Le match entre la Géorgie n ° 12 et le Missouri qui se déroulera samedi à Faurot Field ne ressemblera probablement pas beaucoup à celui que les Bulldogs et les Tigers auraient joué s’ils s’étaient rencontrés il y a quelques semaines.

La Géorgie essayait toujours de s’installer sur un quart-arrière, énumérant quatre possibilités à ce poste, avant que le match prévu pour le 14 novembre ne soit reporté en raison de COVID-19[feminine problèmes au sein du programme Tigers. Le Missouri essayait toujours de se mettre sur la bonne voie après une défaite déséquilibrée face à l’équipe de l’entraîneur gauche de la Floride, Eli Drinkwitz, 2-3 à sa première saison.

Près d’un mois plus tard, JT Daniels est retranché sous le centre pour les Bulldogs, tandis que les Tigers ont arraché trois victoires consécutives, couronnées par une victoire de retour dramatique sur l’Arkansas le week-end dernier.

Chaque fois que vous avez un nouveau quart-arrière qui a une expérience de jeu sous ses ordres, il sera difficile de trouver comment l’arrêter, a déclaré Drinkwitz. L’un des avantages du cinéma est que vous pouvez voir d’autres personnes essayer des choses et comprendre, OK, cela lui pose des problèmes. Cela ne lui pose pas de problèmes. Cela s’inscrit dans notre schéma. Et il n’y a tout simplement pas beaucoup de bande sur JT. Nous savons qu’il est un énorme talent au quart-arrière, donc nous devrons chasser et picorer et faire des ajustements.

Daniels a réalisé de solides performances en Californie du Sud avant de déchirer son ACL et de passer en Géorgie (6-2, tous SEC), où il a continué sa rééducation au début de la saison. Et quand il a été autorisé à jouer contre l’État du Mississippi, il a rapidement lancé pour 401 verges et trois touchés.

Cependant, il ne sera pas le seul quart-arrière sur le terrain samedi.

L’une des principales raisons pour lesquelles le Missouri (5-3) a été sur une larme est Connor Bazelak, l’étudiant de première année en chemise rouge qui a joué au-delà de ses années. Il a jeté 380 verges contre les Razorbacks et a calmement mené les Tigers dans les dernières secondes pour préparer le panier gagnant de Harrison Mevis au fil du temps.

Je suis extrêmement impressionné par le sang-froid du gars, son équilibre et il va rester là pendant un moment, a déclaré l’entraîneur de la Géorgie Kirby Smart. Il connaît les couvertures dès qu’il voit une couverture, il sait où aller avec le ballon. Il lance une très bonne balle profonde. Lorsque vous jouez à un homme contesté et pressé sur tout le terrain, il fait les lancers et ils font 50-50 attrapés. Lorsque vous jouez dans la zone et que vous perdez partout, il sait où aller avec le ballon et il le complète.

Smart a également été impressionné par Drinkwitz, le leader de l’entraîneur de l’année SEC.

Si vous n’êtes pas dans l’appel parfait, ils peuvent vous amener ici ou ils peuvent vous y amener, dit-il. «Il va être génial pour notre ligue parce que quand vous regardez ce qu’il fait, il y aura des gens qui copieront ce qu’il fait pour ajouter cela à leur attaque parce que son histoire à App State était que, son histoire à NC State était que . Il était vraiment doué pour créer une offensive.

PARLER D’INFRACTION

Les Bulldogs ont également eu le temps de s’adapter au nouveau coordinateur offensif Jeff Monken, et cela a montré la façon dont leur attaque a martelé l’État du Mississippi et la Caroline du Sud au cours des deux dernières semaines.

Il a vraiment ajouté un peu d’explosivité à cela, a déclaré Drinkwitz.

SAISON DES PRIX

Le parieur géorgien Jake Camarda a été nommé finaliste pour le prix Ray Guy, le botteur Jack Podlesny pour le prix Lou Groza et le secondeur Azeez Ojulari pour le prix Bednarik. Ils ont rejoint les secondeurs Monty Rice et Nakobe Dean, qui avaient déjà été annoncés comme demi-finalistes pour le Butkus Award.

Nick Bolton des Tigers est également demi-finaliste de Bednarik, et Mevis est sur la liste restreinte du Groza.

RÉCEPTION CHILLY

Les prévisions pour samedi font état de températures dans les années 30 et d’un mélange de pluie et de grésil.

Jouer par temps froid ne me dérange pas du tout. J’ai l’impression que c’est un état d’esprit, a déclaré Dean, le secondeur de Géorgie. Ma dernière année de lycée, nous sommes allés aux éliminatoires, donc nous avons joué par temps froid. Trois de mes quatre derniers matchs, nous avons joué dans un temps de 36 degrés avec de la pluie.

NOUVELLES SUR LES BLESSURES

Le centre des Bulldogs, Trey Hill, est blessé au ménisque, laissant Warren Ericson et Sedrick Van Pran en compétition pour le poste de titulaire. Sécurité Richard LeCounte (commotion cérébrale et côtes) est peu susceptible de jouer malgré quelques répétitions à l’entraînement cette semaine, bien que le demi offensif Kendall Milton (genou) et le plaqueur nasal Jordan Davis (coude) devraient être disponibles.

MONTRE ROSTER

L’ailier défensif du Missouri Tre Williams n’est plus avec l’équipe, a déclaré Drinkwitz, après avoir été honoré dans le cadre des festivités de la journée senior de l’équipe le week-end dernier.

Tre est venu et a eu une conversation sur l’avenir, sur son avenir avec le football Mizzou, et à partir de maintenant, il explore des opportunités en dehors du football Mizzou, a déclaré Drinkwitz. «Nous lui souhaitons le meilleur dans tout ce qu’il décide de faire de son avenir.

