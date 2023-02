La glace au goût de sang aide les animaux du zoo à combattre la chaleur de Rio

Les saveurs de la glace offertes aux carnivores du zoo ne se retrouvent pas dans les hotspots estivaux habituels : poulet, viande hachée et sang de bovin. Mais le lion Simba, 14 ans, et le jaguar noir Poty, 3 ans, se laissent aller.

La glace apporte un soulagement rafraîchissant aux animaux, qui prennent leur temps pour la manger, et le rituel d’alimentation est un spectacle nouveau pour les visiteurs. C’était le cas d’une famille argentine qui venait pour la première fois au zoo.

« C’est fantastique parce qu’il y a cette chaleur épouvantable et surtout c’est très humide. Nous transpirons même s’il n’y a pas de soleil; c’est différent de l’Argentine », a déclaré l’avocate Lorena López, qui était avec son mari et ses enfants. “Je pense que c’est parfait pour les animaux d’avoir leur glace.”

Beaucoup d’enfants semblaient fascinés par l’activité, et ils ont exprimé leur surprise lorsqu’ils ont découvert les ingrédients des différentes saveurs, qui varient selon les espèces.

“Pour les primates, nous proposons des glaces aux fruits, qui sont sucrées et plus colorées”, a déclaré Moraes. “Les herbivores peuvent goûter le chou frisé, la citrouille et la carotte.”