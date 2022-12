La Géorgie n’a même pas eu à travailler dur pour trouver du matériel de tableau d’affichage

La star de l’État de l’Ohio, Jack Sawyer, a bêtement fourni à la Géorgie du matériel d’affichage d’élite.

L’État de l’Ohio est peut-être l’opprimé massif de la Géorgie dans le Peach Bowl, mais cela n’a pas empêché le lanceur de passes des Buckeyes, Jack Sawyer, de donner aux Dawgs des fruits à portée de main à mâcher.

Le vainqueur du Chick-fil-A Peach Bowl entre le n° 4 Ohio State et le n° 1 Georgia affrontera le vainqueur du VRBO Fiesta Bowl entre le n° 3 TCU et le n° 2 Michigan dans le championnat national lundi soir prochain à Los Anges. Bien que les quatre équipes aient certainement une chance de tout gagner, ce serait plus choquant qu’improbable si quelqu’un d’autre que la Géorgie répétait en 2022.

Sawyer a dit quelque chose sur le podium mercredi matin qu’il finira peut-être par regretter sérieusement.

« Je pense que nous avons des avantages à tous les niveaux des deux côtés. Nous devons juste aller exécuter », a déclaré l’ailier défensif de l’État de l’Ohio, Jack Sawyer, à propos de l’ensemble de la formation de Géorgie avant le Chick-fil-A Peach Bowl.

L’ailier défensif de l’État de l’Ohio, Jack Sawyer. “Je pense que nous avons des avantages à tous les niveaux des deux côtés. Nous devons juste aller exécuter.” #CFPPlayoffs. —Anthony Dasher (@AnthonyDasher1) 28 décembre 2022

La Géorgie vit pour jouer avec sa propre nourriture, mais Ohio State n’est pas une équipe prête à se salir les mains.

Ce qui fait des Dawgs le favori écrasant à répéter en tant que champions nationaux est triple. Premièrement, ils l’ont déjà fait avec bon nombre de ces joueurs sur la liste. Deuxièmement, ils ont sans doute la liste la plus complète du football universitaire, donc l’attrition de quelque sorte que ce soit ne les dérangera pas. Et trois, peu d’équipes sont aussi bien équipées pour surpasser l’opposition que l’équipe de Kirby Smart.

Bien que l’on puisse affirmer que l’État de l’Ohio pourrait avoir un talent comparable à la Géorgie, les Buckeyes ne vont pas surpasser les Dawgs, toutes choses égales par ailleurs. Ohio State a eu ses défis avec le Michigan au cours des deux dernières années. Les Wolverines sont une version réduite de la Géorgie. Ohio State a également eu des problèmes avec l’Utah lors du Rose Bowl de l’année dernière. Les Utes sont une version moindre du Michigan à certains égards.

En ce qui concerne qui pourrait bouleverser la Géorgie, l’État de l’Ohio a peut-être le talent, mais pas le même niveau d’exécution. TCU prospère dans le chaos et pourrait en théorie surpasser les Dawgs. Cependant, les Horned Frogs n’ont pas le talent pour battre le Michigan et la Géorgie dos à dos, ce qui est leur voie la plus probable vers un titre national inouï. Le Michigan est probablement le mieux équipé pour contrarier la Géorgie.

Pour que Sawyer dise que les Buckeyes ont des avantages sur tout le terrain en ce qui concerne la Géorgie, a-t-il vu ce que les Dawgs ont fait pour une compétition de haute qualité cette année ? Les Dawgs ont joué de leur mieux quand leur meilleur était requis. Ils ont fait exploser l’Oregon et la Caroline du Sud, et ont imposé leur volonté à des pays comme le Tennessee, l’État du Mississippi et le LSU. Alors, comment l’État de l’Ohio s’est-il comporté contre le Michigan?

Regarder. Si les Buckeyes renversent les Dawgs à Atlanta, alors donnez à Sawyer et au reste de l’équipe de Ryan Day tout le mérite du monde pour avoir réussi un bouleversement aussi monumental dans la propre arrière-cour de la Géorgie. Cependant, le stade Mercedes-Benz sera absurdement bruyant et le Peach Bowl se jouera devant une foule très pro-UGA. Les Dawgs ont déjà battu Oregon et LSU sur ce même terrain cette saison…

En fin de compte, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas… jusqu’à ce que vous le sachiez. Les Dawgs n’avaient pas besoin de matériel de tableau d’affichage avant ce match, mais Sawyer a donné aux champions nationaux en titre des fruits à portée de main à croquer. Sawyer peut être chargé d’obtenir après le finaliste du trophée Heisman Stetson Bennett IV, mais les mêmes règles s’appliquent pour Jalen Carter à la poursuite de CJ Stroud.

L’État de l’Ohio pourrait égaler la vitesse de la Géorgie, mais les Buckeyes ne les surpasseront pas non plus.

