La glace provoque des perturbations en Allemagne alors que le temps change

BERLIN – La glace noire et la pluie verglaçante ont provoqué des perturbations dans certaines parties de l’Allemagne lundi alors qu’un long gel a cédé la place à un temps plus doux et plus humide, avec des trains circulant à vitesse réduite, des annulations à l’aéroport le plus fréquenté du pays et une série d’accidents de la circulation.