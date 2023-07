La Global Chess League, un grand pas vers la création d’un meilleur environnement pour les joueurs d’échecs et les téléspectateurs : Sara Khadem

International Master et Women’s GM Sara Khadem a régné en maître en devenant la championne de la saison inaugurale de la Global Chess League, organisée par Tech Mahindra et la FIDE.

Khadem a offert une fin de conte de fées au tournoi alors qu’elle remportait le titre après être entrée dans le tournoi en tant que participante tardive du banc de réserve du grand maître (GM) Nana Dzagnidze.

L’Iranien est entré dans la compétition en tant que facteur de stabilisation pour les Triveni Continental Kings lorsque l’équipe s’est attardée au bas du tableau et les a aidés à franchir les derniers tours pour entrer en finale. Elle a finalement résisté à Harika Dronavalli lors de la rencontre du Blitz à mort subite pour donner à son équipe une chance en finale après avoir perdu ses deux premières planches face à l’as indien.

Parlant de la ligue, Khadem a déclaré: «J’ai tout aimé de la ligue et j’en ai apprécié chaque instant. J’étais là dès le début en tant que joueur réservé, c’était une vraie joie de voir un tel tournoi se dérouler. Je n’ai jamais ressenti autant d’excitation lors d’un tournoi d’échecs. La façon dont nous avons gagné la ligue est quelque chose dont je me souviendrai pour le reste de ma vie.

Lorsqu’on lui a demandé comment c’était de faire partie de l’équipe entre la ligue, Khadem a déclaré: «Pour être honnête, les chances de jouer dans la ligue me semblaient très étranges. Mais évidemment, j’espérais en faire partie en tant que joueur et je suis content d’avoir eu cette chance. Je dirais que je n’étais pas prêt mentalement pour ça, mais toute l’équipe était si gentille que j’ai immédiatement eu la motivation de donner le meilleur de moi-même et nous avons disputé chaque match que nous avons joué.

Parmi tous ses adversaires, elle a déclaré que c’était le plus difficile de jouer contre le GM indien Harika Dronavalli qu’elle a affronté en finale. « L’adversaire le plus difficile pour moi était Harika. Nous avions joué à de nombreux matchs auparavant et elle n’a jamais été une adversaire facile à jouer… mais je suis contente d’avoir pu tenir le match dans le plus important où j’ai dû jouer la mort subite », a-t-elle ajouté.

Sara a également été captivée par le talent indien exposé à la ligue et a déclaré: «L’Inde a l’équipe la plus prometteuse en ce qui concerne les jeunes talents… la façon dont ils (l’équipe indienne) les soutiennent (les jeunes) et les laissent faire partie de l’équipe dans un événement aussi important et pas seulement se concentrer sur les résultats est une chose essentielle que l’Inde fait pour son avenir.

Enfin, elle a souligné le fait que Global Chess League va rendre l’écosystème des échecs plus équitable. « J’ai toujours pensé que les échecs avaient plus de potentiel en termes de sponsoring et d’organisation. Je pense que la Global Chess League a été un grand pas en avant pour atteindre les objectifs que nous nous sommes tous fixés pour créer un meilleur environnement pour les joueurs d’échecs et les téléspectateurs », a-t-elle conclu.