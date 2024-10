La gestion du blitz par Lamar Jackson a alimenté la montée en puissance des Ravens. Un autre test arrive dimanche

Les Ravens de Baltimore ont vu toutes sortes d’approches défensives depuis que le quart-arrière Lamar Jackson est devenu leur quart-arrière partant à temps plein dans la seconde moitié de la saison 2018, et les plus réussies avaient généralement un objectif commun : mener le combat contre Jackson plutôt que de lui donner le temps et l’espace.

Les Blitz n’étaient pas nécessairement la kryptonite de Jackson, mais c’était l’une des rares stratégies qui semblait fonctionner avec une certaine cohérence. Pas plus.

La séquence offensive torride des Ravens – ils ont récolté en moyenne 35 points et 479 verges par match au cours de leur séquence de cinq victoires consécutives – a été alimentée par la capacité améliorée de Jackson à punir les défenses agressives.

Lors de la victoire 41-31 de lundi contre les Buccaneers de Tampa Bay, Jackson a été victime d’un blitz sur 61,5 pour cent de ses revers, le troisième taux le plus élevé de sa carrière. Il a réussi 11 sur 15 pour 166 verges et trois passes de touché et a affiché une note de quart-arrière de 148,9 contre le blitz, selon les statistiques Next Gen de la NFL. Une semaine plus tôt contre les Commanders de Washington, Jackson a complété 9 des 10 passes pour 150 verges contre la pression.

« Nous avons été très intentionnels non seulement sur cela, mais cela a été un problème important – la façon dont nous attaquons les gens qui vont nous bombarder de diverses manières et jouer diverses couvertures derrière cela », a déclaré mercredi l’entraîneur des Ravens, John Harbaugh. « Nous avons essayé de construire quelque chose, et je dirais que Lamar a été le plus intentionnel à ce sujet. Il s’est concentré sur cela depuis le premier jour, donc cela apparaît et nous devons continuer. Nous allons avoir différents blitz.

Dans l’ensemble, la note de passeur de Jackson contre le blitz cette année est de 119,9, selon Next Gen Stats, et il se classe deuxième dans la NFL en termes de taux de réussite (63,2 %), derrière Patrick Mahomes (65,1 %). Le précédent meilleur taux de réussite en carrière de Jackson contre le blitz était de 49 % en 2022, selon Sharp Football Analysis.

L’amélioration semble particulièrement pertinente cette semaine contre une défense talentueuse des Cleveland Browns qui est l’une des unités les plus heureuses du blitz de la ligue. La défense de Jim Schwartz, originaire de Baltimore, effectue des blitz sur 35,7 pour cent des pertes de quart-arrière, le troisième total le plus élevé de la NFL.

La défense agressive des Browns a causé des problèmes à Jackson lors de la deuxième rencontre la saison dernière, alors qu’il a lancé deux interceptions, affiché une note de quart-arrière de 67,8 et a été limogé trois fois.

Harbaugh a déclaré cette semaine que les Browns sont l’une des meilleures équipes de blitz de la ligue et a reconnu la créativité de Schwartz dans la conception de blitz. Il y a aussi le fait que les Browns aient Myles Garrett, sans doute le meilleur joueur défensif de la ligue, d’un côté et Za’Darius Smith, qui compte 64 sacs en carrière, de l’autre, avec le secondeur ultra-rapide Jeremiah Owusu-Koramoah derrière eux. .

Pour Jackson, cependant, ce n’est que le dernier défi en date. Les Ravens ont déjà affronté des équipes classées cinquième (Las Vegas Raiders), sixième (Kansas City Chiefs), septième (Tampa Bay), neuvième (Washington) et 11e (Dallas Cowboys) en pourcentage de blitz.

« C’est ce que nous subissons chaque semaine, c’est de la pression », a déclaré le coordonnateur offensif Todd Monken. « Différentes formes, différentes variantes. Je pense que c’est ce que nous allons continuer à voir.

