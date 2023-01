La Géorgie étourdit l’État de l’Ohio avec son retour dans le classique du Peach Bowl: les médias de la BFC réagissent

Les Ohio State Buckeyes ont surpris les Georgia Bulldogs et les médias du football universitaire avec une victoire en demi-finale du Peach Bowl CFP.

Le réveillon du Nouvel An 2022 s’est avéré être le meilleur jour pour les éliminatoires de football universitaire, sans doute jamais. Les deux matchs étaient passionnants. Les deux matchs se sont joués sur la possession finale.

Pour la Géorgie, cela signifiait surmonter un déficit important en seconde période pour battre l’État de l’Ohio à la mort.

Stetson Bennett a conçu un entraînement gagnant pour mettre les Bulldogs en place 42-41.

Ohio State a eu une chance de le gagner lorsque CJ Stroud les a menés au panier avec quelques secondes au compteur. À partir de là, Noah Ruggles a raté une tentative de 50 verges, envoyant la Géorgie au championnat des éliminatoires de football universitaire contre TCU.

Meilleurs mèmes et tweets après que l’État de l’Ohio ait bouleversé la Géorgie en demi-finale du CFP

Épouse : Bébé, on ferait mieux de regarder la balle tomber ! Moi : Désolé, l’État de l’Ohio et la Géorgie sont sur le fil – Bussin ‘avec les garçons 🐺 (@BussinWTB) 1er janvier 2023

Ohio State-Georgia essayant de chronométrer cette chose où le jeu final se produit juste au moment où la balle frappe pour le minuit du Nouvel An. – Chris Vannini (@ChrisVannini) 1er janvier 2023

AU COUP DE MINUIT !!! LA 1ÈRE VICTOIRE DE 2023 EST RENDUE AUX BULLDOGSSSSSSS DE GÉORGIE – Peter Burns (@PeterBurnsESPN) 1er janvier 2023

Ohio State a vraiment raté le panier alors que le ballon est tombé à minuit – Joon Lee (@joonlee) 1er janvier 2023

L’État de l’Ohio est peut-être parti à gauche… mais vous irez toujours à droite en achetant à votre famille un tout nouveau Telluride 2023 chez Stetson Bennett KIA de Waycross et Blackshear – BUM CHILLUPS AKA SPENCER HALL (@edsbs) 1er janvier 2023

Félicitations à CJ Stroud pour avoir joué le match de sa vie, lancé ET COURU l’État de l’Ohio en position pour réussir la surprise – le tout sans son meilleur porteur de ballon et à la fin, ses DEUX meilleurs receveurs. Quel crève-cœur. – Sauter Bayless (@RealSkipBayless) 1er janvier 2023

Stetson Bennett contre Ohio State : • 23/34

• 398 mètres

• 4 TOT TD

• 1 INT Le Georgia QB emmène les Bulldogs vers un deuxième championnat consécutif 🔥 pic.twitter.com/zUUruwFHtI – Montre recrue NFL (@NFLRookieWatxh) 1er janvier 2023

L’État de l’Ohio mérite le respect de tous. Quel jeu l’équipe de Ryan Day a joué quand tout le monde – moi y compris – les a comptés. – Ari Wasserman (@AriWasserman) 1er janvier 2023

Ohio State est devenu trop conservateur après la course de CJ. Vous devez vous rapprocher le plus possible des kickers du collège. – Mark Gunnels (@MarkAGunnels) 1er janvier 2023

Jeu incroyable. Ne recevez toujours pas le jeu de l’Ohio State avant le coup manqué —Steve Wyche (@wyche89) 1er janvier 2023

L’état de l’Ohio a bien joué jusqu’aux 2 dernières minutes du match – Reggie Bush (@ReggieBush) 1er janvier 2023

Bonne année, et wow, quelle façon de l’appeler avec ces jeux. Félicitations à TCU et Georgia, et jeu d’enfer par Ohio State. – Heather Dinich (@CFBHeather) 1er janvier 2023

Alors que TCU a battu le Michigan lors de la demi-finale précédente du CFP, le match entre la Géorgie et l’Ohio State était relativement précoce. L’État de l’Ohio a frappé le premier au premier quart, mais la Géorgie a riposté pour porter le score à 7-7 après un quart.

Les Buckeyes ont pris l’élan avec des touchés de Miyan Williams et Marvin Harrison Jr. au début du deuxième quart. Les Bulldogs ne se sont pas couchés. Kendall Milton et Stetson Bennett ont terminé les entraînements avec des points de touché et Jack Podlesny a marqué un panier pour mettre UGA en place 24-1.

Presque immédiatement, Xavier Johnson et les Buckeyes ont riposté avec un touché pour prendre une avance de 28-24 à la mi-temps.

Après la pause, Ohio State a pris la main sur le match. CJ Stroud a trouvé Emeka Egbuka à 10 mètres et Ruggles a pris l’avantage des Buckeyes 38-24 avec un panier.

La Géorgie a lancé un retour au quatrième quart grâce à un panier de Podlesny et une passe de touché de 76 verges de Stetson Bennett à un Arian Smith grand ouvert pour tirer dans les trois.

Ohio State se contentant d’un placement sur le terrain a ouvert la porte aux Bulldogs pour prendre la tête sur une passe de 10 verges de Bennett à Adonai Mitchell, 42-41. Puis vint le fatidique panier raté qui propulsa les Dawgs à leur deuxième match consécutif de championnat national des séries éliminatoires de football universitaire.

