La Glen Ellyn Historical Society nomme un nouveau directeur général – Shaw Local

La Glen Ellyn Historical Society a embauché un nouveau directeur général.

Jeffrey Anderson prendra la relève le 13 juin. Anderson apporte 17 ans d’expérience au parc Cantigny à Wheaton, où il a travaillé comme conservateur et coordonnateur d’exposition ainsi que directeur de l’interprétation à la maison de 35 chambres Robert R. McCormick, l’ancien maison du légendaire éditeur du Chicago Tribune.

La Glen Ellyn Historical Society à but non lucratif exploite Stacy’s Tavern, une auberge de diligence construite en 1846, en tant que musée le long de l’intersection actuelle des routes Saint-Charles et Genève et de la rue Main.

« Je suis ravi à l’idée de rejoindre la Glen Ellyn Historical Society », a déclaré Anderson dans une annonce. “L’une de mes passions est les maisons-musées et Glen Ellyn a la chance d’avoir le Stacy’s Tavern Museum, l’un des plus beaux musées-maisons de l’Illinois.”

Anderson est titulaire d’une maîtrise ès arts en histoire américaine et il est un auteur publié.

« Nous avons eu beaucoup de chance d’avoir quelqu’un avec les références de Jeffrey Anderson pour occuper le poste de directeur exécutif », a déclaré Mark Lukas, président de la Société historique, « et nous attendons avec impatience que son leadership aille de l’avant. »

Anderson succède à Karen Hall, qui a démissionné pour devenir PDG d’une organisation à but non lucratif à Oak Brook. Hall a pris les rênes de la société historique en 2015.

https://www.dailyherald.com/news/20230508/glen-ellyn-historical-society-names-new-executive-director