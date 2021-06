La glamour Gina Coladangelo était «hors de la ligue de Matt Hancock» et il n’était «pas destiné à la grandeur», déclare un ami d’Oxford

GINA Coladangelo était « hors de la ligue de Matt Hancock » et l’ancien secrétaire à la Santé n’était « pas destiné à la grandeur », selon un vieil ami universitaire du couple.

M. Hancock, 42 ​​ans, a démissionné de manière sensationnelle de son poste de secrétaire à la Santé hier soir après que sa liaison secrète avec son assistante Mme Coladangelo a été révélée par The Sun.

Matt Hancock (au centre) et Gina Coladangelo (à droite) pendant leurs journées à Oxford

L’ex-secrétaire à la Santé et Mme Coladangelo ont été pris dans une étreinte – enfreignant les règles de Covid Crédit : LE SOLEIL

M. Hancock et Mme Coladangelo seraient en train de s’installer ensemble Crédit : Getty

Les deux hommes étaient tous les deux à l’Université d’Oxford à la fin des années 1990 et se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient à la station de radio universitaire Oxygen FM.

Maxie Allen – qui était coordinateur de programme chez Oxygen à cette époque – a déclaré que M. Hancock n’était « pas quelqu’un que vous qualifieriez de destiné à la grandeur ».

M. Allen a déclaré au Sunday Mirror : « [Ms Coladangelo] m’a frappé comme quelqu’un qui obtiendrait ce qu’ils veulent. Il a bien fait.

« Cela ne serait pas arrivé s’il n’était pas le secrétaire à la Santé et qu’elle ne faisait pas de lobbying, c’est manifestement évident pour quiconque les connaissait à l’époque.

« Gina était très glamour, très gentille et très jolie – tous les jeunes hommes tenaient une bougie pour elle. Elle était suave, posée et élégante. La plupart des hommes auraient donné leur bras droit pour sortir avec elle. »

L’ancien secrétaire à la Santé a lu les nouvelles sportives de la station, a déclaré M. Allen.

Il a ajouté: « Hancock a fait quelques reportages sportifs mais il n’était pas très connu. Ce n’était pas le genre de personne où il entrait dans une pièce et tout le monde disait: » Oh, Matt Hancock est là « .

« Il avait une très légère présence, pas quelqu’un que vous désigneriez comme destiné à la grandeur. Alors que Gina était très connue, très médiatisée et mémorable. Vous ne les avez jamais vus se parler. »

M. Allen a déclaré avoir rappelé la fête du 21e anniversaire de Mme Coladangelo dans le Hertfordshire, affirmant que c’était une « affaire très glamour ».

« Ils ont eu quelques bob. Gina n’est pas le genre de personne à se saouler et à faire une scène. Elle était très calme et élégante », a-t-il déclaré.

M. Allen a ajouté que M. Hancock « a toujours eu le béguin pour elle ».

M. Hancock et Mme Coladangelo seraient « susceptibles de s’installer ensemble » malgré leur romance qui ne commence qu’en mai.

Il a dit à sa femme Martha qu’il la quittait la nuit où sa liaison a été révélée pour la première fois, a-t-on rapporté.

Selon le Sunday Times, elle n’avait aucune idée de ce qui se passait jusqu’à ce qu’il annonce la nouvelle et annonce la fin de leur mariage.

Maintenant, un ami de M. Hancock a révélé: « Matt et Gina sont amoureux », ajoutant que la relation a commencé en mai « mais c’est sérieux ».

Un ami a déclaré au Sunday Times : « C’est un match d’amour. Ils s’installent chez eux.

D’autres ont déclaré que l’affaire avait commencé il y a jusqu’à six mois et certains ont même doucement remis en question la nature de leur relation en 2019, rapporte le Mail on Sunday.

Les rapports insistent sur le fait que l’épouse de M. Hancock, Martha, pensait que rien ne se passait.

Les alliés disent que la relation était « plus qu’une aventure » et qu’il s’était attaché émotionnellement à elle.

Il aurait cependant déclaré au Premier ministre que l’affaire n’avait commencé que le mois dernier.

M. Hancock a été enregistré en train d’embrasser son assistant le 6 mai – alors que les câlins étaient toujours interdits dans le cadre des restrictions pandémiques.

À peine dix jours plus tard, le politicien hypocrite a averti le pays que nous ne devons pas câliner nos proches.

Gina est mariée à l’entrepreneur millionnaire Oliver Tress, 54 ans, qui a fondé la chaîne de mode et de style de vie High Street Oliver Bonas.

Mme Coladangelo a rencontré M. Hancock alors qu’ils étaient étudiants à Oxford Crédit : LNP

M. Hancock aurait quitté sa femme Martha Crédit : w8media