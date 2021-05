La gigantesque lune éclipsant le soleil dans «l’Arctique» est faux. Voici la vérité derrière cela

Des clips viraux montrant un plan rapproché de la Lune éclipsant le Soleil ont inondé les médias sociaux, affirmant que le phénomène avait été vu dans « l’Arctique » entre les revendications territoriales de la Russie et du Canada. Le clip vidéo de 30 secondes qui a fait le tour sur différentes plates-formes de médias sociaux montre la Lune créant une brève obscurité autour lorsqu’elle est vue éclipser le Soleil.

De nombreux internautes se sont rendus sur Twitter pour partager le clip viral depuis mercredi.

Imaginez-vous assis à cet endroit pendant la journée (entre la Russie et le Canada dans l’Arctique). La lune apparaît à cette taille, puis disparaît en 30 secondes environ et bloque le soleil pendant cinq secondes…. Sur son chemin! Gloire à Dieu tout-puissant!# LunarEclipse2021 #Éclipse lunaire pic.twitter.com/voH7B2btCj– Arun Deshpande (@ ArunDeshpande20) 26 mai 2021

[hq]Vérifié par les faits:[/hq]

Cependant, selon divers sites Web et rapports de vérification des faits, la vidéo est une animation réalisée par un utilisateur de TikTok, Aleksey___nx. Il a été constaté que c’est le même artiste, qui a également réalisé une vidéo précédente de «UFo on Moon», qui est également devenue virale et a été partagée par des comptes de médias populaires.

Artiste trouvé. Aleksey___nx sur TikTok. Ils ont fait une animation virale d’OVNI récemment, j’ai donc décidé de vérifier leurs autres vidéos. https://t.co/P5sYUMOkv2– HoaxEye (@hoaxeye) 26 mai 2021

Une autre note à souligner ici est que la vidéo montre que la zone est herbeuse alors que la région arctique est enneigée. La Lune qui se déplace assez rapidement ne projette également aucun reflet de sa sur le lac.

Selon un rapport de L’empreinte, la Lune a une distance moyenne de 382 900 km de la Terre. Cependant, son orbite autour de la Terre n’est pas un cercle parfait, comme le montre la vidéo.

La vidéo arrive à un moment où les gens du monde entier attendaient d’assister au méga événement cosmique – Super Blood Moon mercredi. L’événement du 26 mai était une éclipse lunaire totale dans laquelle la lune a atteint le point le plus proche de l’orbite terrestre. Chaque année, il y a des jours où le Soleil, la Lune et la Terre s’alignent en ligne droite qui mène à des éclipses lunaires et solaires. Les gens croient également qu’une éclipse peut avoir un impact sur 12 signes du zodiaque ainsi que sur le pays et le monde.

