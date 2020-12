ATLANTA (AP) – Le second tour du Sénat américain de Géorgie n’a lieu que le 5 janvier. Mais il y a déjà des gagnants clairs.

À la chaîne de télévision la plus influente de l’État, WSB d’Atlanta, une publicité qui coûtait 8 000 $ aux candidats en juillet coûte maintenant environ 18 000 $. Sur le plus petit marché de Savannah, les tarifs publicitaires ont presque vingt fois augmenté.

Avec le contrôle du Sénat et la portée de l’agenda du président élu Joe Biden dans la balance, les millions de dépenses politiques frôlent quelque chose de proche d’un budget illimité.

Le concours testera les limites de jusqu’où l’argent peut aller dans un climat politique dans lequel les deux parties sont enracinées et peu d’électeurs semblent ouverts à changer d’avis. Et le président Donald Trump a compliqué le concours en affirmant sans fondement que les élections de novembre en Géorgie étaient en proie à la fraude.

Enjeu également: la Géorgie, longtemps bastion républicain, pourrait-elle être sur la voie du statut d’État pivotant, en particulier après que Biden soit devenu le premier candidat démocrate à la présidentielle depuis Bill Clinton en 1992 à porter l’État.

Les partisans des deux côtés dépensent beaucoup pour le découvrir.

Cela place les deux sénateurs républicains de Géorgie, David Perdue et Kelly Loeffler, dans des compétitions diaboliques qui ont débuté après que ni l’un ni l’autre n’a remporté plus de 50% des voix le jour du scrutin. Perdue cherche à être réélu contre le challenger démocrate Jon Ossoff, tandis que Loeffler, qui a été nommée à son siège, cherche à terminer le mandat du sénateur à la retraite Johnny Isakson, qui se présente contre le démocrate Raphael Warnock.

Si les républicains remportent une course, ils conserveront une faible majorité et la chambre servira de rempart contre les ambitions démocrates. Mais si les démocrates portent les deux, l’équilibre sera de 50-50 – avec le vice-président élu Kamala Harris délivrant des votes décisifs. Cela permettra à Biden de mettre en œuvre un programme plus ambitieux, en supposant qu’il puisse garder ses collègues démocrates à bord.

«Tout le monde est conscient des enjeux de ces deux sièges», a déclaré Bradley Beychok, président d’American Bridge, un important groupe extérieur démocrate qui s’est engagé à dépenser des millions pour les électeurs ruraux. «Il y a un récit selon lequel les démocrates ont une bataille difficile, mais nous venons de gagner la Géorgie et nous sommes prêts à aller nous battre.

Alors que les deux parties investissent des ressources dans l’État, certains pensent que le coût du concours abrégé pourrait approcher 500 millions de dollars. Déjà, 329 millions de dollars en publicité ont été dépensés ou réservés dans l’État depuis le jour du scrutin, selon les données de la société de suivi publicitaire Kantar / CMAG.

Les divulgations de financement de campagne rendues publiques jeudi suggèrent que les groupes républicains extérieurs ont un avantage en matière de collecte de fonds. Le Comité sénatorial national républicain, qui a formé une opération de collecte de fonds conjointe avec les deux candidats et dirigée par l’agent républicain de longue date Karl Rove, a déclaré avoir collecté 75,5 millions de dollars depuis le 15 octobre. millions au cours de la même période.

Le Sénat Leadership Fund, un super PAC aligné avec le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a rapporté avoir levé 71 millions de dollars depuis le jour du scrutin, contre 10,2 millions de dollars levés par la majorité du Sénat PAC, son rival démocrate.

Les candidats n’auront pas à rendre les finances publiques avant le 24 décembre.

« L’argent n’est pas tout, mais la collecte de fonds est l’un des premiers indicateurs d’enthousiasme », a déclaré Steven Law, président du Sénat Leadership Fund, lors d’une apparition sur Fox News jeudi. « Les électeurs républicains en Géorgie comprennent que tout est en jeu. Le L’héritage de Trump, l’avenir de la liberté, l’avenir du socialisme, et pour le moment, ils semblent très motivés pour voter.

Une grande partie de l’argent levé par le groupe provenait de mégadonors républicains, dont 15 millions de dollars de Stephen Schwarzman, PDG de la société de capital-investissement Blackstone; 10 millions de dollars de Kenneth Griffin, PDG du fonds spéculatif Citadel; et 5 millions de dollars de Steve Wynn, l’ancien chef de Wynn Resorts qui a démissionné après avoir été accusé d’inconduite sexuelle, allégations qu’il nie.

