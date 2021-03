Pickens pourrait rater la saison 2021 suite à la blessure au genou droit de cette semaine. La perte du junior prive les Bulldogs de leur receveur le plus dynamique et le plus productif. La blessure dévastatrice affecte les espoirs de la Géorgie de concourir pour la Conférence du Sud-Est et les championnats nationaux.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy