La Géorgie « espère » TE Darnell Washington, LB Chaz Chambliss prêt pour le championnat contre TCU

L’entraîneur géorgien Kirby Smart a fourni des mises à jour mardi sur l’ailier serré Darnell Washington (cheville) et le secondeur extérieur Chaz Chambliss (genou), qui ont tous deux quitté la victoire du Peach Bowl contre Ohio State avec des blessures. Voici ce que vous devez savoir :

« Darnell se fait soigner. Il se repose et j’espère qu’il sera prêt à partir », a déclaré le quart Stetson Bennett.

Kirby Smart, s’exprimant mardi, a déclaré: “Nous espérons récupérer tous ces gars.”

Smart a été plus précis un jour plus tôt avec ESPN, affirmant que la blessure de Washington n’est pas une entorse mais une “contusion et foulure des tissus mous” qui ne nécessitera pas de chirurgie et lui donne une meilleure chance de pouvoir jouer contre TCU.

Passé

La Géorgie n ° 1 et la TCU n ° 3 jouent pour le championnat national lundi. Le match se déroule au SoFi Stadium de Los Angeles, avec un coup d’envoi à 19h30 HE.

ALLER PLUS LOIN Délai d’attente d’alerte de Kirby Smart, infraction explosive, pourquoi les récits de la Géorgie ont changé

Quelle est l’importance de Washington et de Chambliss pour les Bulldogs ?

Washington a commencé chaque match pour la Géorgie cette année, et bien qu’il n’ait pas les chiffres (27 attrapés pour 426 verges et deux touchés) comme son compatriote Brock Bowers, le blocage de Washington a fait de lui l’un des joueurs les plus importants de l’équipe.

“Il a un talent incroyable et il est incroyable”, a déclaré Bennett. “Mais s’il ne peut pas y aller, nous allons demander à d’autres personnes d’intervenir. C’est comme ça que ça se passe ici. Nous aimerions l’avoir, il est l’un des changeurs de jeu que nous avons, mais nous voulons toujours gagner un match de football.

Chambliss est intervenu en tant que deuxième secondeur extérieur de l’équipe après la blessure de fin de saison de Nolan Smith. Chambliss s’est blessé en seconde période contre Ohio State, et manquera surtout en défense contre la course.

Lecture obligatoire

(Photo de Darnell Washington : Todd Kirkland / Getty)