin à travers la phase de groupes.