Au cours des semaines de jeu, nous examinerons certains scénarios, confrontations et questions auxquels les Ravens seront confrontés avant le concours. Le premier et le 10 de cette semaine :

1. Harbaugh a mis l’accent cette semaine sur le fait d’essayer de donner à ses joueurs le plus de repos possible au cours d’une courte semaine après un match sur route du lundi soir. Les Ravens ne se sont pas entraînés mardi et ont été invités à entrer dans le bâtiment plus tard mercredi. L’entraînement de mercredi était plutôt une visite guidée. Les représentants de pratique ont été divisés en conséquence. Les Ravens ont été relativement en bonne santé toute la saison, mais cette semaine est probablement aussi en difficulté qu’ils l’ont été, en particulier en défense. La défense devait jouer 82 snaps lundi. Il sera intéressant de suivre la façon dont l’équipe réagit à un match sur route de l’AFC Nord toujours physique avec un redressement rapide.

2. Les 873 verges au sol de Derrick Henry constituent le record en sept matchs depuis que DeMarco Murray avait 913 verges au sol pour Dallas en 2014. Avec 127 verges au sol dimanche, il deviendra le quatrième joueur de l’histoire de la NFL avec au moins 1 000 verges au sol et 10 touchés dans sa carrière. les huit premiers matchs de l’équipe. Pour mettre ses débuts en perspective, Jamal Lewis a la meilleure performance au sol en une seule saison de l’histoire des Ravens, totalisant 2 066 verges au sol en 2003. Au cours de sept matchs cette saison-là, Lewis a totalisé 977 verges en 166 courses. Henry n’a que 134 courses. Les Browns n’ont accordé plus de 100 verges au sol par match que deux fois cette saison.

DERRICK HENRY interrompt une course de 81 verges.

📱 : Diffusez sur #NFLPlus et ESPN+ pic.twitter.com/xXVR93t3uI – NFL (@NFL) 22 octobre 2024

3. La résurgence du plaqueur gauche Ronnie Stanley n’a pas retenu beaucoup d’attention en raison de l’excellence de Jackson et Henry. Cependant, cela a été d’une importance cruciale pour une ligne offensive avec trois nouveaux titulaires. Non seulement Stanley a pu rester en bonne santé, ce qui a été un problème majeur dans le passé, mais il se classe également au troisième rang des meilleurs bloqueurs de passes de la ligue, selon Pro Football Focus. Il n’a pas encore autorisé de limogeage. Cette séquence sera remise en question cette semaine, alors que Stanley prévoit affronter Garrett pendant une grande partie de l’après-midi. Le quintuple sélectionné au Pro Bowl ne se précipite pas toujours d’un seul endroit, mais il est resté du côté droit pendant une grande partie de cette saison. Il s’est précipité du côté droit pour 239 clichés défensifs cette année, contre 63 du côté gauche, selon Pro Football Focus. Garrett a réussi au moins un sac contre les Ravens en sept matchs consécutifs.

4. Avec le premier de ses deux touchés lundi contre les Buccaneers, l’ailier rapproché Mark Andrews est devenu le leader de tous les temps des Ravens en matière de touchés. Il compte 43 touchés, ce qui lui laisse cinq points pour surpasser Lewis en tant que leader de tous les temps en matière de touchés. Il affrontera dimanche un adversaire qui l’a aidé à grimper sur la liste des buteurs de la franchise. Andrews compte neuf touchés en carrière contre les Browns, son record contre n’importe quelle équipe. Il a marqué au moins un touché lors de six de ses huit derniers affrontements avec les Browns.

5. En parlant de bouts serrés, l’échange d’Amari Cooper la semaine dernière et les récents combats de Jerry Jeudy font de David Njoku la cible sans doute la plus dangereuse des Browns. Il a capté 10 ballons et un touché (sur 14 cibles) pour 76 verges dimanche contre les Bengals de Cincinnati. Les Ravens ont été durement blessés cette saison par des ailiers serrés, dont beaucoup sont moins explosifs que Njoku. Trois bouts serrés ont totalisé 95 verges sur réception ou plus contre eux. Aucune équipe de la NFL n’a accordé plus de réceptions (45) et de verges sur réception (536) aux bouts serrés que les Ravens. Ils auront besoin d’un plan pour Njoku, qui peut descendre sur le terrain.



Le quart-arrière Jameis Winston pourrait donner un coup de pouce à l’offensive des Browns dimanche à la place de Deshaun Watson, blessé. (Scott Galvin / Imagn Images)

6. Le quart-arrière des Browns Jameis Winston, qui effectuera son premier départ depuis 2022, en est à sa neuvième saison dans la NFL, mais il n’a affronté les Ravens qu’une seule fois. C’était en décembre 2018, lorsqu’il était titulaire pour les Buccaneers lors d’une défaite 20-12 à Baltimore et qu’il avait complété 13 des 25 passes pour 157 verges et une interception. Pourtant, les Ravens devraient bien connaître Winston. Monken était le coordinateur offensif de Winston à Tampa Bay de 2016 à 2018. L’assistant offensif des Ravens, Danny Breyer, faisait également partie de l’équipe de Tampa Bay, et Harbaugh l’a décrit comme l’un des meilleurs amis de Winston.

