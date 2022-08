La glace zombie du Groenland fera monter le niveau de la mer de plus de 27 centimètres, selon une étude

La fonte rapide de la calotte glaciaire du Groenland finira par élever le niveau mondial de la mer d’au moins 27 centimètres, soit plus du double des prévisions précédentes, selon une étude publiée lundi.

C’est à cause de quelque chose qui pourrait s’appeler de la glace zombie. C’est de la glace condamnée qui, tout en restant attachée à des zones de glace plus épaisses, n’est plus reconstituée par les glaciers parents qui reçoivent désormais moins de neige. Sans reconstitution, la glace condamnée fond à cause du changement climatique et fera inévitablement monter les mers, a déclaré le co-auteur de l’étude, William Colgan, glaciologue au Geological Survey of Denmark and Greenland.

“C’est de la glace morte. Elle va juste fondre et disparaître de la calotte glaciaire”, a déclaré Colgan dans une interview. “Cette glace a été reléguée à l’océan, quel que soit le climat [emissions] scénario que nous prenons maintenant.”

L’auteur principal de l’étude, Jason Box, glaciologue au Groenland Survey, a déclaré qu’il s’agissait “plus d’un pied dans la tombe”.

L’augmentation inévitable de 27 centimètres prédite dans l’étude représente plus du double de l’élévation du niveau de la mer que les scientifiques attendaient auparavant de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland. L’étude, publiée dans la revue Nature Climate Change, indique qu’elle pourrait atteindre jusqu’à 78 centimètres. En revanche, le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’année dernière prévoyait une fourchette de six à 13 centimètres pour l’élévation probable du niveau de la mer due à la fonte des glaces du Groenland d’ici 2100.