Un Canadien a proposé de conduire une femme, ses enfants et ses animaux de compagnie sur plus de 1 000 milles pour les réunir avec son mari en Alaska. La bonté réconfortante gagne les cœurs en ligne dès qu’elle est partagée sur Internet.

À partir de rapportsLynn Marchessault, son fils Payton, 13 ans, sa fille Rebecca, 10 ans, deux chiens plus âgés et un chat retrouveraient le mari de Lynn en Alaska. Le mari de Lynn, un sergent de l’armée américaine, était en poste à Fort Wainwright à Fairbanks et de là, le voyage.

Alors qu’ils étaient tous prêts à traverser la Géorgie dans une voiture décente et que tout le voyage était planifié, tout a mal tourné jusqu’à ce qu’un bon vieux Canadien offre de l’aide. Selon les médias, Lynn avait loué une remorque à U-HAul pour transporter les effets personnels et acheté un camion 4×4 capable de résister aux hivers de l’Alaska.

Alors que son plan était pour septembre, la pandémie a retardé son emploi du temps. Ses documents de voyage ont été vérifiés et on lui a demandé de ne faire que les escales nécessaires. Parce que le Canada avait imposé des restrictions aux étrangers entrant dans le pays pour atteindre l’Alaska, elle n’avait que 5 jours pour traverser la frontière américaine vers l’Alaska.

Cela semblait bon au début du voyage de novembre. Les enfants se comportaient comme s’ils avaient leurs gadgets électroniques et les animaux ne s’en offusquaient pas non plus. Mais les problèmes ont commencé lorsque le froid a frappé l’Alaska. Lynn n’avait pas beaucoup d’expérience avec de telles intempéries et ses pneus commençaient à perdre de l’adhérence. Cela semblait difficile lorsque son liquide de nettoyage pour vitres était épuisé et que ses fenêtres n’étaient pas assez claires pour voir et conduire dans ces conditions difficiles.

Lynn a compris la gravité de la situation et est tombée en panne devant une station-service. Une femme la vit bientôt et lui demanda ce qui n’allait pas. Lorsque Lynn lui a parlé des pneus, la femme a malheureusement confirmé qu’il s’agissait de pneus d’été. Elle a en outre aidé la famille à se rendre dans un magasin de pneus pour faire remplacer les pneus, mais Lynn en avait assez à l’époque et a refusé de reprendre la route.

La mère de deux enfants a réservé un motel et a dit à son mari qu’elle était prête à être escortée à travers la patrouille frontalière depuis le Canada puisqu’elle ne conduisait plus. Cependant, leur histoire s’est répandue et une publication sur Facebook a été mise à jour demandant des volontaires qui connaissent le site et seraient prêts à les conduire.

C’est là qu’intervient Gary Bath, un garde forestier de métier, qui a vu le poste et a décidé de l’aider. Gary et sa femme ont rencontré les Marchessault, puis les ont conduits à la frontière où l’homme était ravi de retrouver sa famille.