La glace de mer de l’Antarctique atteint une zone de faible couverture « record », selon de nouvelles données | Actualités sur la crise climatique

La glace de mer qui recouvre l’océan autour de l’Antarctique a atteint une superficie record en hiver, selon une analyse préliminaire des données satellitaires américaines, et les scientifiques craignent que l’impact du changement climatique ne s’accentue au pôle sud.

Alors que l’hémisphère sud entre au printemps, la glace de mer de l’Antarctique n’avait atteint qu’une taille maximale de 16,96 millions de kilomètres carrés (6,55 millions de miles carrés) au 10 septembre, selon l’agence spatiale américaine, la NASA et le National Snow and Ice Data Center (NSIDC). a déclaré lundi.

« Il s’agit de loin du maximum de glace de mer le plus bas enregistré entre 1979 et 2023 », a déclaré le NSIDC, un programme soutenu par le gouvernement de l’Université du Colorado à Boulder.

À un moment donné cette année, la glace de mer était tombée à 1,03 million de kilomètres carrés (plus de 397 000 milles carrés), soit une superficie inférieure au précédent record et représentant à peu près la taille du Texas et de la Californie réunis.

« Il s’agit d’un niveau record de glace de mer dans l’Antarctique », a déclaré Walt Meier, scientifique du NSIDC, dans des commentaires publiés par la NASA.

En février, au plus fort de l’été austral, la banquise de l’Antarctique avait atteint une étendue minimale de 1,79 million de kilomètres carrés (plus de 691 000 milles carrés), également un record, selon le NSIDC.

La banquise a ensuite reconstitué à un rythme inhabituellement lent malgré l’arrivée de l’hiver.

Meier a déclaré que la croissance de la glace de mer semblait « faible sur presque tout le continent, par opposition à n’importe quelle région ».

Alors que l’Arctique a été durement touché par le changement climatique au cours de la dernière décennie, avec une détérioration rapide de la glace de mer alors que la région nord se réchauffe quatre fois plus vite que la moyenne mondiale, l’impact du réchauffement des températures sur la glace de mer près du pôle Sud est moins clair.

Pendant plusieurs décennies, la banquise de l’Antarctique est restée stable, s’étendant même légèrement entre 2007 et 2016.

Mais « depuis août 2016, la tendance à l’étendue de la glace de mer en Antarctique a connu un net ralentissement presque tous les mois », a indiqué le NSIDC.

Le changement ces dernières années vers des conditions record autour du pôle Sud a amené les scientifiques à craindre que le changement climatique ne se manifeste enfin dans la glace de mer de l’Antarctique.

Il y a un débat parmi les scientifiques sur la cause exacte de ce changement, et certains sont réticents à établir un lien formel avec le réchauffement climatique. Les modèles climatiques ont eu du mal dans le passé à prédire les changements dans la banquise de l’Antarctique.

On pense désormais que cette tendance à la baisse est « liée au réchauffement de la couche supérieure de l’océan », a déclaré le NSIDC.

« On craint que cela ne soit le début d’une tendance à long terme au déclin de la glace de mer de l’Antarctique, à mesure que les océans se réchauffent à l’échelle mondiale », a-t-il déclaré.

Le NSIDC a averti lundi que les résultats sont préliminaires car « des vents changeants ou une croissance en fin de saison pourraient encore augmenter l’étendue des glaces de l’Antarctique ». Une analyse complète des données sera publiée début octobre.

À l’autre bout du globe, où l’été touche à sa fin, la glace de mer arctique a atteint un minimum de 4,23 millions de kilomètres carrés (1,6 million de milles carrés), a indiqué le NSIDC. Il s’agit du sixième minimum le plus bas en 45 ans de tenue de dossiers.

Meier a également déclaré qu’il y avait des niveaux de glace particulièrement faibles dans le passage du Nord-Ouest, la route maritime traversant l’océan Arctique qui relie les océans Atlantique et Pacifique.

«C’est plus ouvert là-bas qu’avant», a déclaré Meier.

« Il semble également y avoir beaucoup plus de glace meuble, à faible concentration – même vers le pôle Nord – et des zones qui étaient autrefois des couches de glace assez compactes et solides tout au long de l’été. Cela s’est produit plus fréquemment ces dernières années », a-t-il déclaré.