7. Lors de la phase d’échauffement de l’entraînement de jeudi, les arrières défensifs des Ravens ont vu à plusieurs reprises des ballons rebondir sur leurs mains. Il n’y a peut-être pas de statistique indiquant que les pistes ont abandonné les interceptions, mais les Ravens sont probablement en tête de la ligue. Les entraîneurs et les joueurs ont déploré le nombre d’occasions qu’ils ont gaspillées pour créer des revirements. Le safety Kyle Hamilton a estimé que les Ravens auraient dû réaliser cinq interceptions contre les Buccaneers. Ils en avaient deux, tous deux de Marlon Humphrey. La recrue Nate Wiggins et Ar’Darius Washington ont eu plusieurs occasions d’interception qui leur ont échappé. Les Ravens comptent cinq interceptions, dont quatre par Humphrey, qui ne jouera probablement pas dimanche en raison d’une blessure au genou. Winston est un quart-arrière qui prend des risques et met le ballon en danger. Il a lancé 99 interceptions en carrière. Les arrières défensifs des Ravens devraient avoir des chances. Il leur suffit de les attraper.

8. Le retour imminent du vétéran Arthur Maulet pour ses débuts dans la saison arrive à un moment idéal pour les Ravens, Humphrey étant probablement mis à l’écart. Les Ravens prévoient de jouer Brandon Stephens et Wiggins dans le coin extérieur, puis d’utiliser une combinaison de Maulet, Ar’Darius Washington et Hamilton dans la machine à sous. Hamilton pense aussi voir beaucoup de Njoku.

9. Le groupe des équipes spéciales, typiquement formidable, de Baltimore a été sujet aux erreurs cette saison, mais il devrait avoir l’avantage dans ce match. Les Browns se classent 25e dans les équipes spéciales DVOA. Ils accordent 13,5 verges par retour de botté de dégagement, et le botteur Dustin Hopkins a raté trois tentatives de placement et deux essais de points supplémentaires.

10. Les Ravens pourraient être occupés samedi à 16 heures, date limite pour solidifier leurs options d’alignement le jour du match. Alors que Humphrey et la recrue TJ Tampa (cheville) ne devraient pas jouer, le demi de coin Jalyn Armour-Davis pourrait être activé sur la liste de 53 joueurs après avoir participé à part entière à l’entraînement pendant une grande partie de la semaine. Les Ravens devraient faire un geste correspondant, et une possibilité serait de déplacer la recrue Rasheen Ali (cheville) vers la réserve des blessés. Les Ravens pourraient avoir besoin d’élever un joueur de ligne défensive de l’équipe d’entraînement – ​​Chris Wormley et CJ Ravenell sont les options – avec Travis Jones aux prises avec une blessure à la cheville et Broderick Washington ayant raté les deux matchs précédents en raison d’une blessure au genou. Le secondeur intérieur de réserve Kristian Welch devrait également être élevé au rang des équipes spéciales.

Prédiction

Corbeaux 26, Bruns 17

Il y a beaucoup d’éléments difficiles dans ce jeu, il devrait donc retenir toute l’attention des Ravens. Les Browns et la foule du Huntington Bank Field bénéficieront du changement de quart-arrière et des changements d’appelants du jeu offensif. Winston peut être sujet aux erreurs, mais il peut aussi l’éclairer, et la défense des Ravens est vulnérable. La défense de Cleveland dispose du personnel nécessaire pour causer des problèmes aux joueurs de calibre Pro Bowl à tous les niveaux. Et les Ravens se dirigent vers un environnement difficile sur une semaine courte et avec un effectif en pleine forme. Pourtant, avec la qualité de jeu de Jackson et de l’offensive, comment pouvez-vous parier contre les Ravens en ce moment contre une équipe à une victoire ? Je ne peux certainement pas, mais je ne m’attends pas à ce que dimanche soit une partie de plaisir pour les visiteurs.

