La glace du Groenland qui a fondu le week-end dernier pourrait recouvrir la Virginie-Occidentale d’un pied d’eau

Plusieurs jours de temps exceptionnellement chaud dans le nord du Groenland ont déclenché une fonte rapide, rendue visible par les rivières d’eau de fonte se précipitant dans l’océan. Les températures tournent autour de 60 degrés Fahrenheit, soit 10 degrés de plus que la normale pour cette période de l’année, ont déclaré des scientifiques à CNN.

La quantité de glace qui a fondu au Groenland entre le 15 et le 17 juillet seulement – 6 milliards de tonnes d’eau par jour – serait suffisante pour remplir 7,2 millions de piscines olympiques, selon les données du US National Snow and Ice Data Center. .

Autrement dit, c’était suffisant pour couvrir tout l’État de Virginie-Occidentale avec un pied d’eau.

“La fonte du nord de la semaine dernière n’est pas normale, si l’on considère 30 à 40 ans de moyennes climatiques”, a déclaré Ted Scambos, chercheur principal au National Snow and Ice Data Center de l’Université du Colorado. “Mais la fonte a augmenté, et cet événement a été un pic de fonte.”