La Géorgie se démarque Kelee Ringo et Darnell Washington pour entrer dans le repêchage de la NFL

Moins d’une semaine après avoir aidé la Géorgie à remporter son deuxième titre national consécutif, le demi de coin Kelee Ringo et l’ailier rapproché Darnell Washington ont annoncé leur intention de participer au repêchage de la NFL 2023.

Ringo était un partant de deux ans pour les Bulldogs, terminant sa carrière avec 76 plaqués, quatre interceptions et un échappé forcé. Son retour d’interception mémorable de 79 verges pour un score a aidé à sceller la victoire 33-18 des Bulldogs sur l’Alabama lors du match pour le titre national de l’an dernier.

Ringo a annoncé sa décision de se diriger vers la NFL sur son Compte Instagram Jeudi.

« À mes Bulldogs qui ont été entre les haies avec moi dans le passé et le présent, nous avons gagné dans de nombreux domaines, mais sur le terrain, nous avons remporté le titre de champions nationaux – deux fois », a écrit Ringo. “Nous avons aidé à construire quelque chose de spécial et je suis reconnaissant de t’avoir eu comme coéquipier.”

Washington est un bout serré massif, mesurant 6 pieds 7 pouces et 270 livres. En trois saisons en Géorgie, il a réussi 45 attrapés au total pour 774 verges et trois scores.

“À la nation DAWG : merci pour votre soutien constant. Vous êtes les meilleurs au monde et ce fut un honneur de jouer devant vous”, a écrit Washington sur les réseaux sociaux. “Mon temps à Athènes a pris fin alors que je travaille pour poursuivre mes rêves dans la NFL.”

Le repêchage de la NFL devrait avoir lieu du 27 au 29 avril à Kansas City.

