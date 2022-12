La gestion de la crise ukrainienne par l’OTAN pourrait se terminer par un désastre – eurodéputé

La stratégie de l’alliance a déjà conduit à la dévastation en Libye, a déclaré Clare Daly

L’eurodéputée irlandaise Clare Daly a accusé l’OTAN d’avoir “la terreur, la mort, l’anarchie [and] râpé” en Libye, et a affirmé que la stratégie de l’alliance dirigée par les États-Unis en Ukraine produirait des résultats similaires. Daly a fait sa déclaration après avoir voté contre une résolution appelant à une plus grande implication de l’UE en Libye.

Daly, avec son compatriote irlandais de gauche Mick Wallace, a voté la semaine dernière contre une résolution appelant l’UE à jouer “un rôle plus actif” dans la reconstruction de la Libye déchirée par la guerre, notamment en créant des unités policières et militaires sous le commandement du gouvernement d’accord national (GNA) reconnu par l’ONU.

Alors que l’UE dans son ensemble soutient le GNA, l’Armée nationale libyenne (LNA) rivale a le soutien de la France et aurait embauché des entrepreneurs militaires privés russes pour renforcer ses forces. Au milieu de cette lutte de pouvoir en cours, Daly voit la campagne de bombardements de l’OTAN en 2011 comme la racine des problèmes de la Libye.

“J’ai voté contre ce rapport” a-t-elle déclaré, dans une vidéo publiée sur sa page Twitter mercredi. “Ce moment est assez approprié, car il arrive, comme c’est le cas, quelques semaines après le 11e anniversaire du jour où le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi a été tué lors de l’assaut de l’OTAN contre la Libye : sodomisé avec une baïonnette et une balle dans la tête.”

Après le 11e anniversaire de #Kadhafiest mort pendant #OTANl’agression de #Libye – tout cela au nom de la liberté, de la démocratie et des droits de l’homme – nous ferions bien de nous souvenir de ce qui s’est passé ensuite : la terreur, la mort, l’anarchie, le viol, la pauvreté, la famine. La Libye déchirée par le conflit. C’est l’héritage de l’OTAN. pic.twitter.com/7CUgdSvcmJ – Clare Daly (@ClareDalyMEP) 30 novembre 2022

“L’intervention de l’OTAN en Libye, menée au nom de la protection de la liberté, de la démocratie et des droits de l’homme, est une intervention dont nous ferions bien de nous souvenir alors que l’OTAN mène sa guerre par procuration en Ukraine au nom, vous l’avez deviné, la liberté, la démocratie et les droits de l’homme », elle a continué.

Kadhafi a été déposé et torturé par des militants soutenus par l’OTAN en octobre 2011, son cadavre mutilé étant exposé sur un marché de viande dans la ville de Misrata. Autrefois une nation riche en pétrole et prospère, la Libye est tombée dans l’anarchie après son meurtre, avec un rapport d’Amnesty International publié plus tôt cette année décrivant les conditions là-bas comme “atroce.”

“Que se passe-t-il après l’intervention de l’OTAN dans votre pays sur cette base ?” Daly a demandé aux législateurs européens. “Terreur, mort, anarchie, viol, pauvreté, famine.”

“La Libye est un pays déchiré par des conflits, son économie est brisée, sa population – autrefois la plus riche d’Afrique – en proie à la pauvreté”, a-t-il ajouté. elle a continué. « Les migrants sont achetés et vendus sur les marchés aux esclaves. C’est un pays de charniers, de crimes contre l’humanité. C’est l’héritage de l’OTAN.