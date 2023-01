La Géorgie est-elle le nouvel Alabama ? “Nous commençons notre propre truc ici”

Laken Litman Analyste de football universitaire et de soccer

INGLEWOOD, Californie – Les conséquences ressemblaient souvent aux championnats.

Des confettis volaient partout tandis que les fans criaient “Nous sommes les champions” et que les vestiaires étaient remplis de fumée de cigare festive et de musique rap. Chaque joueur de Géorgie connaît les paroles de “Faneto” de Chief Keef et “No Flockin” de Kodak Black.

Mais ce qui était différent dans la victoire mémorablement déséquilibrée de la Géorgie 65-7 sur TCU dans le championnat national des éliminatoires de football universitaire au stade SoFi lundi soir, c’est le fait que cette victoire a mis les Bulldogs dans une compagnie extrêmement rare. Ils ne sont plus que le septième programme à se répéter en tant que champions nationaux absolus depuis le début du sondage AP en 1936.

La Géorgie est-elle la prochaine dynastie du football universitaire ?

Bien sûr, la dernière équipe à le faire était l’Alabama en 2011 et 2012, et l’entraîneur géorgien Kirby Smart était le coordinateur défensif de Nick Saban à l’époque.

Alors maintenant, la question doit être posée : la Géorgie est-elle le nouvel Alabama ?

“Nous ne voulons pas nous comparer à qui que ce soit d’autre”, a déclaré le demi de coin Kelee Ringo. “Nous commençons notre propre truc ici, et nous voulons continuer à construire là-dessus.”

“Non, nous sommes la Géorgie”, a ajouté le plaqueur droit Warren McClendon. “Nous ne voulons pas être comme Bama. Nous sommes la Géorgie.”

C’est juste. Mais lorsque Smart a été embauché par son alma mater en décembre 2015, il a commencé à construire la Géorgie à son image, une identité qu’il a développée et affinée en travaillant pour Saban pendant 11 ans à LSU, avec les Miami Dolphins, puis à Alabama, où il a aidé le programme à remporter quatre championnats nationaux en tant qu’assistant fidèle.

Au cours des sept dernières années, Smart a transformé les Bulldogs en une équipe physiquement imposante et avare en défense, avec une attitude implacable de victoire. Avant le coup d’envoi, il a déclaré lors de l’émission télévisée: “Nous allons chasser ce soir.” Cela ressemblait un peu à ces équipes de l’Alabama qui s’efforçaient de faire abandonner leurs adversaires avant même que le match ne commence.

Alors que la Géorgie veut se distinguer de son rival de la SEC, il s’agit essentiellement de la prochaine itération du Crimson Tide en tant que nouveau bâton de mesure de la conférence et du sport. Le flambeau est passé.

La Géorgie n’a montré aucune pitié contre TCU lundi soir à bien des égards. Smart a déclaré après le match qu’il avait demandé à la défense de son équipe de scouts de devenir la défense des Horned Frogs alors qu’ils se préparaient à les affronter cette semaine.

“Nous avons dit que nous allions le faire mieux qu’eux”, a déclaré Smart. “Vous allez regarder la bande, vous asseoir ici, apprendre à le faire. Nous avions des gars qui étaient leurs gars et faisaient leur défense exactement comme il faut. Jusqu’au dernier jour où nous entrions là-dedans, ils donnaient un regard incroyable. Cela préparer notre attaque pour le succès.”

Cela a aidé le quart-arrière finaliste de Heisman, Stetson Bennett, à se frayer un chemin depuis le début, courant pour un touché de 21 verges lors du premier entraînement et terminant avec une ligne de statistiques éclatante de compléter 18 des 25 passes pour 304 verges avec quatre touchés, et aucun sac ou interceptions .

Bennett, dont l’histoire hollywoodienne a été racontée avec tendresse au cours des deux dernières saisons, a mené l’offensive pour accumuler 589 verges au total tout en obtenant une moyenne de 8,2 verges par jeu. Les Bulldogs ont marqué 65 points en 72 jeux et ont établi la course tôt sans recul, accumulant 254 verges contre les 36 des Frogs.

Pendant ce temps, la défense géorgienne a maintenu TCU à neuf premiers essais (l’attaque de l’UGA en avait 32) et 188 verges au total. Le demi défensif Javon Bullard a récupéré un échappé et des interceptions consécutives en première mi-temps qui ont complètement dégonflé.

