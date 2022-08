La gestion forestière de Kootenay ignore la protection des forêts anciennes, selon deux experts

À quelques kilomètres de Giveout Creek Road, près de Nelson, l’écologiste Greg Utzig se tient éclipsé à côté d’un grand bosquet de pruches et de cèdres anciens.

Le bosquet, dit-il, est un vestige d’un peuplement beaucoup plus vaste de plusieurs centaines d’hectares qui a été exploité au fil des ans depuis les années 1980 jusqu’à son hectare actuel.

« Tout cela n’était que de la croissance », déclare Utzig en désignant la zone exploitée. « Il y avait quelques petits étangs là-dedans. Cela aurait été une zone spectaculaire.

Cette forêt exploitée n’a jamais été incluse dans une zone de gestion des forêts anciennes (OGMA) provinciale. Il était exploité dans le cadre de l’approvisionnement en bois conventionnel, et le petit reste des vieux arbres pouvait également être exploité, sans aucune discussion de protection.

Quelques kilomètres plus loin sur la route, Utzig signale une zone forestière peu peuplée de petits arbres, abattus il y a environ 35 ans. C’est typique, dit Utzig, de certaines forêts qui sont protégées dans une OGMA même s’il n’y a pas de grands arbres en vue.

Utzig dit que dans les Kootenays, il y a un nombre important d’arbres anciens qui ne sont pas protégés et de nombreuses forêts non anciennes qui sont protégées. C’est comme ça depuis les années 1990, dit Utzig, et il ne voit aucun signe de changement.

Réponse du ministère des Forêts

Personne au ministère des Forêts, au niveau local ou provincial, n’a accepté d’être interrogé sur cette apparente contradiction. Mais un porte-parole du ministère a déclaré dans un courriel que le calcul des objectifs de croissance ancienne dans les Kootenays est «aspatial», ce qui signifie que la quantité de croissance ancienne est calculée en pourcentage de la forêt totale sur de grandes parties du paysage, et non en lignes sur une carte.

“Il est inexact de dire qu’il existe un nombre important d’OGMA qui ne contiennent aucune croissance ancienne”, indique le courrier électronique. «Il est exact que de nombreuses OGMA contiennent plus de forêts matures que de forêts anciennes. Cependant, les forêts matures ont été incluses dans les OGMA pour capturer des zones plus vastes et plus contiguës.

Utzig, qui a passé des décennies à faire des travaux scientifiques dans les forêts de West Kootenay, n’est pas d’accord, affirmant qu’il existe de nombreuses OGMA avec peu ou pas de vieilles forêts et que les propres données du ministère le confirment.

“Ce qui m’inquiète, ce sont les OGMA qui sont des peuplements improductifs de mauvaise qualité dans les ravins, sur les pentes abruptes et dans les zones subalpines, alors qu’à proximité il y a des forêts anciennes de haute qualité”, dit-il. “Ces OGMA ne sont pas des forêts anciennes de haute qualité ou même des peuplements matures, ce sont juste des endroits où personne ne veut exploiter.”

Greg Utzig dans une forêt qui, selon lui, est typique de certaines zones contenues dans les zones de gestion des forêts anciennes mais qui n’ont pas de vieux arbres. Photo : Bill Metcalfe

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des forêts anciennes qui ne se trouvaient pas dans les OGMA, le ministère a répondu dans son courriel : « Oui. Cependant, il est important de noter que la protection des forêts anciennes comprend plusieurs autres désignations et ne se limite pas aux seules OGMA.

La nature de ces désignations n’a pas été expliquée, mais Utzig dit que la vieille forêt dont il parle est incluse dans l’assiette de la récolte du bois, sans protection.

Le courriel poursuit en disant que le ministère travaille sur un processus visant à inclure davantage de forêts anciennes dans les OGMA. Interrogé sur le calendrier de ces travaux, le porte-parole du ministère n’a pas précisé.

“Les délais pour ce travail seraient importants.”

Ecologie vs bois

Rachel Holt, scientifique de Nelson, dit que le gouvernement et l’industrie savent comment réparer les OGMA s’ils le souhaitent, ajoutant que l’exploitation forestière des forêts anciennes devrait être arrêtée jusqu’à ce que cette planification soit terminée.

Elle a été membre du Comité consultatif technique de la province sur les forêts anciennes en 2021 et a également été vice-présidente du Forest Practices Board. Elle travaille sur les problèmes de vieilles forêts en Colombie-Britannique depuis plus de 20 ans.

Holt dit qu’un rapport du ministère des Forêts de 2018 a montré que seulement 20% environ des OGMA dans les districts forestiers de Kootenay Lake et Arrow étaient en fait des forêts anciennes, et que dans de nombreux endroits, des forêts anciennes existaient en dehors des OGMA mais n’étaient pas protégées. Ce rapport peut être consulté sur https://bit.ly/3SpGigG.

Le courrier électronique du ministère admet des problèmes d’identification des vieilles forêts.

« Les petites parcelles de vieilles forêts peuvent représenter un défi pour l’interprétation de l’inventaire forestier en raison des contraintes d’échelle de l’ensemble de données. Des travaux importants se poursuivent pour mieux identifier les forêts anciennes.

Holt dit que le ministère ne semble pas être limité par les “contraintes d’échelle de l’ensemble de données” lorsqu’il s’agit de trouver du bois exploitable.

