LOS ANGELES – Walter Hamada n’est pas un lutteur de super-héros typique.

Il n’a pas une personnalité de fanboy en chef en plein essor. Son modeste bureau à domicile, du moins tel qu’il apparaît sur Zoom, est léger sur les objets de collection habituels de cape et de capuchon. Hollywood n’était même pas sa première vocation: il s’est mis à devenir ingénieur en mécanique.

En tant que président de DC Films, cependant, M. Hamada, 52 ans, gère les carrières cinématographiques de Wonder Woman, Batman, Cyborg, Flash, Superman et tous les autres super-héros de DC Comics. Et le nouveau cap qu’il leur a tracé est vertigineux.

Les films de DC les plus chers (jusqu’à quatre par an, à partir de 2022) sont conçus pour une sortie en salles, a déclaré M. Hamada. Des films de super-héros supplémentaires (deux par an est l’objectif, peut-être axés sur des personnages plus risqués comme Batgirl et Static Shock) arriveront exclusivement sur HBO Max, le tout nouveau service de streaming appartenant à WarnerMedia.

En outre, DC Films, qui fait partie de Warner Bros., travaillera avec des cinéastes pour développer des ramifications de films – des séries télévisées qui fonctionneront sur HBO Max et s’interconnecteront avec leurs projets sur grand écran.