La Géorgie domine TCU dans le match pour le titre

La Géorgie menait 38-7 à la mi-temps, battant le précédent record du CFP de 35 points en première mi-temps établi par l’Alabama contre Ohio State en demi-finale 2021. La Géorgie a ensuite terminé avec 65 points, battant un autre record CFP du total de points le plus élevé, également détenu auparavant par l’Alabama (52 contre Ohio State en 2020).

À la fin de la nuit, TCU était prêt pour la fin du jeu. La plupart des fans vêtus de violet ont complètement raté le quatrième quart-temps, fuyant le SoFi Stadium. Cela signifie qu’ils ont heureusement évité de regarder Jalon Walker, un secondeur de première année de 6 pieds 2 pouces et 225 livres, saccager Max Duggan pour une perte de 10 mètres. Et ils n’ont pas vu le jeu qui a suivi, c’est-à-dire lorsque le porteur de ballon de quatrième corde de la Géorgie, Branson Robinson, a marqué le dernier touché du match.

Pendant ce temps, les fans de Géorgie assis dans les suites somptueuses au niveau du terrain ont tinté des verres à vin et ont applaudi avec sept minutes techniquement encore à jouer.

“C’est difficile à mettre en mots”, a déclaré McClendon à propos de son deuxième titre. “Je n’aurais jamais pensé que nous serions dans cette position. Vous savez, lors du recrutement, Coach Smart m’a dit que nous allions gagner des championnats et je pensais juste qu’il faisait le même vieux discours de recrutement que tout le monde fait.

“Mais il a tenu parole.”

Au cours des 20 dernières années, il y a eu un sentiment écrasant que jusqu’à ce que Saban prenne sa retraite, aucun autre programme ne serait en mesure d’atteindre ce niveau d’excellence constante.

Mais Smart a appris des meilleurs, et il est en fait en avance sur ce que son mentor était autrefois. Smart a remporté son premier championnat national à 46 ans, devenant le premier disciple de Saban à battre le patron lui-même lorsque la Géorgie a vaincu l’Alabama il y a un an. Lorsque Saban avait le même âge, il sortait d’une saison 6-6 à Michigan State. Maintenant âgé de 47 ans, Smart vient de remporter son deuxième titre consécutif ; Saban n’a remporté son deuxième qu’à l’âge de 57 ans. Et Smart connaît du succès pendant une ère sans précédent de NIL et du portail de transfert. Il a encore du chemin à parcourir pour attraper les sept titres de Saban, mais il est jeune et devrait être dans le football universitaire pendant longtemps.

L’un des détails les plus étonnants de ce titre de Géorgie est le fait qu’un nombre record de 15 joueurs de l’équipe de l’année dernière ont été sélectionnés lors du repêchage de la NFL 2022. Les Bulldogs ont quand même réussi à rester invaincus et à tout gagner après avoir comblé ces trous.

“J’ai eu quatre championnats nationaux en Alabama, je ne pense pas que nous en ayons eu mais un qui était invaincu, et celui-là était vraiment spécial”, a déclaré Smart. “Parfois, il faut une défaite pour galvaniser, mettre votre équipe en position de gagner. C’était le cas l’année dernière. Et ça n’a pas pris ça [this year]. Je dis toujours aux gars, faut-il subir une défaite pour apprendre ? Pourquoi? Et cette équipe est spéciale parce qu’elle n’avait pas de défaut.

“Certaines parties de moi pensent que si l’équipe de l’année dernière a joué contre l’équipe de cette année, l’équipe de l’année dernière avait probablement plus de talent. Mais l’équipe de cette année était différente. Ils avaient juste cet œil de tigre, ils n’étaient pas va perdre.”

Fini le temps des fans brandissant des pancartes “We Want Bama” et des prédictions de pré-saison en supposant que l’Alabama gagnera tout. Smart construit cette chose pour durer.

Et donc même si la Géorgie ne veut pas se comparer à l’Alabama, que pense-t-elle du mot dynastie ?

“Le début d’un, à 100%”, a déclaré Ringo. “On pourrait certainement dire que c’est le début d’un.”

Laken Litman couvre le football universitaire, le basketball universitaire et le football pour FOX Sports. Elle a précédemment écrit pour Sports Illustrated, USA Today et The Indianapolis Star. Elle est l’auteur de “Strong Like a Woman”, publié au printemps 2022 pour marquer le 50e anniversaire du titre IX. Suivez-la sur Twitter @ LakenLitman .

