La Géorgie est le 12e champion consécutif de l’histoire du Top 25 de l’AP

La Géorgie était n ° 1 en le dernier sondage de l’Associated Press Top 25 sur le football universitaire, devenant le 12e champion national consécutif de l’histoire du classement après avoir défait TCU lundi soir.

Les Horned Frogs étaient n ° 2, leur meilleur classement final depuis la saison 2010. Le Michigan était n ° 3, suivi de l’État de l’Ohio et de l’Alabama.

La Géorgie a reçu les 63 votes de première place dans le sondage, qui est présenté par la Regions Bank.

Les Bulldogs ont remporté le match de championnat national College Football Playoff 65-7 pour sécuriser leur troisième titre AP au total. Leur premier est venu en 1980. La Géorgie est également devenue la 14e école avec jusqu’à trois titres nationaux AP.

“Mec, nous nous tenons à un niveau élevé”, a déclaré le demi de coin géorgien Kelee Ringo après l’explosion historique de TCU au SoFi Stadium.

La dernière équipe à terminer des saisons consécutives n ° 1 dans le Top 25 AP était l’Alabama en 2011 et ’12.

Le Tennessee était n ° 6, donnant à la Conférence du Sud-Est la moitié des six meilleures équipes.

Penn State était n ° 7, la première fois que les Nittany Lions terminaient une saison classée depuis 2019. Le n ° 8 Washington a terminé classé pour la première fois depuis 2018.

Tulane a terminé neuvième, sa première apparition dans le sondage final depuis que la vague verte a terminé septième en 1998.

L’Utah a complété le top 10, donnant aux Utes un top 10 pour la première fois depuis qu’ils étaient n ° 2 au classement final de 2008.

L’État de Floride n ° 11 est de retour dans le Top 25 final pour la première fois depuis 2016. L’USC n ° 12 a été suivi par Clemson, l’État du Kansas et l’Oregon au n ° 15.

LSU était n ° 16 et n ° 17, l’État de l’Oregon a terminé classé pour la première fois depuis 2012.

Au n ° 19, Troy a son meilleur classement de l’histoire de l’école et son premier dans le Top 25 final de l’AP.

La dernière équipe de Mike Leach à Mississippi State a terminé la saison au 20e rang. Leach est décédé subitement d’une maladie cardiaque le mois dernier avant que les Bulldogs ne remportent leur match contre l’Illinois pour terminer 9-4.

Le Top 25 AP

Les 25 meilleures équipes du sondage sur le football universitaire de l’Associated Press, avec les votes pour la première place entre parenthèses, enregistrent jusqu’au 9 janvier, un total de points basé sur 25 points pour un vote pour la première place jusqu’à un point pour un vote pour la 25e place, et précédent classement:

Autres personnes recevant des votes : Duke 49, UTSA 45, Air Force 40, Boise St. 38, Minnesota 35, Texas Tech 19, Caroline du Nord 8, NC State 6, Iowa 4, Purdue 3, Louisville 3, Maryland 2, Marshall 2, Illinois 1, Cincinnati 1.

