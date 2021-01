La Géorgie a annoncé mardi son premier cas de souche COVID-19 « mutante ».

Le virus aurait été trouvé chez un garçon de 18 ans sans antécédents de voyage. La Géorgie rejoint New York, la Californie, le Colorado et la Floride dans tous les cas signalés.

La nouvelle variante est entre 50% et 70% plus transmissible, disent les scientifiques.

Les Géorgiens ont voté mardi lors d’élections pour déterminer l’équilibre des pouvoirs au sein du nouveau Congrès, décidant des élections au second tour du Sénat qui façonneront la capacité du président élu Joe Biden à mettre en œuvre ce qui pourrait être le programme gouvernemental le plus progressiste depuis des générations.

Le premier cas américain du brin a été signalé dans une maison de retraite isolée du Colorado la semaine dernière. Depuis, il a également été découvert ailleurs dans l’État, ainsi qu’en Floride et en Californie, avec au moins 11 personnes maintenant infectées.

La variante « mutante » du virus qui a commencé à ravager le Royaume-Uni vers la fin de l’année dernière, provoquant une recrudescence des cas et obligeant le Premier ministre Boris Johnson à annoncer lundi un troisième verrouillage national.

Le premier cas américain du brin a été signalé dans une maison de retraite isolée du Colorado la semaine dernière. Depuis, il a également été découvert ailleurs dans l’État, ainsi qu’en Floride et en Californie, avec au moins 11 personnes maintenant infectées.

Le gouverneur Andrew Cuomo a identifié mardi le patient de New York lundi en tant que travailleur masculin dans une bijouterie à Saratoga Springs, qui est dans la soixantaine. L’homme avait des symptômes de COVID-19 mais est « en voie de guérison ».

Trois autres personnes liées à la bijouterie ont également depuis été testées positives au COVID-19, mais Cuomo a déclaré qu’il ne savait pas si elles avaient la variante.

Tout comme le premier cas américain de la variante au Colorado, l’homme n’avait pas d’antécédents de voyage récents, ce qui suggère une propagation de la communauté.

Le CDC pense que la souche est apparue pour la première fois en Grande-Bretagne en septembre et a déclaré la semaine dernière qu’elle soupçonnait qu’elle circulait aux États-Unis depuis un certain temps.

On pense que la souche est 50 à 70% plus transmissible mais pas plus mortelle.