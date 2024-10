La gestion des médicaments dirigée par les pharmaciens améliore les coûts du diabète de type 2

Une clinique de gestion de la pharmacothérapie (MTM) dirigée par un pharmacien pour les patients atteints de diabète de type 2 (DT2) peut aider à réduire les coûts de santé associés, selon une étude publiée dans le Journal de l’Association américaine des pharmaciens.1

Les taux de DT2 ont augmenté ces dernières années et devraient continuer à augmenter. La gestion de la maladie est à la fois complexe et coûteuse, avec de nombreuses comorbidités associées. Les chercheurs voulaient déterminer si les programmes d’intervention des pharmaciens pouvaient contribuer à réduire les coûts du traitement du DT2.

Les cliniques MTM dirigées par des pharmaciens peuvent réduire les coûts associés à la gestion du diabète. | crédit image : C. Davids/peopleimages.com – stock.adobe.com

Depuis 2001, l’hôpital et le système des sciences de la santé de l’Université de l’Illinois (UI Health) proposent une clinique MTM dirigée par un pharmacien aux patients atteints de DT2 qui pourraient bénéficier d’un traitement médicamenteux et d’un soutien à la gestion de la maladie. La clinique MTM a déjà prouvé son efficacité à améliorer l’HbA 1c et la pression artérielle systolique chez ces patients. Dans cette étude, les chercheurs voulaient évaluer le rapport coût-efficacité de la clinique MTM par rapport aux soins habituels.

L’étude a inclus 78 participants qui ont reçu des soins à la clinique UI Health MTM entre 2001 et 2011. Parmi les participants, 25,6 % n’avaient pas d’antécédents de complications liées au DT2, 3,8 % avaient des antécédents de cardiopathie ischémique (IHD), 12,8 % avaient accident vasculaire cérébral, 5,1 % ont eu un accident vasculaire cérébral et un infarctus du myocarde (IM), 23 % ont eu une insuffisance cardiaque (IC), 6,4 % ont eu une insuffisance rénale et un accident vasculaire cérébral, 6,4 % ont eu une insuffisance rénale, 5,1 % ont eu une insuffisance rénale et une IHD, 1,3 % ont eu une insuffisance rénale et un IM. , 5,1 % souffraient d’insuffisance rénale et d’IC, et 1,3 % souffraient d’insuffisance rénale, d’accident vasculaire cérébral et d’IC. Les chercheurs ont utilisé un modèle de Markov à 15 états pour l’analyse du cas de base. Ils ont également évalué les coûts supplémentaires au cours de la vie, les années de vie ajustées en fonction de la qualité (QALY) et les ratios.

Dans l’analyse de référence, les participants à la cohorte de la clinique MTM ont engagé 8 980 $ en coûts liés à la clinique MTM, 151 165 $ en coûts médicaux directs non liés à la clinique MTM et 6,73 QALY. Par rapport à la cohorte de soins habituels, la cohorte clinique MTM avait 1 641 $ de coûts médicaux directs en moins et 0,08 QALY supplémentaires. Les chercheurs ont calculé un ratio coût-efficacité différentiel (ICER) de 93 375 $ par QALY gagnée. Avec un seuil de volonté de payer de 100 000 $, cela indique que le programme est rentable.

Pour évaluer davantage l’ICER, les chercheurs ont inclus des scénarios modélisant des complications supplémentaires. Dans un scénario incluant l’amputation, ils ont calculé un ICER de 83 645 $ par QALY gagnée. Dans un scénario incluant la cécité, l’ICER était de 90 229 $ par QALY gagnée. Un troisième scénario postulait que 50 % des patients recevraient des visites mensuelles et 50 % recevraient des visites trimestrielles après la première année ; le RCED pour ce scénario était de 63 652 $.

Dans une analyse de sensibilité, les chercheurs ont déterminé quels facteurs avaient l’impact le plus significatif sur l’ICER. Ils ont constaté que le taux de remboursement par minute pour les pharmaciens MTM ainsi que les rapports de risque d’accident vasculaire cérébral, d’insuffisance rénale et d’IM étaient les plus influents.

Malgré le succès de la clinique MTM, les chercheurs ont noté que les politiques actuelles de remboursement des pharmaciens sont limitées, incohérentes et inadéquates.

« Reconnaître les pharmaciens comme prestataires de soins de santé éligibles à un remboursement direct dans le cadre des régimes d’assurance publics et privés faciliterait une couverture plus large et plus cohérente des services des pharmaciens cliniciens », ont écrit les chercheurs.

