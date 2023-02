La gifle de Will Smith aux Oscars a reçu une réponse “inadéquate”, selon le président de l’Académie

Près d’un an après la tristement célèbre gifle qui a bouleversé non seulement la communauté hollywoodienne, mais aussi le monde entier, l’Académie des arts et des sciences du cinéma qualifie sa réponse à l’explosion de Will Smith d'”inadéquate”.

Lors d’un déjeuner des nominés aux Oscars lundi, la présidente de l’Académie, Janet Yang, a déclaré à une foule de stars, dont Tom Cruise et Steven Spielberg, que la réponse des organisations faisait défaut.

“Je suis sûr que vous vous souvenez tous que nous avons vécu un événement sans précédent aux Oscars … Ce qui s’est passé sur scène était totalement inacceptable et la réponse de notre organisation était inadéquate”, a déclaré Yang.

Lorsque Smith a pris d’assaut la scène et giflé le comédien Chris Rock lors de la télédiffusion de l’année dernière, l’Académie a eu une réaction minime. Il a fallu près de deux semaines avant que son conseil d’administration vote l’interdiction de Smith des Oscars et de tous les autres événements de l’académie pendant 10 ans. Smith avait déjà annoncé sa démission en tant que membre de l’académie.

“EMANCIPATION’S” WILL SMITH ADMET QU’IL “L’A PERDU” PENDANT CHRIS ROCK OSCAR SLAP, ÉTAIT PLEIN DE “RAGE”

Plus tard dans la soirée, Smith a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans “King Richard”. En prononçant un discours d’acceptation en larmes, Smith a déclaré à la foule: “Je sais que pour faire ce que nous faisons, vous devez être capable de subir des abus, vous devez pouvoir faire en sorte que les gens parlent de vous comme des fous. Dans ce métier, vous devez être capable d’avoir des gens te manquer de respect, et tu dois sourire et tu dois prétendre que c’est OK.”

Il a également exprimé des remords pour ses actions en disant: “Je veux m’excuser auprès de l’Académie. Je veux m’excuser auprès de mes – tous mes collègues nominés.”

“Nous avons appris de cela que l’académie doit être totalement transparente et responsable dans nos actions”, a déclaré Yang aux invités lors du déjeuner.

“Et en particulier en temps de crise, vous devez agir rapidement, avec compassion et de manière décisive pour nous-mêmes et pour notre industrie. Vous ne devriez et ne pouvez vous attendre à rien de moins de nous à l’avenir”, a-t-elle ajouté.

Lors de la remise d’un prix à la 94e cérémonie des Oscars, Rock a fait référence à la tête chauve de Jada Pinkett Smith. L’actrice et épouse de Smith depuis plus de 25 ans souffre d’alopécie, une maladie qui provoque la chute des cheveux.

Smith a contesté sa blague en criant à Rock “Gardez le nom de ma femme hors de votre putain de bouche”, avant de se diriger vers la scène.

Smith s’est depuis excusé auprès de Rock à plusieurs reprises, se rendant sur son Instagram pour publier une déclaration officielle après l’incident.

Il a écrit en partie : “Je voudrais m’excuser publiquement auprès de toi, Chris. J’étais hors de propos et j’avais tort. Je suis gêné et mes actions n’étaient pas révélatrices de l’homme que je veux être. Il n’y a pas de place pour la violence dans un monde d’amour et de gentillesse.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.