POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Contact média pour la Tech Week : Soua Vang

Directeur adjoint du développement communautaire/développement économique

E-mail: [email protected]

Bureau : (818) 548-2005

Personne-ressource pour les médias de la ville : Stephanie Mkhlian

E-mail: [email protected]

Bureau : (818) 548-4424

La Glendale Tech Week élève la communauté technologique en pleine croissance de la ville

BrandLens annoncé comme gagnant du PitchFest GTW 2023

Glendale, Californie – De nombreux acteurs technologiques majeurs de Glendale et de la grande région de Los Angeles se sont réunis au cours Semaine technologique de Glendaleune célébration organisée du 12 au 14 septembreème dans des lieux à travers la ville.

L’équipe de développement économique de Glendale s’est associée à des leaders technologiques locaux, des investisseurs et des partenaires éducatifs pour une vaste célébration qui a rassemblé plus de 2 000 participants locaux et régionaux pour partager des idées, acquérir des connaissances, établir des liens et célébrer les réalisations du secteur technologique en pleine croissance de Glendale. communauté.

Certains des moments forts de la semaine comprenaient un panel Women in Tech, sponsorisé par Phonexa, un tout premier tournoi d’échecs et un Demo Day Pitchfest sponsorisé et organisé par Hero House, où les startups en démarrage se sont présentées à un panel de juges et d’investisseurs. Les panels organisés tout au long de la semaine ont abordé des sujets de pointe tels que les compétences en négociation, l’impact de l’IA et de l’apprentissage automatique, la gestion financière et l’amorçage par rapport à l’attraction de capital-risque.

La Glendale Tech Week s’est terminée par une soirée de clôture et des Tech Awards au cours desquels BrandLens a été annoncé comme le gagnant du concours Pitchfest. BrandLens est une plate-forme SaaS B2B de pointe qui permet aux entreprises de diffuser des histoires vidéo de marque authentiques, engageantes et amusantes directement auprès de leur communauté, de leurs clients et de leurs fans. La start-up a reçu un prix d’une valeur de 139 500 $.

La soirée de clôture comprenait également une mention élogieuse du maire remise à Disney pour son 100e anniversaire et son investissement dans la ville, ainsi qu’unvidéo mettant en vedette certaines des plus grandes entreprises technologiques de Glendale pour présenter ce qui anime l’écosystème technologique de Glendale.

« Lorsque Glendale a lancé son initiative technologique en 2017, l’une des principales stratégies était la création de la Glendale Tech Week. Maintenant dans son 8ème année, l’intérêt de rassembler la communauté technologique d’une manière aussi médiatisée montre à quel point il est important d’encourager le développement de la communauté et d’inspirer la prochaine génération d’innovateurs technologiques », a déclaré la directrice adjointe du développement économique, Soua Vang.

Glendale abrite plus de 1 500 entreprises technologiques qui emploient plus de 20 000 personnes. Cet écosystème comprend trois licornes et deux accélérateurs technologiques, Hero House et le Childrens Hospital Los Angeles KidX Digital Health Accelerator.

À propos de Glendale: Glendale est l’une des plus grandes villes du comté de Los Angeles, avec une population de 201 000 habitants. Glendale est une ville cosmopolite prospère, riche en histoire, culturellement diversifiée et un centre-ville animé qui abrite de nombreux sièges sociaux d’entreprises et géants de la technologie, deux centres commerciaux régionaux de premier ordre et un quartier des arts et des divertissements accessible à pied avec d’innombrables possibilités de restauration gastronomique. . Visite ChoisissezGlendaleCA.com pour plus d’informations sur Développement économique à Glendale ou connectez-vous sur Twitter, Instagram et Facebook @ChooseGlendale.

