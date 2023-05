La Global Chess League offre un prix en espèces INR 2 Lakh aux gagnants du tournoi d’échecs inter-écoles

ADD-ED India, l’une des principales institutions d’échecs avec une présence dans plus de 17 pays, en partenariat avec Global Chess League, une joint-venture entre Tech Mahindra et la FIDE, a organisé un tournoi d’échecs inter-écoles les 15 et 16 mai 2023. Le tournoi de deux jours organisé à l’école Green Fields, Safdarjung Enclave, a vu une compétition intense entre les équipes de 16 écoles de New Delhi. Le tournoi a suivi un format similaire à celui de l’édition inaugurale de la Global Chess League pour mettre en valeur et promouvoir la nature passionnante du format unique de l’équipe conjointe.

Sardar Patel Vidyalaya et Bal Bharti School, Pitampura, sont sortis vainqueurs dans les catégories des classes III-V et VI-VIII, respectivement. Les promoteurs de GCL ont offert aux équipes gagnantes un prix en espèces de INR 2 Lakh. ADD-ED India a collaboré avec 16 écoles de la capitale nationale pour organiser le tournoi au format inter-écoles par équipe, avec quatre élèves participant à chaque équipe.

Jagdish Mitra, président du conseil d’administration de la Global Chess League, a déclaré: «La Global Chess League se concentre sur le développement des échecs tout en offrant une formation essentielle aux élèves en soutenant des organisations comme ADD-ED India. L’une des principales raisons de créer une entreprise telle que Global Chess League était d’apporter un changement mondial dans le paysage des échecs, et chaque petit pas nous aidera à avoir un impact sur l’écosystème sportif. Nous sommes ravis de voir la participation et le niveau d’intérêt des jeunes étudiants de différents groupes d’âge. Nous espérons poursuivre notre partenariat avec de telles organisations à l’avenir afin de pouvoir travailler à la promotion du sport à tous les niveaux. »

Dans le cadre du tournoi promotionnel, ADD-ED India fournira également des laissez-passer GCL aux huit étudiants gagnants pour assister au spectacle d’échecs à Dubaï.

Ambeecka K Malhotra, co-fondatrice d’ADD-ED India, a déclaré : « Les échecs sont un sport magnifique, et nous sommes heureux de voir de jeunes enfants d’horizons différents s’engager les uns avec les autres dans un nouveau format d’équipe unique en son genre inspiré par la Ligue mondiale des échecs. Le prix en espèces permettra aux gagnants de s’envoler pour Dubaï, de faire l’expérience directe de GCL et de rencontrer leurs icônes. »

Avec de telles associations, GCL vise à investir dans la vulgarisation des échecs parmi les masses et à s’assurer que l’intérêt pour le sport continue parmi la génération à venir. La première édition du GCL se déroulera du 21 juin 2023 au 2 juillet 2023 à Dubaï en association avec le Dubai Sports Council.