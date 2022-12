La Géorgie montre le pouvoir croissant des électeurs américains d’origine asiatique

Alors que la participation électorale globale de la Géorgie n’a pas beaucoup changé entre les mi-mandats de 2018 et 2022, au moins un groupe a enregistré des gains assez importants : les électeurs asiatiques américains et insulaires du Pacifique.

Selon le politologue Bernard Fraga de l’Université Emory, le pourcentage d’électeurs éligibles à l’AAPI qui ont participé aux élections de novembre en Géorgie est passé de 34,9 % en 2018 à 37,4 % en 2022, ce qui représente le plus grand bond de tous les groupes de ce cycle.

Les estimations des sociétés de données politiques, notamment Catalist et TargetSmart, ont également révélé une tendance similaire en ce qui concerne le nombre d’électeurs qui se sont rendus dans l’État. Selon TargetSmart, il y a eu une augmentation de 18% du nombre d’électeurs AAPI qui se sont rendus entre 2018 et 2022, dépassant les augmentations parmi les électeurs en général. Le nombre d’électeurs blancs et latinos qui se sont rendus entre les deux cycles a également augmenté, de 2% et 3% respectivement, tandis que le nombre d’électeurs noirs qui se sont rendus a diminué de 7%.

La part de vote AAPI a également augmenté par rapport à 2018, passant à 2,3% des voix contre 2%, par TargetSmart. (L’entreprise utilise l’auto-identification et la modélisation des électeurs pour déterminer le nombre d’électeurs appartenant à différents groupes raciaux.)

La hausse du taux de participation en Géorgie suggère que les gains réalisés par les électeurs de l’AAPI au cours des derniers cycles sont durables, bien que nous ne disposions pas encore de données nationales. Alors que la Géorgie traite relativement rapidement ses informations électorales pour les élections générales, d’autres États ne partageront probablement pas les leurs avant mars et avril de l’année à venir.

Ce que nous savons jusqu’à présent, cependant, indique que les électeurs de l’AAPI continuent d’être engagés dans ce champ de bataille clé, et dans d’autres. Dans le passé, le taux de participation à l’AAPI était souvent faible, incitant les deux parties à limiter le temps et les ressources consacrés à atteindre ces électeurs. Cependant, à mesure que leur population et leur engagement électoral ont augmenté, ils sont devenus un groupe central pour les républicains et les démocrates devant les tribunaux.

Actuellement, il y a plus de 13,3 millions d’électeurs AAPI éligibles dans tout le pays, qui représentent environ 5,5% de la population électorale éligible des États-Unis. En Géorgie, il y a environ 253 000 électeurs AAPI éligibles, selon APIAVote, représentant 3,4% de l’électorat.

Bien qu’ils ne représentent qu’une petite tranche de l’électorat dans de nombreux États, les électeurs de l’AAPI ont de plus en plus le nombre nécessaire pour faire des courses serrées, comme l’a clairement montré la dernière élection présidentielle de Géorgie lorsque les électeurs de l’AAPI ont contribué à faire la différence pour les démocrates. Leur population d’électeurs éligibles augmente également rapidement, augmentant de 9% à l’échelle nationale entre 2018 et 2022, et de près de 14% en Géorgie au cours de la même période.

Ce cycle, les électeurs de l’AAPI faisaient à nouveau partie de la coalition qui a aidé le sénateur démocrate Raphael Warnock à être réélu en Géorgie, avec 59% du groupe soutenant sa candidature aux élections générales, selon les sondages à la sortie des urnes. Lors du second tour, jusqu’à 78% des électeurs de l’AAPI ont soutenu Warnock, selon une enquête du Asian American Legal Defence Fund.

Les forts taux de participation des électeurs de l’AAPI cette année indiquent qu’ils consolident leur influence politique dans l’État et au-delà, ce qui montre clairement que les gains passés – comme en 2020, lorsque le taux de participation des électeurs de l’AAPI a augmenté en Géorgie – n’étaient pas des anomalies.

“A l’approche des élections, nous nous sommes dit, d’accord, nous voulons nous assurer que 2020 n’est pas qu’un coup de chance”, a déclaré Christine Chen, directrice exécutive d’APIAVote.

Les résultats en Géorgie indiquent de solides gains ce cycle

De nombreuses données sur la participation ne sont toujours pas disponibles, mais les experts notent que les informations jusqu’à présent, y compris les résultats de la Géorgie, indiquent un fort engagement parmi les électeurs de l’AAPI à l’échelle nationale.

Dans de nombreux États qui ont déjà divulgué des informations sur les électeurs, les électeurs de l’AAPI ont augmenté leur part de vote par rapport aux élections de mi-mandat de 2018. En plus de la Géorgie, la Caroline du Nord, le Michigan, le Colorado, Washington et l’Oregon ont tous vu les électeurs de l’AAPI détenir une part plus élevée du vote global des élections générales, selon Catalist.

De plus, au niveau national, il y a eu une augmentation de 20% des électeurs AAPI qui se sont rendus au début de 2022 par rapport à 2018, par rapport à l’augmentation de 13% des premiers électeurs dans l’ensemble, par TargetSmart. Cette hausse pourrait indiquer des niveaux de participation plus élevés des électeurs AAPI en général.

“Nous constatons des corrélations entre les augmentations de la participation électorale anticipée et la participation globale, il ne serait donc pas surprenant de constater que les gains de l’AAPI par rapport à 2018 en matière de participation électorale anticipée se reflètent également dans la participation globale”, a déclaré Tom Bonier, PDG de TargetSmart, dit Vox.

Au fur et à mesure que la population du groupe a augmenté, les deux partis ont intensifié leur action auprès des électeurs de l’AAPI, bien que les deux doivent encore faire plus pour les verrouiller. Alors que les électeurs de l’AAPI ont continué à biaiser les démocrates en 2022, une proportion plus élevée a voté pour les républicains ce cycle qu’en 2018, selon les sondages de sortie. Ce changement intervient alors que les républicains ont augmenté leur investissement ce cycle, notamment en ouvrant davantage de centres communautaires dans les districts à forte concentration d’électeurs AAPI et en recrutant des candidats AAPI. Selon une enquête de juillet sur les électeurs américains d’origine asiatique menée par APIAVote, AAPI Data et Asian Americans Advancing Justice, un segment croissant du groupe s’identifie également comme indépendant, signe qu’il est toujours ouvert aux deux parties.

L’engagement des électeurs de l’AAPI en Géorgie – qui a d’abord augmenté à la suite des investissements de la campagne de gouverneur de Stacey Abrams en 2018 – a continué de croître pour un certain nombre de raisons, notamment l’organisation locale en cours, l’impact que les électeurs se voyaient avoir en 2020 et la montée en puissance des dirigeants politiques de l’AAPI et représentation dans la fonction publique. La législature de l’État comprend désormais un nombre historique de législateurs AAPI, une évolution qui a été significative pour de nombreux électeurs qu’ils représentent.

«Après avoir vu le succès en 2020 et le second tour de la Géorgie, notre communauté a finalement été reconnue comme une force, et je pense que les gens en étaient fiers», déclare Aisha Yaqoob Mahmood, directrice exécutive du Asian American Advocacy Fund.