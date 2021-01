Les trois précédents voyages de la Géorgie au stade Mercedes-Benz se sont terminés de manière douloureuse.

Celui-ci s’est avéré très différent.

Cette fois, les Bulldogs, classés au neuvième rang, ont remporté une victoire passionnante lorsque Jack Podlesny a lancé un panier de 53 verges avec deux secondes à jouer pour le score d’approbation lors de leur défaite 24-21 contre Cincinnati n ° 6 dans le Peach Bowl.

L’entraîneur Kirby Smart a pointé deux doigts en l’air et le vivaneau Payne Walker et le joueur de ligne offensive Justin Shaffer ont poursuivi après le walk-on pour son coup de pied dont on se souviendra longtemps.

La Géorgie a terminé la saison avec quatre victoires consécutives, mais celle-ci ne ressemblait à aucune cette saison parce que les Bulldogs regardaient une défaite au visage.

Les trois derniers matchs de la Géorgie à Atlanta ont été la défaite du championnat national en prolongation contre l’Alabama lors de la saison 2017, une autre victoire de retour par le Crimson Tide lors du match de championnat SEC 2018, puis l’incendie de LSU sur la même scène en 2019.

Les enjeux n’étaient pas aussi élevés devant une foule socialement distante de 15 301 personnes, mais les Bulldogs remporteront le trophée qui va avec.

Le coup d’envoi de la Géorgie a commencé à 20 ans avec 1:28 à faire.

JT Daniels, qui a terminé 26 sur 38 pour 392 verges avec un touché et une interception, a complété ses cinq premières passes en mars, préparant le terrain pour le coup de pied gagnant.

La Géorgie a obtenu une sécurité sur le jeu final quand Azeez Ojulari a limogé le quart-arrière de Cincinnati Desmond Ridder.

George Pickens a terminé la saison avec un deuxième match de réception de 100 verges d’affilée. L’équipe de deuxième année semble adorer les matchs de bowling après avoir réussi 12 attrapés pour 175 verges contre Baylor lors de la victoire du Sugar Bowl en Géorgie l’année dernière.

Il n’a pas tout à fait mis ces chiffres, mais il a été embrayé à maintes reprises un jour où il a réussi sept attrapés pour 135 verges et un touché.

Pickens s’est préparé pour un plongeon au premier quart après avoir battu son homme de quelques mètres et décroché une capture de 51 verges, la plus longue de sa carrière de Bulldog. Au prochain lecteur, il s’est aligné dans la fente et a marqué sur une passe de 14 verges au milieu de Daniels.

Cincinnati n’avait accordé que trois passes de 50 verges ou plus cette saison dès vendredi.

En défense, la Géorgie a maintenu Ridder en seconde période. Le coordinateur défensif des Bulldogs, Dan Lanning, a déclaré cette semaine que Ridder était probablement le troisième meilleur quart-arrière que les Bulldogs auraient affronté.

Il était difficile de dire qu’avec la façon dont le junior de Cincinnati de 6 pieds 4 pouces et 215 livres a joué apparemment lorsque les Bulldogs avaient l’air de l’avoir coincé.

Un excellent exemple est venu lorsque Ridder a mis les Bearcats en tête en se précipitant d’une direction à l’autre, puis en tirant une passe de touché de 11 verges à l’ailier serré Josh Wylie qui a tendu la main et a accroché la passe à l’avant de la zone des buts à 6 secondes de la fin. dans la première moitié. Cela a mis les Bearcats 14-10.

« Nous ne faisons pas un bon travail pour le finir », a déclaré l’entraîneur Kirby Smart lors de l’interview à la mi-temps à la radio Georgia. «Nous ne pouvons pas en finir avec lui.

La Géorgie a fait un bien meilleur travail en seconde période, limogeant Ridder à six reprises, y compris un jeu énorme qui a produit un chiffre d’affaires et mis en place un touché de 9 verges à Zamir White.

Azeez Ojulari a contourné le bord et a forcé le fumble et Adam Anderson a remporté la course pour sauter sur la balle lâche. Il a terminé avec trois sacs, un sommet en carrière dans ce qui était probablement son dernier match en Géorgie.

La plus longue course du match de Ridder était de 9 verges, mais il a joué avec ses pieds pour maintenir les jeux en vie et trouver ses receveurs.

Il a complété 15 des 22 passes pour 170 verges avec deux touchés en première demie et a terminé 24 sur 37 pour 206 verges.

La ligne offensive remaniée de la Géorgie n’a pas été très poussée pour aider un groupe de demi-offensifs Bulldog qui manquait son deuxième coureur de tête.

Ben Cleveland, le gardien de la première équipe All-SEC qui a fait certaines listes All-America, s’est retiré et le centre Trey Hill a raté son deuxième match consécutif après des chirurgies au genou.

Les Bulldogs ont rassemblé seulement 45 verges en 24 courses après avoir couru pour 332 contre la Caroline du Sud et 316 contre le Missouri.

Avec James Cook en Floride après la mort de son père, Zamir White a été tenu à 39 verges en 11 courses, Kenny McIntosh avait 17 verges en 5 courses et Kendall Milton s’est précipité pour 10 en quatre courses.

Les Bearcats ont cédé 166 verges au sol lors de la victoire du match pour le titre AAC contre Tulsa, mais sont entrés au 18e rang national en défense contre la course à 118,4 verges par match.

Sur un quatrième et un au troisième quart, la Géorgie a choisi de ne pas essayer de le diriger, mais Daniels est passé à Kearis Jackson sur le côté droit et le jeu a été complètement explosé sur un coup sûr du dos nickel Arquon Bush.

La Géorgie était 1 sur 8 au troisième essai. Daniels a dépassé Jermaine Burton à la fin du troisième quart sous pression.

La Géorgie avait cinq joueurs qui se sont retirés du bol, dont le demi de coin Eric Stokes, le secondeur intérieur Monty Rice et le garde offensif Ben Cleveland. L’arrière de nickel Mark Webb (pied) et le joueur de ligne défensive Travon Walker (non divulgué) n’étaient pas non plus disponibles.

Cela offrait à nouveau une chance à un jeune homme de faire sensation dans un jeu de bol.

Le demi de coin partant Tyrique Stevenson a brisé une troisième et deux passes avec 1:34 à faire pour le transfert de Notre-Dame Michael Young.

Le demi défensif Latavious Brini a eu une troisième rupture de passe pour forcer un botté de dégagement au deuxième quart. Il a quitté le jeu avec 5:43 à faire après avoir été secoué sur un achèvement Bearcats.