La glissade accélérée d’un an de Solana efface plus de 50 milliards de dollars

Solana a été présenté comme la crypto-monnaie qui défierait l’éther avec une approche plus respectueuse de l’environnement, des vitesses de transaction plus rapides et des coûts plus cohérents.

Les investisseurs qui ont fait ce pari ont eu une année misérable. La capitalisation boursière du jeton est passée de plus de 55 milliards de dollars en janvier à à peine plus de 3 milliards de dollars à la fin de l’année.

actualités liées à l’investissement

L’un des plus gros problèmes de Solana à la fin de 2022 était sa relation étroite avec le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, qui fait face à huit accusations de fraude criminelle après la faillite de son échange cryptographique le mois dernier. L’ancien crypto-milliardaire en disgrâce était l’un des boosters les plus publics de Solana, vantant les avantages de la technologie blockchain et investissant plus d’un demi-milliard de dollars dans les jetons Solana.

“Vends-moi tout ce que tu veux,” Bankman-Fried a dit à un sceptique en janvier 2021. “Alors vas-y.”

Les sociétés de Bankman-Fried détenaient près de 1,2 milliard de dollars du jeton et des actifs associés en juin, selon documents examinés par CoinDesk.

Lorsque FTX s’est effondré, les investisseurs ont renfloué Solana à hauteur d’environ 8 milliards de dollars. Mais ces derniers jours, alors que le reste du monde de la cryptographie était relativement calme et que les prix étaient stables, Solana a encore chuté.

Deux des plus grands projets de jetons non fongibles (NFT) construits sur Solana ont annoncé leur migration hors de la plate-forme de Solana le jour de Noël. Mais les récentes diapositives sont survenues après que la nouvelle ait déjà éclaté, faisant de la récente diapositive de Solana un mystère.

La semaine dernière, Solana a chuté de plus de 30 %. Ether est resté stable, perdant 1,7% au cours de la même période, tandis que bitcoins n’a baissé que de 1,2 %. Parmi les 20 crypto-monnaies les plus précieuses suivies par CoinMarketCap, le prochain plus grand perdant sur cette période est Dogecoin qui a chuté de 9 %.

En seulement une heure de négociation jeudi, Solana a glissé de 5,8%, le ramenant au plus bas depuis le début de 2021, à peu près au moment où Bankman-Fried a commencé à vocalement offre son soutien au projet.

Solana est depuis sorti des creux, avec un capitalisation boursière maintenant dépassant les 3,5 milliards de dollars. Son volume de transactions sur 24 heures est en hausse de plus de 200 % sur une base relative.

À l’apogée du marché de la cryptographie en 2021, Bankman-Fried n’était pas le seul à être optimiste.

Les développeurs ont été ravis de la prise en charge par Solana des contrats intelligents, des morceaux de code qui exécutent des directives préprogrammées, ainsi que d’un mécanisme de consensus innovant de preuve de l’historique.

Les mécanismes de consensus sont la façon dont les plates-formes de blockchain évaluent la validité d’une transaction exécutée, en suivant qui possède quoi et dans quelle mesure le système fonctionne sur la base d’un consensus entre plusieurs ordinateurs de tenue de registres appelés nœuds.

Bitcoin utilise un mécanisme de preuve de travail. Ethereum et son rival Solana utilisent la preuve de participation. Plutôt que de s’appuyer sur une exploitation minière énergivore, les systèmes de preuve de participation demandent aux gros utilisateurs d’offrir des garanties, ou des participations, pour devenir des « validateurs ». Au lieu de résoudre un hachage cryptographique, comme avec le bitcoin, les validateurs de preuve de travail vérifient l’activité de transaction et maintiennent les “livres” de la blockchain en échange d’une réduction proportionnelle des frais de transaction.

Le facteur de différenciation supposé de Solana augmentait la preuve de participation avec preuve d’histoire — la capacité de prouver qu’une transaction a eu lieu à un moment donné.

Solana a grimpé en flèche au cours de 2021, avec un seul jeton gagnant 12 000 % pour l’année et atteignant 250 $ en novembre. Pourtant, même avant l’effondrement de FTX, Solana a dû faire face à une série de luttes publiques, qui ont contesté l’affirmation du protocole selon laquelle il s’agissait d’une technologie supérieure.

Une grande partie de la popularité de Solana s’est construite autour de l’intérêt croissant pour les NFT. Serum, un autre échange soutenu par Bankman-Fried, a été construit sur Solana. Lorsque le calendrier est passé à 2022, les limites de Solana ont commencé à devenir apparentes.

A peine un mois dans l’année, une panne de réseau a abattu Solana pendant plus de 24 heures. Le jeton de Solana est passé de 141 $ à un peu plus de 94 $. En mai, Solana a connu une panne de sept heures après que la frappe NFT ait inondé les validateurs et planté le réseau.

Un « record de quatre millions de transactions [per second]” a sorti Solana et fait chuter le prix de son jeton de 7%, CoinTelegraph rapporté à l’époquele poussant plus loin dans le rouge lors du début meurtrier de l’hiver crypto.