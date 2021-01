Biden a critiqué l’administration sortante pour sa gestion de la pandémie et a promis un nouveau départ pour le pays sous contrôle démocrate. Plus de 350000 personnes sont décédées du coronavirus aux États-Unis et il se propage rapidement dans la plupart des États.

« C’est une nouvelle année, et demain peut être un nouveau jour pour Atlanta, pour la Géorgie et pour l’Amérique », a déclaré Biden.

Il a déclaré que l’administration Trump avait « pris un mauvais départ » avec le lent déploiement des vaccins Covid-19. « Le président passe plus de temps à pleurnicher et à se plaindre qu’à faire quelque chose pour résoudre le problème », a-t-il déclaré.

Les candidats démocrates, s’ils étaient élus, veilleraient à ce que des chèques de relance de 2000 dollars soient livrés aux Américains alors que l’économie se débat pendant la pandémie de coronavirus, a déclaré Biden.

Le président sortant a également fait pression sur le vice-président Mike Pence, qui recevra mercredi les résultats du collège électoral État par État au Congrès, pour qu’il agisse en sa faveur. Biden a battu Trump 306-232 lors des votes électoraux et a remporté le vote populaire par plus de 7 millions de votes.

« J’espère que Mike Pence viendra à notre place », a déclaré Trump, qualifiant le vice-président d’un gars formidable. « S’il ne passe pas, je ne l’aimerai pas autant », a déclaré Trump.