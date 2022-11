La Géorgie fait appel de la décision du vote anticipé de samedi pour le second tour

ATLANTA (AP) – La Géorgie fait appel de la décision d’un juge qui autorise les comtés à proposer un vote anticipé samedi prochain lors du second tour des élections au Sénat américain entre le sénateur démocrate Raphael Warnock et le républicain Herschel Walker.

La campagne de Warnock, ainsi que le Parti démocrate de Géorgie et le Comité de campagne sénatoriale démocrate, ont poursuivi l’État la semaine dernière, arguant que le vote anticipé devrait être autorisé ce jour-là. Ils contestaient les directives du secrétaire d’État républicain Brad Raffensperger selon lesquelles la loi de l’État n’autorisait pas le vote ce samedi car c’est le lendemain d’un jour férié.

Ce jour est la seule possibilité de voter samedi avant le second tour des élections sénatoriales du mois prochain entre Warnock et Walker. Le jeudi est Thanksgiving et le vendredi est un jour férié.

Vendredi, le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Thomas Cox, a rendu une ordonnance se rangeant du côté de la campagne Warnock et des groupes démocrates. Les avocats de l’État ont déposé lundi un avis d’appel auprès de la Cour d’appel de Géorgie.

Warnock et Walker, un ancien joueur de football, ont été contraints à un second tour le 6 décembre parce qu’aucun des deux n’a remporté la majorité aux élections de mi-mandat ce mois-ci.

La loi électorale géorgienne de 2021 a réduit la période entre les élections générales et le second tour à quatre semaines, et Thanksgiving tombe au milieu. De nombreux Géorgiens ne se verront proposer que cinq jours de semaine de vote anticipé en personne à partir du 28 novembre.

Kate Brumback, L’Associated Press