La glace s’écoule des conduites d’eau alors que le Cachemire fait face à une vague de froid intense

La ville de Srinagar, au Jammu-et-Cachemire, a enregistré le minuit le plus froid de la saison jusqu’à présent le jeudi 5 janvier. Avec le mercure plongeant jusqu’à -6,4 degrés Celsius, les habitants de la vallée ont du mal à mener à bien leurs activités quotidiennes. . Des choses aussi élémentaires que l’accès à l’eau à des fins domestiques deviennent ardues lorsque les températures descendent en dessous du point de congélation. Actuellement, le Cachemire connaît Chilla-i-Kalan, une période de 40 jours de conditions météorologiques extrêmes au cours de laquelle la probabilité de chutes de neige est la plus élevée.

Dans une vidéo qui a fait surface sur Internet, on peut voir qu’un tuyau qui, dans des scénarios normaux, est traversé par de l’eau, avait en fait de la glace qui en sortait. Les habitants n’avaient d’autre choix que d’allumer des feux sous les conduites d’eau afin de faire fondre l’approvisionnement en eau en raison des conditions météorologiques extrêmes. Non seulement des parties du lac Dal à Srinagar étaient gelées, mais de nombreux autres plans d’eau l’étaient également. Cette période de l’année, la vallée est connue pour connaître des températures inférieures à zéro.

La région connaîtra un temps sec et des nuits fraîches au cours des prochains jours. Le département météorologique indien a prévu un ciel dégagé jusqu’au 7 janvier, ce qui entraînera une baisse encore plus importante de la température dans la région. Le temps devrait être maussade avec un risque de chutes de neige et de pluie dans la région du 8 au 10 janvier.

Après l’hiver rigoureux de 40 jours, une vague de froid moins sévère se poursuit avec une vague de froid de 20 jours nommée « Chillai-Khurd » (petit froid) et une « Chillai-Bachha » (petit rhume) de 10 jours.

The Weather Channel rapporte qu’avec une température de – 9,2 degrés Celsius, Pahalgam, dans le sud du Cachemire, était l’endroit le plus froid du Jammu-et-Cachemire. -7. 5 degrés Celsius était la température la plus basse jamais enregistrée à Gulmarg. Les températures les plus basses ont été signalées dans la région du Ladakh à -19,2 degrés Celsius à Kargil et moins 15,2 degrés Celsius à Leh. Alors que le mercure à Jammu a chuté à 7,3 degrés Celsius, il était de 6,3 degrés Celsius à Katra.

