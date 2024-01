La Géorgienne Fani Willis pourrait-elle être retirée des poursuites contre Donald Trump ?

ATLANTA (AP) – Accusations selon lesquelles le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, aurait eu une relation inappropriée avec un procureur spécial qu’elle a engagé Les efforts visant à obtenir la condamnation de Donald Trump et d’autres personnes pour ingérence dans les élections géorgiennes de 2020 ont conduit à de nouveaux appels visant à retirer Willis de l’affaire.

Willis a défendu son embauche de Nathan Wade, qui a peu d’expérience en matière de poursuites et n’a pas directement nié une relation amoureuse. Les allégations ont été rendues publiques pour la première fois dans une requête déposée plus tôt ce mois-ci par l’avocat de la défense Ashleigh Merchant, qui représente Michael Roman, ancien membre de la campagne Trump et assistant de la Maison Blanche.

Merchant allègue que le bureau de Willis a versé à Wade des sommes importantes et que Willis en a profité de manière inappropriée lorsque Wade a ensuite payé pour qu’ils partent en vacances tous les deux. Le commerçant n’a fourni aucune preuve de la relation présumée. Mais un dossier déposé la semaine dernière par l’épouse de Wade dans leur affaire de divorce comprend des relevés de carte de crédit qui montrent que Wade a acheté des billets d’avion pour que Willis voyage avec lui à Miami et à San Francisco.

Willis, une démocrate élue, n’a montré aucun signe de démission, mais il existe des moyens pour qu’elle soit destituée. Voici un aperçu de quelques options :

QUE PEUT FAIRE LE JUGE ?

La requête de Merchant demande au juge Scott McAfee de la Cour supérieure du comté de Fulton de retirer Willis et Wade et leurs bureaux de toute poursuite ultérieure dans l’affaire. McAfee a le pouvoir de le faire.

En fait, un autre juge, le juge Robert McBurney de la Cour supérieure du comté de Fulton, a pris cette mesure en juillet 2022 alors qu’il présidait l’enquête spéciale du grand jury qui a précédé l’acte d’accusation dans l’affaire électorale.

Alors-Sen. Burt Jones, l’un des 16 républicains de Géorgie qui a signé un certificat déclarant faussement que Trump avait gagné l’élection et se déclarant électeurs « dûment élus et qualifiés » de l’État, on avait dit qu’il était une cible dans le dossier électoral. Il a fait valoir que Willis avait un conflit d’intérêts parce qu’elle avait organisé une collecte de fonds pour son adversaire démocrate dans la course au poste de lieutenant-gouverneur.

McBurney a statué en faveur de Jones, écrivant que la situation était allée au-delà des mauvaises apparences et avait créé « un conflit évident – ​​réel et intenable ». Il a interdit à Willis et à son bureau de poursuivre Jones dans cette affaire.

Si McAfee décide de prendre des mesures similaires et de retirer Willis et son bureau du dossier électoral, il appartiendrait au Conseil des procureurs de Géorgie de trouver un autre procureur pour prendre en charge l’affaire. Cette personne pourrait continuer sur la voie empruntée par Willis, choisir de ne porter que certaines accusations ou pourrait rejeter complètement l’affaire.

Trouver un procureur disposé et capable de se charger de cette affaire tentaculaire pourrait être difficile, a déclaré l’ancien procureur du comté de Gwinnett, Danny Porter. Seuls quelques procureurs de district de l’État – dans toute la région d’Atlanta – disposent des ressources nécessaires pour traiter une telle affaire, a-t-il déclaré.

WILLIS POURRAIT-IL S’ÉLOIGNER DE L’AFFAIRE AFIN DE LA SAUVER ?

Si Willis devait se récuser, il est probable que tout son bureau devrait se retirer de l’affaire, a déclaré Porter. Dans ce scénario également, il appartiendrait au Conseil des procureurs de trouver quelqu’un pour s’en charger.

L’avocat Norm Eisen, qui a été responsable de l’éthique de l’ancien président Barack Obama, a déclaré samedi lors d’un point de presse que, d’après ce qu’il sait jusqu’à présent, “il n’y a absolument aucune base légale en vertu de la loi géorgienne” pour que Willis ou Wade soient disqualifiés.

