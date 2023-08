La Géorgie peut-elle tripler en tant que championne nationale? Chances, pronostics

Le Top 25 de la pré-saison AP a chuté lundi et un mastodonte familier de la SEC est aux commandes.

Le champion national en titre Georgia Bulldogs est votre numéro 1 de pré-saison, recevant 60 des 63 votes pour la première place. Ils sont suivis par le Michigan (deux votes pour la première place), l’État de l’Ohio (un vote pour la première place), l’Alabama et le LSU.

La Géorgie peut-elle remporter son troisième championnat national consécutif ? Selon FanDuel Sportsbook, les Bulldogs devraient avoir autant, sinon plus, de succès que les années précédentes.

La Géorgie est actuellement la favorite pour remporter le titre SEC (-110), avec l’Alabama deuxième à +300. L’UGA a également les meilleures chances de se qualifier pour les éliminatoires de football universitaire (-220) et l’équipe est favorisée pour remporter à nouveau le titre national (+220).

Les Bulldogs ont remporté les deux derniers titres nationaux avec une fiche de 29-2, mais ce ne sera que la deuxième fois dans l’histoire du programme qu’ils sont n ° 1 de la pré-saison. Le premier remonte à 2008.

La Géorgie a commencé la saison 2021 n ° 5 avant de remporter son premier titre national depuis 1980. Les Bulldogs ont enchaîné avec une saison parfaite en 2022 après avoir été pré-saison n ° 3.

Depuis le début du sondage de pré-saison AP en 1950, 11 équipes qui ont commencé n ° 1 ont également terminé n ° 1. Seules deux d’entre elles se sont produites depuis 2000: la Californie du Sud en 2004 et l’Alabama en 2017.

« La menace pour nous, c’est la complaisance », a déclaré l’entraîneur-chef de la Géorgie, Kirby Smart. « La première chose que vous devez faire est de reconnaître que c’est une menace. Par exemple, si vous reconnaissez que la complaisance est une menace, c’est la première étape pour l’écraser. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

Obtenez plus du football universitaire Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore