La Géorgie peut reprendre l’interdiction du traitement hormonal substitutif pour les jeunes transgenres, selon un juge

ATLANTA (AP) — La Géorgie peut reprendre l’application de l’interdiction du traitement hormonal substitutif pour les personnes transgenres de moins de 18 ans, a statué mardi un juge, suspendant son ordonnance précédente bloquant l’interdiction après qu’une cour d’appel fédérale a autorisé l’Alabama à appliquer une restriction similaire.

Les procureurs de l’État avaient demandé à la juge Sarah Geraghty d’annuler l’injonction préliminaire à la lumière de la décision de l’Alabama.

Geraghty n’est pas allée aussi loin, mais elle a également déclaré que maintenir son injonction n’était pas possible après la décision du mois dernier sur la loi de l’Alabama par un panel de trois juges de la 11e Cour d’appel du circuit, qui comprend la Géorgie. Au lieu de cela, elle a suspendu son injonction en prévision d’une éventuelle nouvelle audition de l’affaire de l’Alabama devant un panel plus large de juges du tribunal.

L’Associated Press a envoyé un e-mail sollicitant des commentaires à une porte-parole du bureau du procureur général de Géorgie. Les avocats des plaignants dans l’affaire Géorgie ont déclaré qu’ils commenteraient plus tard mardi.

La décision du comité du 11e circuit a déclaré le mois dernier que l’Alabama pouvait interdire l’utilisation d’inhibiteurs de la puberté et d’hormones pour traiter les enfants transgenres. Cela s’est produit un jour après que Geraghty a émis son injonction préliminaire.

La loi géorgienne, le projet de loi 140 du Sénat, autorise les médecins à prescrire des médicaments bloquant la puberté et permet aux mineurs qui reçoivent déjà un traitement hormonal de continuer. Mais il interdit à tout nouveau patient de moins de 18 ans de commencer un traitement hormonal. Il interdit également la plupart des interventions chirurgicales d’affirmation de genre pour les personnes transgenres de moins de 18 ans.

Elle est entrée en vigueur le 1er juillet. Geraghty a accordé une injonction préliminaire la bloquant le 20 août. L’injonction a été demandée par plusieurs enfants transgenres, leurs parents et une organisation communautaire dans le cadre d’un procès contestant l’interdiction.

Dans sa décision d’août, Geraghty a déclaré que les enfants transgenres qui ont demandé l’injonction étaient confrontés à des « risques imminents » liés à l’interdiction, notamment la dépression, l’anxiété, les troubles de l’alimentation, l’automutilation et les pensées suicidaires. Elle a déclaré que ces risques l’emportaient sur tout préjudice causé à l’État par une injonction.

Les juges du 11e circuit qui ont statué sur la loi de l’Alabama ont déclaré que les États ont « un intérêt impérieux à protéger les enfants contre les drogues, en particulier celles pour lesquelles il existe une incertitude quant aux avantages, aux récentes augmentations de consommation et aux effets irréversibles ».

Les médecins guident généralement les enfants vers une thérapie ou un coaching vocal bien avant l’intervention médicale.

À ce stade, les bloqueurs de puberté et autres traitements hormonaux sont beaucoup plus courants que la chirurgie. Ils sont disponibles aux États-Unis depuis plus d’une décennie et constituent des traitements standards soutenus par de grandes organisations de médecins, notamment l’American Medical Association.

Au moins 22 États ont désormais adopté des lois restreignant ou interdisant les soins médicaux d’affirmation de genre pour les mineurs transgenres. La plupart de ces États ont été poursuivis.

Sudhin Thanawala, Associated Press