Mais, a déclaré Eisen, « la chose sage à faire à ce stade est que M. Wade mette volontairement fin à son mandat sur cette affaire ». Même s’il n’est pas légalement tenu de le faire, a déclaré Eisen, « à ce stade, la conversation sur ces questions est devenue une distraction » par rapport à « la quantité écrasante de preuves justifiant la décision de poursuivre M. Trump et ses co-conspirateurs ». »

UNE COMMISSION DE SURVEILLANCE POURRAIT-ELLE LA LEVER ?

De nombreux Républicains aimeraient voir Willis faire l’objet d’une enquête de la part de la nouvelle Commission de qualification des procureurs de Géorgie. Cet organisme a été créé l’année dernière pour discipliner et révoquer les procureurs. Mais il s’est heurté à un problème après que la Cour suprême de l’État refusé d’approuver les règles de la commission.

Cette année, les législateurs cherchent à retirer l’approbation requise du tribunal, permettant ainsi à la commission de commencer à fonctionner. La commission serait en mesure de révoquer les procureurs de leurs fonctions ou de les sanctionner pour conflit d’intérêts, « conduite préjudiciable à l’administration de la justice qui jette le discrédit sur la fonction » ou pour « faute intentionnelle dans l’exercice de leurs fonctions ».

Cependant, il est peu probable que la commission puisse retirer Willis du seul dossier Trump, à moins qu’elle n’accepte de se retirer dans le cadre d’un règlement négocié.

LES LÉGISLATEURS DE L’ÉTAT POURRAIENT-ILS IMPECCHER WILLIS ?

Quelques législateurs ont proposé mise en accusation et suppression Willis, une idée que Trump a approuvée cet été. Cependant, l’Assemblée générale de Géorgie n’a mis en accusation personne depuis plus de 50 ans. Et une majorité des deux tiers du Sénat de l’État est requise pour condamner. C’est un obstacle de taille car les Républicains contrôlent actuellement moins des deux tiers des 56 sièges du Sénat. Un républicain est susceptible de remporter un siège vacant, ramenant la majorité républicaine à 33. Même dans ce cas, cinq démocrates devraient voter pour condamner.

Nous nous opposons également à une procédure de destitution : tous les législateurs géorgiens sont réélus cette année. La mise en accusation pourrait les maintenir en session et hors de la campagne électorale.

Le sénateur d’État Colton Moore de Trenton a tenté de persuader ses collègues républicains de se réunir en session extraordinaire au cours de l’été pour s’en prendre à Willis, mais n’y est jamais parvenu.

LE BARRE D’ÉTAT POURRAIT-IL INTERVENIR ?

Le barreau de l’État de Géorgie, qui réglemente les avocats, a adopté en 2021 des règles spéciales régissant les fautes en matière de poursuites. Mais ces règles traitaient de l’obligation du procureur de divulguer des preuves susceptibles de prouver l’innocence d’une personne.

Si Willis devait faire face à des conséquences de la part du barreau, elle devrait faire l’objet de mesures disciplinaires selon les règles applicables à tous les avocats. Le barreau dispose de règles contre les conflits d’intérêts, mais elles s’adressent principalement aux avocats privés susceptibles de maltraiter leurs clients. On ne sait pas comment ces règles pourraient s’appliquer à cette affaire.

Y A-T-IL D’AUTRES CONSÉQUENCES ?

Un commissaire du comté de Fulton, le républicain Bob Ellis, a envoyé vendredi à Willis une lettre exigeant des informations sur la façon dont elle a dépensé l’argent du comté et « si les paiements des fonds du comté à M. Wade ont été convertis en votre gain personnel sous la forme de voyages subventionnés ou d’autres cadeaux. » Les commissaires pourraient réduire le budget de Willis à l’avenir, mais les démocrates détiennent la majorité au sein de la commission. Le gouvernement du comté de Fulton dispose d’un code d’éthique, mais le comté ne semble pas interdire les relations consensuelles. Le conseil d’éthique du comté pourrait imposer une amende et réprimander Willis, mais n’a pas le pouvoir de la révoquer.

Le sénateur républicain Greg Dolezal de Cumming a proposé lundi la création d’un comité sénatorial spécial pour enquêter sur Willis, affirmant qu’un « examen approfondi et impartial » « garantirait la transparence, la responsabilité et la préservation de l’intégrité de notre système judiciaire ». La résolution proposée par Dolezal suggère que des changements juridiques ou budgétaires pourraient suivre toute enquête.