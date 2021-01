NOUVELLE-ORLÉANS: Justin Fields a lancé six passes de touché pour surpasser Trevor Lawrence et le n ° 3 de l’Ohio State a vengé la douloureuse défaite en séries éliminatoires de football universitaire contre Clemson la saison dernière avec une victoire de 49-28 en demi-finale du Sugar Bowl samedi soir.

Les Buckeyes (7-0) se dirigent vers le match pour le titre CFP pour la première fois depuis les éliminatoires inaugurales pour affronter le n ° 1 de l’Alabama le 11 janvier au Hard Rock Stadium du sud de la Floride. Ohio State a battu le Crimson Tide en demi-finale sur le chemin du championnat national 2014.

Dans un affrontement entre des prodiges de quart-arrière de Géorgie, Fields aurait pu donner aux Jaguars de Jacksonville quelque chose à réfléchir à ce que faire de ce premier choix dans le repêchage de la NFL. Lawrence est le n ° 1 présumé, mais Fields l’a surclassé cette nuit-là, avec 22 pour 28 pour 385 verges. Il a établi un record du Sugar Bowl pour les passes TD et l’a fait jouer plus de la moitié du match après avoir pris un tir vicieux du côté qui l’a forcé à rater un jeu et à passer du temps dans la tente médicale.

Lawrence avait 33 pour 48 pour 400 verges et trois touchés au total dans ce qui devrait être le dernier match universitaire junior. Sa dernière passe a été interceptée, mais Clemson (10-2) est allé 34-2 dans ses départs et a remporté un titre national quand il était une première année.

La troisième rencontre entre Clemson et Ohio State en séries éliminatoires, et le quatrième match de bol depuis la saison 2013, était un match vers lequel les Buckeyes pointaient depuis une défaite 29-23 contre les Tigers au Fiesta Bowl l’année dernière. Ce score était partout où les Buckeyes ont tourné au Woody Hayes Athletic Center à Columbus cette année.

Une chance de vengeance a failli dérailler lorsque les Big Ten ont annulé le football d’automne en août à cause de la pandémie. Une saison Big Ten abrégée a causé plus de maux de tête, les Buckeyes ayant trois matchs annulés en raison de COVID-19[feminine problèmes, y compris leur propre flambée. Le comité des séries éliminatoires aimait encore suffisamment l’état de l’Ohio pour placer les Buckeyes dans les quatre derniers, malgré beaucoup de reproches de diverses régions du pays, y compris Clemson.

ROSE BOWL

NON. 1 ALABAMA 31, NO. 4 NOTRE DAME 14

ARLINGTON, Texas: DeVonta Smith a attrapé trois de ses coéquipiers finalistes du trophée Heisman, Mac Jones, quatre passes de touché, Najee Harris a couru 125 verges avec un point culminant en haies et l’Alabama a battu Notre Dame dans le match déplacé du Rose Bowl pour atteindre son cinquième match pour le titre CFP.

Alors que le lieu de ce Rose Bowl n’était vraiment pas traditionnel, le Crimson Tide (12-0, n ° 1 CFP) jouant pour le titre national est un événement courant en sept saisons de la CFP.

Notre Dame (10-2, n ° 4 CFP), en finale de football pour la deuxième fois seulement, a perdu sept matchs consécutifs du New Year Six depuis 2000.

L’Alabama menait 14-0 après avoir marqué les deux premières fois où il avait le ballon, y compris un entraînement de 97 verges sur lequel Harris a sauté par-dessus le demi de coin de 6 pieds Nick McCloud juste après avoir franchi la ligne de mêlée, a atterri sur les deux pieds puis a sprinté pour un 53 verges de gain avant de se retrouver hors des limites. Jones a lancé une passe TD de 12 verges à l’ailier serré Jahleel Billingsley lors du prochain match.

Ce touché est intervenu entre les entraînements lorsque Smith, qui a récolté 16 touchés lors de ses sept derniers matchs, a transformé des passes courtes en scores de 26 et 34 verges. Smith a terminé avec sept attrapés pour 130 verges, et a ajouté un astucieux 7 verges dans le coin avant de la zone des buts juste sur le pylône au milieu du troisième quart. Jones a complété 25 des 30 passes pour 297 verges.

Les responsables de la PCP ont déplacé le Rose Bowl d’environ 1400 miles en raison de COVID-19[feminine des restrictions en Californie qui auraient empêché la famille ou les fans d’assister au match dans son domicile habituel à Pasadena. Il y avait une foule limitée de 18 373 personnes au stade AT&T, domicile des Cowboys de Dallas.

Ce fut un autre bruit sourd d’une finition pour les Fighting Irish remportant les 10 matchs de la saison régulière, y compris une victoire à domicile contre Clemson. Mais Notre Dame a ensuite perdu 34-10 dans le match pour le titre de l’ACC contre les Tigres.

BOL DE PÊCHE

NON. 11 GÉORGIE 24, NO. 6 CINCINNATI 21

ATLANTA: Jack Podlesny a lancé un panier de 53 verges à trois secondes de la fin, et la Géorgie a remis à Cincinnati sa seule défaite de la saison avec une victoire spectaculaire dans le Peach Bowl.

La Géorgie (8-2) était à la traîne 21-10 au quatrième quart, mais a réprimé Desmond Ridder et Cincinnati et JT Daniels a aidé à rallier les Bulldogs avec son bras. Daniels a terminé avec 392 verges par la passe.

Le troisième panier de Podlesnys a été son plus long de la saison et a donné à la Géorgie une avance de 22-21. Azeez Ojulari a limogé Ridder pour une sécurité sur le jeu final. C’était le troisième sac d’Ojularis. La Géorgie a égalisé un record scolaire avec huit sacs.

Ridder a complété 24 des 37 passes pour 206 verges et deux touchés. Jerome Ford a ajouté un touché de 79 verges au début de la seconde période, mais ce n’était pas suffisant pour les Bearcats.

Cincinnati (9-1) était motivé à utiliser le Peach Bowl pour gagner le respect national. L’entraîneur Luke Fickell voulait que les Bearcats soient inclus dans les séries éliminatoires de cette saison et il a déclaré que c’était une opportunité d’être jugé de manière égale avec les équipes Power 5 à l’avenir.

BOL D’AGRUMES

NON. 15 NORD-OUEST 35, AOÛT 19

ORLANDO, Floride: Peyton Ramsey a lancé trois passes de touché et a couru pour un score et la défense du nord-ouest l’a fait tenir contre Auburn dans le Citrus Bowl,

Ramsey, un transfert diplômé, avait 291 verges par la passe et 50 verges au sol pour aider Northwestern (7-2) à remporter son quatrième match consécutif. Ramaud Chiaokhiao-Brown, John Raine et Riley Lees ont eu des touchés pour les Wildcats, après une défaite contre Ohio State lors du match de championnat Big Ten.

Bo Nix a lancé 292 verges pour Auburn (6-5), les Tigers ont été menés par l’entraîneur par intérim Kevin Steele après le limogeage de Gus Malzahn le 13 décembre. Bryan Harsin prend après sept saisons à Boise State.

