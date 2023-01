La gloire de l’Argentine en Coupe du monde se construit dans les ligues européennes

L’Argentine est championne du monde et la mainmise de l’Europe sur le titre est enfin brisée ! Un triomphe pour le football sud-américain ? Oui, mais avec des restrictions, des doutes et des inquiétudes.

2 Connexe

Les supporters argentins ont réussi à transformer le stade Lusail du Qatar en une version de la Bombonera, le stade mythique de Boca Juniors. La fête dans le stade était si intense qu’il était difficile de savoir où l’équipe a terminé et où les joueurs ont commencé. Tout se mélangeait en une masse joyeuse. L’occasion aurait difficilement pu être plus argentine, plus une célébration de l’approche sud-américaine du jeu.

Mais les joueurs ? Un seul d’entre eux – le gardien de réserve Franco Armani – joue dans son club de football en Argentine. C’est devenu un schéma familier. Pendant toute la Coupe du monde, seuls deux joueurs basés en Amérique du Sud ont réussi à trouver le chemin des filets – l’Uruguayen Giorgian De Arrascaeta (Flamengo, Brésil) et le défenseur du Costa Rica Juan Pablo Vargas (Millonarios, Colombie). La Coupe du monde 2018 comptait également deux buteurs, contre cinq en 2014.

Il est impossible d’éviter une conclusion alarmante : quel que soit le vainqueur du Qatar, la dure vérité est que le football interclubs est devenu de plus en plus périphérique. L’accent est mis sur l’autre côté de l’Atlantique.

jouer 0:33 Lionel Messi s’est vu remettre une haie d’honneur par ses coéquipiers du PSG à son retour à l’entraînement après avoir remporté la Coupe du monde avec l’Argentine.

Le statut de Lionel Messi dans le panthéon argentin est désormais assuré, mais cela n’a pas toujours été facile. Messi a signé à Barcelone à l’âge de 13 ans. Il y avait une distance inévitable entre Messi et ses compatriotes, qui le voyaient plus comme un Catalan que comme l’un des leurs. C’est un cas similaire pour le gardien et désormais héros national Emiliano Martinez. Il y a quelques années, cependant, il aurait pu errer dans la rue la plus animée de Buenos Aires sans la moindre perspective d’être reconnu. Il a rejoint Arsenal à l’âge de 18 ans et a passé une décennie entière à apprendre son métier dans la réserve ou en prêt. Il a fallu très longtemps à Martinez pour s’éclater à Aston Villa, puis devenir une sensation argentine du jour au lendemain.

Le duo du milieu de terrain Enzo Fernandez et de l’attaquant Julian Alvarez s’est combiné à bon escient lors de la campagne de Coupe du monde. Aucun des deux n’était dans la formation de départ lorsque le tournoi a commencé; tous deux se sont imposés, et le deuxième but de l’Argentine contre la Pologne et le premier but contre la Croatie ont été la conséquence de l’entente entre les anciens coéquipiers de River Plate. Les deux ont également fait de bons débuts pour leur première saison européenne, Fernandez avec Benfica et Alvarez avec Manchester City.

Un talent aussi exceptionnel ne reste pas longtemps en Amérique du Sud. Les clubs européens veulent recruter des joueurs prometteurs le plus tôt possible. Laissez-le trop longtemps et vous craignez que le joueur ne puisse pas s’adapter au style de jeu plus rapide et plus intense du jeu au plus haut niveau.

Et l’Amérique du Nord s’en mêle également. Le jeune milieu de terrain offensif Thiago Almada n’a fait qu’une brève apparition sur le banc au cours de la Coupe du monde. Malgré tout, il a marqué l’histoire. Lorsque l’homme d’Atlanta United a pris le terrain, c’était la première fois qu’un joueur de la Major League Soccer représentait l’Argentine dans une Coupe du monde. Et la montée en puissance de la MLS en tant qu’importateur de talents est un facteur qui a clairement affaibli de nombreuses ligues sud-américaines.

L’Argentine célèbre son succès en Coupe du monde. Dale MacMilan/Soccrates/Getty Images

Ces tendances ne se limitent pas à l’Argentine. La Coupe du monde a montré à quel point elles s’appliquent au football sud-américain en général. Jetez un œil du côté du Brésil. Des noms clés comme Marquinhos (Paris Saint-Germain) et Raphinha (Barcelone) ont à peine joué à domicile, construisant leur carrière à l’étranger. Vinicius Junior est un bref souvenir, parti au Real Madrid à l’âge de 18 ans. Ederson (Manchester City), Bremer (Internazionale), Fabinho (Liverpool), Gabriel Martinelli (Arsenal) – tous étaient des étrangers pour les millions de Brésiliens. supporters qui ne suivent que le match national.

Avec sa petite population, l’Uruguay a longtemps été habitué à perdre ses meilleurs talents à un très jeune âge. L’accent mis par le pays sur les moins de 20 ans a été conçu dans cet esprit : identifier et construire une relation à long terme avec les jeunes qui iront inévitablement à l’étranger. Et deux membres de l’équipe uruguayenne sont basés en MLS, ainsi que quatre membres du groupe que l’Équateur a emmené au Qatar. De nombreux autres joueurs équatoriens n’ont eu que de brefs contacts avec le football de l’équipe première à domicile avant d’être transférés à l’étranger. C’est le cas de Jeremy Sarmiento de Brighton, né en Espagne et ancien international junior anglais avant de choisir de représenter l’Équateur, le pays de naissance de ses parents.

jouer 1:55 Fernando Palomo d’ESPN discute de l’héritage laissé par Pelé en tant que joueur de football et ambassadeur mondial.

Le cas de Sarmiento est similaire à celui de nombreux joueurs africains de la Coupe du monde. La performance africaine relativement forte au Qatar (notamment le Maroc atteignant les demi-finales) a clairement été aidée par le processus au cours des deux dernières décennies par lequel la FIFA a fait de la nationalité footballistique une affaire plus flexible. Il y avait d’anciens jeunes internationaux de France, des Pays-Bas et d’Allemagne représentant les pays de l’héritage de leurs familles. On peut certainement soutenir que les progrès de l’Afrique ont plus à voir avec les joueurs de la diaspora européenne qu’avec tout ce qui se passe dans les ligues nationales.

Et de la même manière, même si la bande originale de la finale de la Coupe du monde et l’émotion qui a porté l’équipe au titre étaient 100 % argentines, il ne fait aucun doute que l’Europe a joué un rôle dans le triomphe en aidant au développement de nombreux joueurs.