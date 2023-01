La Géorgie n ° 1 intimide TCU 65-7 pour remporter un 2e titre consécutif

INGLEWOOD, Californie (AP) – Stetson Bennett a lancé deux passes de touché et a couru pour deux scores en première mi-temps alors que la Géorgie n ° 1 a démoli la TCU n ° 3 65-7 lundi soir pour devenir la première équipe à remporter consécutivement College Football Playoff national championnats.

Les Bulldogs (15-0) sont les premiers champions répétés depuis que l’Alabama est allé dos à dos il y a dix ans, et ils ne laissent aucun doute sur le fait qu’ils ont remplacé le Crimson Tide en tant que nouveaux intimidateurs sur le bloc.

“Nous voulions que nos enfants jouent sans crainte”, a déclaré l’entraîneur de Géorgie, Kirby Smart. “Toute l’année, je leur ai dit, je leur ai dit : ‘On ne se fait pas chasser les gars, on chasse, et la saison de chasse est presque terminée. Nous n’avons plus qu’une chance de chasser », et nous avons chassé ce soir.

TCU (13-2), la première équipe de Cendrillon de l’ère des séries éliminatoires, n’a jamais eu de chance contre le mastodonte géorgien. Contrairement au Michigan en demi-finale du Fiesta Bowl, les Bulldogs ne succomberaient pas au sortilège des Hypnotoads.

La Géorgie a remporté l’un des battements de tous les temps dans un match qui a décidé d’un titre national, rappelant le Nebraska qui a battu la Floride par 38 lors du Fiesta Bowl 1996, la déroute de 36 points de l’USC contre l’Oklahoma lors de l’Orange Bowl 2005 et la défaite de 28 points de l’Alabama. Éruption du championnat BCS contre Notre-Dame en 2013.

Mais c’était pire.

Trop de talent. Trop bien coaché. Deux titres consécutifs pour les ‘Dawgs.

Aucune équipe n’a jamais marqué plus de points dans un match de championnat national, datant du début de la BCS en 1998.

Avec 13:25 à faire au quatrième quart, Smart a demandé un temps mort au milieu d’un entraînement offensif afin que Bennett puisse sortir sous l’ovation du héros lors du dernier match de sa carrière universitaire détournée.

“C’était spécial”, a déclaré Bennett, qui a terminé 18 en 25 pour 304 verges et quatre passes de touché. “Je m’en souviendrai toute ma vie.”

Les joueurs de ligne offensifs de Géorgie grignotaient des ailes de poulet sur la touche alors que le match se terminait. Puis, pour la deuxième année consécutive, les Bulldogs ont été couverts de confettis et ont présenté un trophée de championnat.

Smart a maintenant une fiche de 81-15 à ses sept premières saisons en Géorgie avec deux titres nationaux. Son mentor, l’entraîneur de l’Alabama Nick Saban, avait une fiche de 79-15 avec trois titres au cours de ses sept premières saisons avec le Tide.

Les Bulldogs ont été un autre type de dominant cette saison : pas aussi avares en défense, mais plus explosifs en attaque.

Plus tôt dans le mandat de Smart à son alma mater, les fans de Géorgie s’inquiétaient de savoir si l’ancien coordinateur défensif de Saban serait en mesure de construire une attaque à la hauteur de cette ère de football universitaire à haut score.

Sous la direction du coordinateur de troisième année Todd Monken, les Bulldogs sont devenus prolifiques, créatifs et diversifiés offensivement. Ils ont distingué la défense 3-3-5 de TCU sous tous les angles.

L’ailier serré polyvalent Brock Bowers a réussi sept attrapés pour 152 verges. Le receveur Ladd McConkey a attrapé deux touchés. La Géorgie a couru pour 254 verges avec sept joueurs en gagnant au moins 10.

Les Bulldogs ont marqué les six fois où ils ont touché le ballon en première mi-temps. Deux fois Bennett l’a couru en lui-même; l’ancien walk-on devenu double champion national a été à peine touché par les deux gardiens du quart-arrière.

Il a frappé un McConkey grand ouvert pour un score de 34 verges au premier quart, un jeu parfaitement exécuté dans une formation regroupée qui avait les arrières défensifs de TCU en plein désarroi. Le score de 22 verges de Bennett à Adonai Mitchell était un degré de difficulté plus élevé, tombé sur un défenseur qui avait une couverture serrée.

Cela ressemblait beaucoup au touché de Bennett à Mitchell qui a donné à la Géorgie une avance au quatrième quart qu’elle n’abandonnerait pas contre l’Alabama lors du match pour le titre CFP de l’an dernier.

La Géorgie a vaincu le Tide pour briser une sécheresse de 41 ans pour le titre national la saison dernière, vengeant sa seule défaite en saison régulière dans le processus.

Il n’y a pas eu de tel drame contre les grenouilles cornues parvenues.

Cette année, les Bulldogs n’ont jamais eu à se soucier de l’Alabama. Ils ont traversé la SEC, ont survécu à l’État de l’Ohio dans une demi-finale classique du CFP, puis se sont catégoriquement marqués comme une dynastie naissante avec une saison parfaite.

Bennett a frappé Bowers pour un score de 22 verges avec 10:52 à faire au troisième quart pour porter le score à 45-7. L’étudiant de deuxième année du nord de la Californie a signalé un touché alors qu’il était allongé sur le gazon du stade Sofi. Bennett a affiché un large sourire en tapant sur les casques avec l’un de ses monteurs de ligne.

La célèbre mascotte de bouledogue de Géorgie, UGA, n’a pas pu faire de voyage à travers le pays pour s’enraciner dans son équipe, mais cela ressemblait toujours un peu au stade de Sanford à SoCal.

De nombreux fans de TCU ont disparu avec plus de la moitié du quatrième quart restant, choisissant de s’aventurer dans une nuit pluvieuse et froide plutôt que de regarder davantage l’énorme décalage.

Max Duggan, finaliste du trophée Heisman, a lancé deux interceptions en première mi-temps lors du dernier match de sa carrière en montagnes russes au TCU.

Un partant de quatre ans qui n’a jamais joué dans un bol avant cette saison, Duggan a mené TCU sur l’une des courses les plus improbables de l’histoire du football universitaire.

Non classés après une saison 2021 perdante et choisis septième du Big 12 pour la première année de Sonny Dykes en tant qu’entraîneur, les Frogs ont remporté neuf matchs avec 10 points ou moins. Ils étaient à une victoire du premier titre national du programme depuis 1938.

___

Suivez Ralph D. Russo sur https://twitter.com/ralphDrussoAP et écoutez sur http://www.appodcasts.com

___

Football universitaire AP : https://apnews.com/hub/college-football et https://twitter.com/ap_top25

Ralph D. Russo, The Associated Press