“Oui, il y a des problèmes d’échelle”, dit Holt. « Mais je peux vous dire que quand quelqu’un s’approche d’un cèdre vieux de 400 ans par ici, ce qui n’est pas le cas, il sait ce que c’est. Nous pouvons blâmer l’inventaire autant qu’ils le souhaitent, mais nous sommes très bons pour trouver et récolter.

Holt dit que la gestion provinciale actuelle des OGMA conduit à l’exploitation forestière dans des zones qui “n’auraient pas dû être exploitées, selon aucun type de critères écologiques de base”.

Limites mobiles

De retour sur le terrain à Giveout Creek, debout sous cette parcelle de vieilles forêts, Utzig dit que les limites des OGMA sont fluides et peuvent être déplacées par les aménagistes forestiers pour inclure ou exclure la forêt en fonction de sa valeur de récolte. Cela concorde avec la description faite par le ministère de la forêt ancienne qui se trouve dans les OGMA comme « aspaciale », c’est-à-dire non cartographiée.

Il ajoute que les gestionnaires peuvent le faire grâce au modèle de confiance professionnelle, institué au début des années 2000, dans lequel les entreprises de ressources ou leurs consultants professionnels peuvent prendre des décisions sur l’utilisation des terres autrefois réservées aux scientifiques du ministère, y compris la modification des limites des OGMA.

Le courriel du ministère indique que tout ce qui est retiré d’une OGMA pour la récolte doit être remplacé par une forêt de valeur égale ou supérieure, que cette décision est prise par un professionnel et que la justification doit être documentée par l’entreprise forestière.

Greg Utzig dans une forêt ancienne près de Nelson. « Le peuplement est dominé par le cèdre rouge de grand diamètre avec quelques pruches de l’Ouest de grand diamètre. Le sous-étage est un riche assortiment d’arbustes et d’herbes qui aiment l’humidité, tels que le club du diable, la fougère dame, la fougère chêne et la fleur de mousse. Il contient également quelques chicots et de gros débris ligneux grossiers qui augmentent les niches d’habitat. Photo : Bill Metcalfe

Holt convient que le ministère a demandé plus souvent de telles justifications aux entreprises forestières au cours des deux dernières années en raison de la pression publique, mais pendant 15 ans auparavant, ils ne l’ont pas fait. Elle ajoute que les OGMA n’ont jamais été évaluées selon des critères biologiques mais plutôt selon des critères de récolte de bois, ce qui a entraîné la mise en place de certaines OGMA dans des parcs ou des lieux qui n’allaient de toute façon pas être exploités.

Un plan d’occupation des sols des années 1990

L’histoire de tout cela, selon Utzig, remonte aux années 1990, lorsqu’un plan d’utilisation des terres a été élaboré pour les Kootenays qui spécifiait certains pourcentages de vieilles forêts à conserver. Mais avant qu’il ne soit mis en œuvre, il dit que le gouvernement de l’époque a décidé que les pourcentages auraient un trop grand impact sur la récolte de bois. Ils ont donc décidé qu’un tiers des pourcentages initiaux suffirait.

Pour de nombreuses régions de West Kootenay, la réduction des besoins s’élevait à environ 3 % des forêts à préserver en tant que peuplements anciens.

“Mais le fait est,” dit Utzig, “ils n’atteignent même pas ces trois pour cent maintenant. C’est le problème.”

Holt dit que la province sait depuis des décennies qu’il y a plus de vieilles forêts dans les Kootenays qu’elle ne le reconnaît ou ne la protège.

“Dans mon tout premier emploi (pour le ministère des Forêts) en 1997, j’ai survolé chaque unité paysagère de Kootenay-Boundary et East Kootenay, toute la région sud, et identifié les meilleures OGMA, les meilleures vieilles forêts depuis les airs avec le personnel du ministère. Et la grande majorité de cela n’a jamais été inclus. Et ce que nous avons vu, c’est cette décision flagrante de simplement mettre des OGMA dans des endroits qui n’ont pas d’impact sur l’approvisionnement en bois.

En 2021, la province a engagé Holt, ainsi que l’analyste des politiques forestières Lisa Matthaus, l’écologiste Karen Price, l’analyste paysagiste Dave Daust et le forestier Garry Merkel, pour cartographier les forêts anciennes de la province, afin d’identifier les endroits où l’exploitation forestière constituerait une menace à court terme de perte irréversible de biodiversité. Holt dit qu’elle attend toujours que la province agisse de manière décisive sur son travail.

En plus de ces cartes, Holt et Utzig ont cartographié indépendamment les vieux peuplements de Kootenay à l’aide de données provinciales.

« Nous avons pris en compte l’âge, la hauteur, le diamètre, le volume brut et la productivité du site. Tous ces facteurs ont été utilisés pour évaluer ces peuplements de la croissance la plus précieuse à la moins précieuse. »

Ces cartes peuvent être consultées sur https://bit.ly/3zCPI0K.

Même si Holt et Utzig ont identifié une zone des Kootenays comme une forêt ancienne, ils disent que cela ne signifie pas qu’elle est protégée de l’exploitation forestière, car elle pourrait ne pas être dans une OGMA.

Même si c’était le cas, les limites de l’OGMA peuvent être modifiées par le gouvernement ou l’industrie.

sylviculture