Les principaux comités démocrates axés sur le Sénat ont peut-être affiché des totaux de collecte de fonds médiocres jeudi, mais les stratèges du parti affirment que les donateurs acheminent plutôt de l’argent vers des groupes déjà établis dans l’État.

Bon nombre de ces groupes maintiennent leur stratégie, leurs tactiques et leurs résultats finaux après que les records record de candidats au Sénat à l’automne se sont soldés par la déception de candidats comme Jaime Harrison de Caroline du Sud, MJ Hegar du Texas et Steve Bullock du Montana. Dans certains de ces cas, le succès largement médiatisé de la collecte de fonds a contribué à la perception qu’ils étaient financés par des intérêts extérieurs à l’État.

Alors que la campagne de Biden a mené des opérations en Géorgie jusqu’aux élections du 3 novembre, la branche de campagne des démocrates du Sénat est désormais en charge. Leurs efforts incluent des démarches payées de porte-à-porte – une différence par rapport à l’automne où la campagne Biden a découragé les démocrates de solliciter en personne.

L’organisation Fair Fight, que l’avocate des droits de vote Stacey Abrams a organisée après sa défaite lors de la course du gouverneur de Géorgie en 2018, fait partie des acteurs les plus en vue à gauche. Le groupe d’Abrams a rapporté jeudi avoir collecté 34,5 millions de dollars entre le 15 octobre et le 23 novembre. Ce n’est pas les mêmes chiffres époustouflants que certains des principaux PAC du parti, mais il est ciblé sur la participation électorale. À titre d’exemple, Fair Fight a envoyé un texto à 2 millions d’électeurs dans les jours suivant le déroulement du second tour avec des informations sur la façon d’obtenir des bulletins de vote absents pour le deuxième tour. Cela représente environ 80% du nombre total de votes que Biden a reçus en Géorgie.

«Les gens sont très inspirés par la magie de Stacey Abrams», a déclaré Michael Smith, un donateur de Los Angeles qui a donné à plusieurs groupes de collecte de fonds pour les démocrates de Géorgie. «Tout le monde à Los Angeles collecte des fonds pour la Géorgie. C’est une question morale.

Un autre groupe, appelé Really American PAC, a collecté plus de 593000 dollars et espère installer 50 panneaux d’affichage dans les comtés ruraux qui exhortent les partisans de Trump à ne pas participer aux élections, faisant écho à un sentiment partagé par certains des partisans les plus abattus du président.

Le groupe affirme que douze panneaux d’affichage ont augmenté jusqu’à présent, indiquant: « Perdue / Loeffler n’a pas livré pour Trump, NE PAS Livrer pour eux. » Et à première vue, ils ressemblent à une publicité d’un groupe de droite.

En réalité, cependant, Really American PAC a été créé par un activiste progressiste de Chicago du nom de Justin Horwitz, qui dit avoir un «intérêt commun» avec les partisans du président à «vaincre les initiés de Washington, Perdue, Loeffler & McConnell, qui tentent de détruire Trump.

Cela va au centre d’une préoccupation pour les républicains.

Trump, qui organisera un rassemblement dans l’État samedi, a refusé de concéder l’élection et a attaqué à plusieurs reprises le gouverneur républicain et le secrétaire d’État de Géorgie tout en affirmant à tort que la victoire de Biden était le produit d’une fraude électorale.

Cela oblige Loeffler et Perdue dans une danse délicate de devoir à la fois enflammer les principaux partisans de Trump qui peuvent se méfier du résultat de l’élection, sans s’aliéner les modérés de banlieue, ainsi que les républicains anti-Trump, qui ont basculé pour Biden.

Les deux candidats devraient assister au rassemblement de Trump.

«Je pense que c’est très risqué. Si je suis Loeffler ou Perdue, je ne voudrais pas qu’il vienne », a déclaré Dan Eberhart, un donateur du GOP qui a déjà donné plus de 190 000 $ aux efforts électoraux de Trump. «Avec la nature indisciplinée de Donald Trump, il pourrait y avoir une, deux ou trois phrases qui dérailleraient complètement et changeraient la direction de la campagne.»

Slodysko a rapporté de Washington.