La Géorgie n ° 1 ferme QB Hooker, le Tennessee n ° 2, 27-13

ATHÈNES, Ga. (AP) – Stetson Bennett a lancé deux passes de touché et a couru pour un score et la Géorgie n ° 1 a mis fin à l’offensive de grande puissance du Tennessee n ° 2, dominant les Volontaires 27-13 samedi lors d’une confrontation SEC de la nation. équipes les mieux classées.

La Géorgie (9-0, 6-0 Southeastern Conference) a transformé le 25e match de saison régulière des deux meilleures équipes du sondage AP en déroute, ce qui a clairement montré que les champions nationaux en titre sont toujours l’équipe à battre.

Dans un Sanford Stadium assourdissant et détrempé, la Géorgie menait 27-6 avant que le Tennessee ne marque son premier touché à 4:15 de la fin.

Hendon Hooker, qui est entré en tête du trophée Heisman après avoir vaincu l’Alabama le mois dernier, n’a réussi que 195 verges pour le Tennessee (8-1, 4-1) et a été limogé six fois par le plaqueur défensif vedette Jalen Carter et la défense des Bulldogs.

Hooker a lancé une interception, a perdu un échappé qui a presque entraîné une sécurité pour la Géorgie et n’a pas lancé de passe de touché.

La possession finale du Tennessee s’est terminée avec Hooker abandonné sans gain sur une quatrième descente avec moins de 3 minutes à jouer. Les Volontaires ont récolté en moyenne près de 50 points par match.

La route des bénévoles qui a remporté la victoire de l’Alabama à la première place du premier classement des éliminatoires de football universitaire. La Géorgie était n ° 3 dans ceux-ci.

Cela changera mardi. Les Bulldogs ont également pris le contrôle de la division Est de la SEC dans la course. Ils devraient se rendre à un autre match de championnat de la conférence.

Hooker et ses puissants receveurs, Hyatt et Cedric Tillman, ont été contenus par la Géorgie. Les Vols ont été tenus à deux buts sur le terrain en première mi-temps alors que la Géorgie prenait une avance de 24-6 à la mi-temps. La pluie en seconde période n’a fait que compliquer les déplacements contre la défense des Bulldogs.

Bennett a lancé des passes marquantes de 37 verges à Ladd McConkey et de 5 verges à Marcus Rosemy-Jacksaint en première mi-temps. Bennett a également réussi une course de 13 verges.

Il y a eu plus de gros jeux dans le jeu de passes de Georgia. Bennett a complété 52 verges à Arian Smith et 49 verges au porteur de ballon Kenny McIntosh.

LA VENTE À EMPORTER

Tennessee: Les Vols ont eu du mal dans l’atmosphère du grand match, en particulier en attaque où le bruit de la foule a contribué à une série de faux départs et d’appels de procédure illégaux.

Les espoirs des séries éliminatoires du Tennessee sont loin d’être évanouis, mais les Vols vont maintenant avoir besoin d’aide.

Géorgie : Avec toute l’attention portée à Hooker du Tennessee, Bennett a de nouveau montré qu’il pouvait intervenir dans un match aux implications majeures.

Il a été nommé MVP offensif lors des deux victoires en séries éliminatoires la saison dernière et a de nouveau excellé contre les Vols, y compris lors de son touché lorsqu’il a échappé à la pression près des 25 avant de courir à sa droite et de plonger pour le score.

Bennett a réussi 257 verges, complétant 17 des 25 passes.

BLESSURES CLÉS

Après avoir perdu le secondeur extérieur Nolan Smith, le leader de la Géorgie avec trois sacs, à cause d’une blessure de fin de saison la semaine dernière, son remplaçant, Robert Beal, a quitté le match au troisième quart avec une blessure au cou. Chaz Chambliss a remplacé Beal. … Tennessee RB Jabari Small a été emmené à la tente médicale au premier quart avec une blessure à l’épaule. Wright a pris le relais en tant que porteur de ballon principal. … Hyatt est revenu après avoir subi une blessure à la cheville apparente lorsqu’il est entré en collision avec un juge de terrain sur une passe incomplète.

SUIVANT

Le Tennessee rentre chez lui pour affronter le Missouri samedi. Les Vols ont remporté les trois derniers matchs de la série, dont une victoire 62-24 au Missouri en 2021.

La Géorgie entame une série de matchs consécutifs sur la route de la SEC lorsqu’elle joue dans l’État du Mississippi samedi soir. La Géorgie a remporté les trois derniers matchs de la série.

___

Plus de football universitaire de l’AP : https://apnews.com/hub/college-football et https://twitter.com/AP_Top25 Inscrivez-vous à la newsletter de l’AP sur le football universitaire : https://apnews.com/cfbtop25

Charles Odum, l’Associated Press